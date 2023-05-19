Светлана Минюрова: «Это как справочник путешествий. Только гораздо красочнее и эмоциональнее»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

В честь Дня пионерии (Дня детских общественных объединений) героем рубрики «ОГид» стала ректор Уральского государственного педагогического университета, председатель Свердловского областного отделения Русского географического общества Светлана МИНЮРОВА.

"Первые ассоциации-воспоминания с пионерией – весна, друзья, общие дела, мечты, чувство, что впереди целая жизнь, очень увлекательная. Это была неповторимая стихия, где мы и поддерживали друг друга, и придумывали что-то, реализовывали, а главное – учились нести ответственность за то, что делаем. Сейчас подобная система выстраивается вновь, это детские сообщества «Движение первых», «Большая перемена» и другие. С каждым днем они все больше набирают активность. Конечно, у них появятся уже свои традиции, отвечающие современному времени". Светлана Минюрова.

С 18 мая. "Хитровка. Знак четырех"

– Фамилии Станиславский и Гиляровский уже привлекают. Артисты Крюков, Олешко и Пореченков, в свою очередь, позволяют предположить, что фильм получился захватывающим. Тем более это детектив, а значит, есть какая-то загадка, которую только по анонсам не разгадаешь. И поэтому вдвойне интересно сходить на такую картину в кино. Ну и факт того, что режиссер картины – глава Мосфильма, мэтр, имеющий хорошие ресурсы, указывает на то, что это может быть действительно мощное кино, которое привлечет зрителя. В последнее время отечественный кинематограф радует тем, что практически каждый месяц появляются работы, которые можно назвать событием. Будем надеяться, что «Хитровка» из этого же разряда.

Москва, 1902 год. Режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на бандитскую Хитровку. Режиссер:Карен Шахназаров. В ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Александр Олешко, Анфиса Черных и др. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области.

20 мая. Ночь музеев

– Отношусь к «Ночи музеев» прекрасно, считаю, что это возможность по-настоящему открыть для себя город. Это еще и замечательное семейное событие, куда можно отправиться даже с маленькими детьми. Ну и это не только проект просветительский – он объединяющий. Связывающий разных людей, разные поколения. Мы, естественно, получаем новую информацию, но еще и встречаем единомышленников, а иногда и вовсе друзей и знакомых. В такие моменты понимаешь, что принадлежишь к очень большому обществу активных горожан, интересующихся культурой. Что касается меня, то весной я посетила Музей криптографии в Москве. Была удивлена и потрясена. Мне бы хотелось, чтобы и у нас в регионе появились современные научно-технические музеи, где можно было бы узнать не только об истории и достижениях, но и, к примеру, о новых профессиях, которые именно сейчас развиваются, востребованы в нашем обществе.

Акция, приуроченная к Международному дню музеев. Адрес: 230 площадок Екатеринбурга и области.

23-24 мая, 19:00. "Сирано де Бержерак"

– Когда такие значимые события федерального уровня приближаются к нам и приезжают в наш в город, это дорогого стоит. Мероприятия подобного рода я бы вообще обозначила как шанс для развития себя и шанс воочию увидеть самые любопытные новинки, созданные в стране. Тем более что спектакли, которые становятся номинантами «Золотой маски», как правило, даже традиционные сюжеты позволяют увидеть в новом, неожиданном прочтении. С этим можно согласиться или нет. Но лично для меня интересно, как наши современные режиссеры, художники видят классику. Думаю, многие замечали, что на разных этапах жизни, в разном возрасте – мы заново открываем для себя знакомые произведения. Можем увидеть в них что-то другое, что-то еще. Это как зеркало, в которое можно посмотреться и понять, что происходит с нами. Поэтому спектаклю однозначно ставлю пятерку. Главное, успеть приобрести билет, использовать шанс.

В рамках региональной программы фестиваля «Золотая маска» спектакль Московского художественного театра им. А.П. Чехова. Режиссер Егор Перегудов, в ролях – Юрий Чурсин и Анна Чиповская и др. Адрес: Свердловский театр драмы (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 2).

24 мая, 19:00. Концерт Ансамбля песни и пляски им. Александрова

– Музыка народов мира - это очень любопытно. В рамках одного концерта зритель, будто бы преодолевая пространство и время, сможет почувствовать, какое впечатление от жизни получают люди в разных странах. Ведь именно в музыке и танцах это проявляется сильнее всего. Знаете, это как полистать энциклопедию или справочник путешествий с целью познать нашу планету, разнообразие культур. Только гораздо эмоциональнее и красочнее. А после захотеть побывать в какой-то из представленных стран. Но тут тоже важно не забывать, что коллектив – легендарный, а значит, надо поторопиться, чтобы попасть на это событие.

Музыка народов мира. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).