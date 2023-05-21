В Сухом Логу славят традиционную народную культуру Среднего Урала

Много лет центр занимается восстановлением, сохранением и развитием традиционной народной культуры Среднего Урала. Фото: Вадим Худорожков

С 2007 года на Среднем Урале работает региональное общественное движение "Центр традиционной народной культуры городского округа Сухой Лог". Уже много лет организация занимаетсявосстановлением, сохранением и развитием традиционной народной культуры не только в Сухом Логу, но и на Среднем Урале в целом. Мастера, волонтеры центра участвуют во всероссийских и международных мероприятиях, прославляя урало-сибирские традиции и промыслы.

В культурно-массовых мероприятиях центра принимают участие волонтеры, воспитанники детских садов, студенты сухоложского многопрофильного техникума и медицинского колледжа. Кроме того, центр взаимодействует с другими учреждениями. С мастер-классами представители общественного движения посещают школы и другие муниципальные учреждения.

В 2023 году Центр традиционной народной культуры стал победителем конкурса Фонда президентских грантов с фольклорным проектом "Семья крепка ладом". Суть проекта заключается в укреплении межпоколенческих отношений в семьях, а также в организации, проведении фольклорных мероприятий.

"Мы уже несколько месяцев реализуем программу, которая была описана в проекте и нашла поддержку Фонда президентских грантов. Мы хотим, чтобы наши традиции и обычаи регулировали нашу жизнь. Традиционная культура — один из регуляторов современной жизни нашего общества и государства", ­— поясняет председатель Центра традиционной народной культуры, хранитель народных художественных промыслов Свердловской области Вадим Худорожков.

Так, например, участники проекта "Семья крепка ладом" — дети и родители посеяли лен-долгунец на огороде детского сада № 38 в Сухом Логу. Во время работ жители получили новые знания о сельскохозяйственной культуре, узнали, как раньше выращивали лен, как изготавливали ткани из него и чем он был полезен.

Фото: Вадим Худорожков

Фото: Вадим Худорожков

"Это нужно для того, чтобы восстановить технологию наших русских земледельцев. Мы намерены далее, используя эту технологию, выращивать и обрабатывать лен. Получив нити, планируем соткать ткани, сшить одежду или полотенца", — рассказал Вадим Худорожков.

Лен всегда играл важную роль в жизни русского народа. Его выращивали и возделывали на территории Руси, называли северным золотом.

В Центре традиционной народной культуры Сухого Лога считают, что совместный труд по посеву и обработке льна сегодня дает возможность родителям находиться в едином созидательном пространстве со своими детьми.

Еще одним важным направлением, которое помогает центру прославлять и развивать традиционную культуру, является народно-художественный промысел.

В общественном движении работают два заслуженных мастера народных художественных промыслов Свердловской области — Николай Колодкин и Надежда Худорожкова.

Сегодня самым известным изделием в Сухом Логу является керамическая игрушка-сувенир "Сухоложская свистуха", серию которых предложил выпустить Николай Колодкин.

Фото: Вадим Худорожков

Фото: Вадим Худорожков

Мастер начал работать с глиной еще в 1990-х годах. Идея создания свистухи родилась из воспоминаний послевоенного детства, когда заготовщики ездили по деревням и собирали вторсырье, а рассчитывались с детьми, которые помогали им, неказистыми свистульками.

"Таких мастеров нужно на руках носить. Николай Перфильевич играет со словами, придумывает названия для своих изделий. У него фонтан творческих идей, которые он воплощает в своей деятельности. Его изделия яркие и самобытные. Свистухи невозможно повторить. Это ручная работа, сложный технологический процесс изготовления, роспись, термическая обработка. На выходе это творческий проект высокого уровня. Его изделия приобретают для того, чтобы где-то заграницей сделать подарок из России", — делится Вадим Худорожков.

В качестве подарка "Сухоложские свистухи" уехали в Ирландию, Германию, США, Италию, Испанию и ряд других стран.

Надежда Худорожкова — признанный в России мастер народного костюма. Она проводит большую исследовательскую и творческую работу по восстановлению традиционной уральской одежды, представляя результаты работы на научных конференциях.

Фото: Вадим Худорожков

Как отмечает Вадим Худорожков, народных костюмов на Урале сохранилось немного. На это повлияли 30-е годы ХХ века, коллективизация и послевоенное время, когда одежду распускали и перешивали несколько раз, чтобы одеть детей.

"Надежда Михайловна выезжает в частные экспедиции, посещает музеи для того, чтобы собрать как можно больше материалов по народному костюму. Создает реплики на традиционные костюмы и целые коллекции. Ее творческий путь от мира народной куклы до традиционного русского костюма составляет более 10 лет", — отмечает Вадим Худорожков.

Фото: Вадим Худорожков

30 марта 2023 года на муниципальной конференции студентов и школьников "Содружество" в Сухом Логу студенты местного многопрофильного техникума приняли участие в показе народного костюма. Коллекция одежды, включающая элементы костюмов ушедших веков и современного этностиля, была создана Надеждой Худорожковой.

Предметы народно-художественных промыслов мастеров Центра традиционной народной культуры Сухого Лога и культурная программа центра активно были представлены 24–28 апреля 2023 года на XIII Евразийском экономическом форуме молодежи в Екатеринбурге. Участники и гости смогли пообщаться с носителями народной культуры, поучаствовать в мастер-классах, продегустировать сухоложские чаи.

3 июня 2023 года Центр традиционной народной культуры будет участвовать во Всероссийском фестивале сказок "Дикоросы" в Екатеринбурге. В программе: мастер-классы, дегустация сухоложских чаев и бальзамов, показ театра Петрушки. Кроме того, планируется провести традиционные мужские состязания — бои мешками на бревне. Участие смогут принять все желающие.

"У нас большой опыт в проведении таких мужских состязаний, бытовавших на Руси в прежние века. Традиционно вся праздничная культура построена таким образом, что стержнем праздника является мужская состязательная культура. Мы возрождаем и эти праздничные традиции: борьба на поясках, борьба мешками, ножевые бои и другие", — рассказывает Вадим Худорожков.

Фото: Вадим Худорожков

Фото: Вадим Худорожков

Сейчас среди масштабных планов Центра традиционной народной культуры — создание этнопарка "Сухоложье", который будет находится в 120 км от Екатеринбурга в туристической зоне.

В этнопарке планируется на профессиональном уровне отразить все народно-художественные промыслы и нематериальную традиционную культуру. К проекту уже подключился Уральский государственный архитектурно-художественный университет, школа архитектурно-художественного творчества. Идея защищена на уровне Екатеринбургской академии современного искусства и представлена органам местного самоуправления. Этнопарк планируют включить в туристические маршруты Среднего Урала.

"Мы хотим создать этнокультурный комплекс для сухоложан. Для местных жителей, для приезжих. Чтобы наша традиционная культура была включена в систему образования и в культурную жизнь города еще больше, чтобы это было максимально востребовано", — поясняет председатель Центра традиционной народной культуры Вадим Худорожков.

Подробней познакомиться с деятельностью общественного движения можно на официальной странице "Центр традиционной народной культуры Сухой Лог" в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее "Областная газета" рассказывала о сохранении урало-сибирской росписи в Туринске.