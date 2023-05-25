К Всероссийской акции "Библионочь-2023" присоединятся 682 свердловских библиотеки

К "Библионочи" присоединятся также музеи и культурные центры. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале 27 мая пройдет Всероссийская акция в поддержку чтения "Библионочь". Ее участниками станут 692 площадки. Запланировано более 2 тысяч мероприятий.

В этом году "Библионочь" посвящена объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году педагога и наставника в Российской Федерации. Тема акции — "Открытый урок: читаем вместе". Библиотеки организуют творческие мастерские, литературные чтения, театрализованные представления, квесты, квизы, концерты, экскурсии, лекции, встречи с писателями и деятелями культуры. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Примечательно, что к культурной инициативе присоединятся не только библиотеки. В числе участников акции — Инновационный культурный центр, Объединенный музей писателей Урала, Екатеринбургская академия современного искусства, Екатеринбургский театр юного зрителя, Храм святителя Иннокентия Московского, Дом книги и другие", — рассказал заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

Также запланированы тематические мероприятия, которые посвящены 200-летию со дня рождения Александра Островского и 85-летию со дня рождения Владислава Крапивина, 200-летию педагога Константина Ушинского и 135-летию Антона Макаренко.

Торжественное открытие "Библионочи" пройдет в 18:00 в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прочтет лекцию о феномене советской фантастики. Пройдет презентация книги рассказов Николая Коляды "Ты не печалься", иммерсивный спектакль "Записки замоскворецкого жителя", тренинг-уроки "Добрым молодцам урок", лекции "Герб как текст. Урок чтения", экскурсии по фондам.

К Всероссийской акции приурочено открытие Центра краеведческой генеалогии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. В центре будут координировать работу исследователей, занимающихся наследием Мамина-Сибиряка и других уральских писателей, проводить обучающие семинары и индивидуальные консультации для тех, кто интересуется составлением родословной.

В Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В. П. Крапивина будет презентован альманах "Щегол", изданный по итогам одноименного поэтического конкурса. Организованы презентации новой книги Евгении Перловой и сборника рассказов о любви Ирины Демченко, творческие встречи с писателем Евгением Гаглоевым и детским поэтом Инной Домрачевой. Пройдет мастер-класс по изготовлению авторской куклы, командная интеллектуальная игра, посвященная 85-летию со дня рождения В. П. Крапивина, интеллектуальная викторина по выдающимся произведениям мировой литературы.

В Свердловской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих им. Д. Н. Мамина-Сибиряка запланированы литературная мастерская Дарьи Бобылевой, мастер-класс для начинающих знатоков чтения и письма по Брайлю, творческие мастер-классы "Песочные истории", инклюзивные громкие чтения с элементами театрализации "Барабанщики встречают солнце!", презентация передвижного выставочного проекта "Урал. Демидовы. Башня" Невьянского государственного историко-архитектурного музея. Гости увидят фильм с тифлокомментированием "Катя и Вася идут в школу".

В Свердловской областной межнациональной библиотеке будет организована игра "Сны о дороге между мирами: тайная карта Владислава Крапивина", педагогические зарисовки "Путь к ученику или птица на дереве", интеллектуальная игра "Автостопом по библиотеке", презентация арт-проекта "Педагоги и Просветители", концерт группы электронного шаманского рока "H-Ural (Хурал)", выставка-загадка "Учителя в кино", книжная выставка "Учитель на страницах книг".

Отметим, что 103 мероприятия в рамках акции пройдут в онлайн-формате.

"Библионочь" завершится в 00:00 28 мая. Подробнее о программе можно узнать на сайте.

Ранее "Областная газета" писала, что в свердловской "Библионочи" примут участие 650 библиотек.

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