В выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге могут принять участие мастера народных промыслов

Мастера народных ремесел могут бесплатно участвовать в ИННОПРОМ. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские мастера народных художественных промыслов (НХП) смогут принять участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023, которая пройдет в Екатеринбурге 10–13 июля. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр "Мой бизнес") начал принимать заявки от предпринимателей и самозанятых для экспонирования и реализации продукции в рамках объединенного стенда НХП региона.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, участвовать в ИННОПРОМ в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" можно бесплатно. Заявку можно подать до 20 июня 2023 года на сайте фонда. К ней необходимо прикрепить презентацию, а также фото- и видеоматериалы о продукции. Требования к форме заявки и материалам изложены в Положении о проведении отбора.

Отбор пройдет в 2 этапа. Конкурсная комиссия оценит соответствие заявки необходимым параметрам, затем эксперты Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам при министерстве инвестиций и развития Свердловской области выскажут свое мнение.

"Свердловская область — это не только край тяжелого машиностроения и металла, здесь очень сильные культурные традиции. Продвижение предпринимателей на таком крупном международном событии, как ИННОПРОМ, делает узнаваемым искусство уральских мастеров во всем мире", — отметил министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, народные художественные промыслы сегодня не просто дань традициям, но и творческие инновационные решения. Это важный пласт культуры и экономики Среднего Урала.

"Мы развиваем различные проекты для поддержки креативных индустрий, в том числе НХП: пространства креативных кластеров, мультибрендовых магазинов. Мастера народных художественных промыслов имеют возможность при поддержке фонда участвовать в крупнейшей выставке этой сферы — "Ладья", ярмарках и других событиях", — подчеркнул Валерий Пиличев.

Отметим, что ранее возможность экспонировать свою продукцию на стенде Свердловской области получили 34 региональные компании, в том числе 10 предприятий Екатеринбурга. Так, инвестиционный потенциал "Титановой долины" на ИННОПРОМ представят Уральский завод гражданской авиации и компания "Отдел медицинской техники".

Тема Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в 2023 году — "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страна-партнер — Республика Беларусь. На сайте мероприятия открыта регистрация для участников и журналистов.

Ранее "Областная газета" писала, что на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге забронировано 99% площадей.

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