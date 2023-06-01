С казачьим размахом

В программе фестиваля «Казаки Урала» – реконструкции, мастер-классы и квесты. Фото: пресс-служба фестиваля «Казаки урала».

В парке «Арамильская слобода» 3 июня пройдет ежегодный семейный фестиваль «Казаки Урала». В этом году событие будет проводиться уже в пятый раз, поэтому и размах масштабный – юбилейный: гостей ждет программа сразу на 12 тематических площадках, а также экскурсия на казачий острог XVII века. Планируется, что фестиваль посетят более двух тысяч гостей.

— Наша главная цель — познакомить жителей уральских регионов с самобытным творчеством и традициями казаков, а также промыслами других народов. Основное значение слова «казак» — вольный, свободный человек. Поэтому мы дадим возможность всем посетителям «Арамильской слободы» почувствовать настоящую свободу мысли, чувств и самовыражения, — отметил атаман хуторского казачьего общества «Арамильская слобода» Василий Стародубцев.

В нынешнем году гости фестиваля увидят джигитовку (скачка на лошади, во время которой наездник выполняет акробатические трюки), показательную рубку и фланкировку — «танцы» с шашкой, посетят мастер-классы по стрельбе из лука и метанию предметов, познакомятся с разными видами оружия на выставке Музея ВДВ «Крылатая гвардия».

Фото: Пресс-служба фестиваля "Казаки Урала"

Изюминкой фестиваля станет большая концертная программа под названием «Ор выше гор»: целый день с 11:00 до 18:00 на главной сцене будут проходить выступления фольклорных коллективов.

— На концерте в этот день в общей сложности на сцену выйдут порядка 200 человек. Это будут народные коллективы, танцевальные ансамбли, хоры, а также исполнители, которые выступают уже в современной стилистике, — рассказывает «ОГ» Анастасия Пономарёва, заместитель атамана НО ХКО «Арамильская слобода». — Этот проект получил грантовую поддержку министерства культуры Свердловской области.

Новинка юбилейного фестиваля «Казаки Урала» — площадка под названием «Воля к добру», она будет полностью посвящена добровольчеству и волонтерству. Как поясняют организаторы, здесь о своей деятельности по самым разным направлениям будут рассказывать представители движения из нескольких городов области — Арамиля, Сысерти, Екатеринбурга, Первоуральска и других. Они поделятся друг с другом опытом, ну и конечно, познакомят с тем, чем занимаются, гостей, которые еще не вовлечены в подобные проекты. А наглядным примером для них послужат волонтеры самого фестиваля.

Ещё одно любопытное мероприятие фестиваля — арт-перфоманс «Нити времени».

— Это так называемый показ мод в формате иммерсивного театра, — уточняет Анастасия Пономарёва, которая является соучредителем проекта. — Участие в нем принимают реконструкторы и девушки, которые отшивают народные и казачьи костюмы. Всего на импровизированный подиум в этот день выйдут порядка ста человек.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Казаки Урала"

Для тех, кому и этого всего окажется недостаточно, предусмотрены две интересные трассы веревочного городка «Путь Ермака», возможность покататься на лошадях и мастер-класс по флорболу — командному виду спорта с клюшками и мячом.

А тем, кто не захочет уезжать с казачьего праздника с пустыми руками, прямая дорога на ярмарки, тем более их на фестивале будет несколько.

Как доехать: фестиваль «Казаки Урала» проходит по адресу:​ Арамиль (Сысертский район), ул. Пролетарская, 82б. Для тех, кто отправится на мероприятие на автомобиле, ориентиром должна служить ТГ «Арамильский привоз».

Более подробная информация на сайте фестиваля kazakfest.com

Фото: Пресс-служба фестиваля "Казаки Урала"

Фото: Пресс-служба фестиваля "Казаки Урала"

Фото: Пресс-служба фестиваля "Казаки Урала"

Фото: Пресс-служба фестиваля "Казаки Урала"