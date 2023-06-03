Семейный фестиваль "Казаки Урала" прошел в Арамиле

В этом году фестиваль "Казаки Урала" проводится в пятый раз. Фото: Павел Ворожцов

Ежегодный семейный фестиваль казачьей культуры "Казаки Урала" прошел 3 июня в парке "Арамильская Слобода". В этом году мероприятие проводится в пятый раз, поэтому для почетных гостей фестиваля и жителей города были подготовлены развлечения в лучших традициях казачества.

Место проведения фестиваля из года в год неизменно и выбрано не случайно. Именно здесь, на берегу реки Исеть (территории современного Арамиля), в 1675 году крестьянином Михайло Сарапульцевым был основан казачий острог Арамильская слобода. Первыми поселенцами стали казаки.

С 11:00 до 18:00 на главной сцене выступали фольклорные коллективы. Казачий ансамбль "Лава" станцевал "боевой пляс", хор казачьей песни "Уральские просторы" станицы Богдановичской нон-стопом исполнял народные традиционные песни, хореографическими коллективами и студиями были представлены народные и эстрадные танцы.

Кроме того, во время концертной программы на сцене выступил атаман станицы Белый Яр (город Заречный) Сергей Рыков. Атаман станцевал с шашкой, показал удары и спел песню "Гулял казак".

Фото: Павел Ворожцов

Для гостей фестиваля "Казаки Урала" была организована большая ярмарка, на которой представили изделия народных промыслов: глиняные свистульки, тряпичные куклы, плетеные сумки и корзины, деревянные домики с ручной резьбой, самодельные украшения и элементы домашнего декора.

Также были представлены товары в рамках проекта "Детская бизнес-ярмарка", который направлен на развитие интеллектуально-творческого потенциала детей и подростков, повышение уровня их предпринимательской грамотности.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Для сохранения истинного духа казачества на площадках были организованы всевозможные тематические мастер-классы. Один из них провели спортсмены Федерации рубки шашкой "Казарла". Попробовать ударить шашкой по бутылке с водой, срубить деревянный прут или научиться делать правильный замах могли все желающие.

Фото: Павел Ворожцов

Фланкировке — обращению с холодным оружием — учили на мастер-классе по владению шашкой.

"Фланкировка" как современный термин используется с 1993 года. Это полноценный современный этноспорт. Раньше упражнения были, удары шашкой были, но это не называлось фланкировкой. Есть исторические примеры, как крутка и удары шашкой применялись на праздничных мероприятиях. Казаки чаще всего изображали элементы, которые мы сейчас показываем, скача на коне. Было больше ударных движений, и шашка использовалась для рубки. Сейчас же некоторые движения выделяют даже в отдельную хореографическую форму", — рассказал тренер Екатеринбургской студии крутки казачьей шашкой "Доброздравие" Александр Непочатов.

Фото: Павел Ворожцов

Также все гости фестиваля могли попробовать себя в стрельбе из лука, посетив мастер-класс на станции "Лук и стрелы". Возможность попасть в цель и почувствовать себя настоящим казаком была у каждого.

Фото: Павел Ворожцов

Рядом проводился мастер-класс по метанию ножей.

Фото: Павел Ворожцов

На станции "Степной бой" дети и взрослые сражались на мягких мечах. Участников снаряжали в защитные шлемы, выдавали щиты.

Фото: Павел Ворожцов

"Путь Ермака" гости могли пройти на трассах веревочного городка.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В мастер-классе по ткачеству на раме принимали участие дети.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Торжественное открытие фестиваля "Казаки Урала" состоялось на главной сцене. Почетных гостей, которые приехали поздравить арамильцев с юбилейным годом проведения фестиваля, встретили с хлебом и солью. На сцену их проводил ансамбль "Журавушка", вовлекая в известную русскую хороводную игру "ручеек".

"Уже пятый раз проводится фестиваль на нашей земле. Такое событие дает каждому возможность погрузиться в историю казачества. Приобщиться к традициям казачества. Думаю, каждый из вас сегодня найдет что-то новое для себя на этом фестивале", — открыл фестиваль поздравительной речью атаман хуторского казачьего общества "Арамильская Слобода" Василий Стародубцев.

Фото: Павел Ворожцов

С открытием фестиваля арамильцев и гостей города поздравил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он отметил, что фестиваль проводится за день до праздника Святой Троицы, объединяя людей.

"Очень здорово, что мы находимся здесь, в Арамильской слободе, в том месте, где началась большая жизнь Среднего Урала. Мы будем отмечать 300-летие Екатеринбурга, а здесь жизнь началась на 50 лет раньше. Здесь были казаки. Вы знаете, в Общественной палате мы очень много взаимодействуем с институтами гражданского общества, и казаки нас всегда поддерживают и помогают во многих делах. Мы дружим и, я надеюсь, будем продолжать дружить. Процветания фестивалю и "Арамильской Слободе"!" — поздравил участников с открытием фестиваля председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Фото: Павел Ворожцов

"Замечательное мероприятие, организаторы которого дают нам возможность вернуться в нашу с вами историю. Историю российского государства и российского казачества. Казаки могут не только петь, плясать и варить вкусные блюда. Основное и главное предназначение казаков — это уметь защищать свою родину и свои рубежи. От всех казаков-оренбуржцев я поздравляю всех с открытием фестиваля. Слава богу, что мы казаки!" — отметил атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Романов.

Фото: Павел Ворожцов

Самой яркой частью открытия фестиваля "Казаки Урала" стали арт-перфомансы и игровые представления.

Арт-проект "Сердолик" представил показ коллекции праздничной традиционной одежды казаков России. В коллекции были показаны костюмы казаков разных войск, станиц и территорий: одежда казаков нижнего Дона, Кубанского казачьего войска, Оренбургского казачьего войска и других. Каждый костюм имел отличительные черты. В некоторых узор и украшения были более простыми, в некоторых преобладали городские мотивы. В составлении образов коллекции помогали казаки станицы Белый Яр.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Особое внимание и восторг зрителей вызвало представление Федерации рубки шашкой "Казарла".

Спортсмены показали гостям навык рубки шашкой на примере различных трюков и упражнений. Продемонстрировали быстроту взмахов, беспрерывную рубку по бутылке с водой, рубку в движении и на скорость.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Познакомиться с культурой казачества еще ближе гости смогли, посетив Казачий острог 1675 года, который был воссоздан на территории парка "Арамильская Слобода".

Среди посетителей казачьего острога оказались гости из Лимы — руководитель и члены Промышленной палаты Перу.

Фото: Павел Ворожцов

Гостям рассказали историю казачества, объяснили, для чего на территории нужны вышки, почему двор делился на чистый, скотный и задний, как жили и чем пользовались казаки, и дали попробовать распилить бревно двуручной пилой, которая в народе называется "дружба".

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Одним из главных признаков на фестивале "Казаки Урала" стало задорное "любо", которое слышалось во время выступлений, игр и перфомансов.

Слово "любо" казаки говорят друг другу для проявления одобрения и согласия. Любо — значит хорошо и весело.