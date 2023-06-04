Фестиваль сказок "Дикоросы" состоялся в Екатеринбурге

Выступление артистов "Коляда-Театра". Фото: Андрей Осенков

В Екатеринбурге прошел фестиваль сказок "Дикоросы". Ярмарку, спектакли, мастер-классы, чтение сказок с танцами посетили тысячи людей.

Фото: Андрей Осенков

Главная сцена

На главной сцене, где собралось наибольшее количество зрителей, представили детские мультфильмы, спектакли и танцевальные номера. В насыщенную программу были включены выступления артистов "Коляда-Театра", спектакль-биография об Александре Невском, "Сказки хороших людей" и многое другое.

Фото: Андрей Осенков

Ярмарочная площадь

На ярмарке гостям представили изделия ручной работы, среди них: куклы, украшения, обереги, блокноты, магниты, игрушки, книги и сладости.

Фото: Андрей Осенков

Фото: Андрей Осенков

Спектакли и сказки

На 30 площадках фестиваля выступили театры из городов России: Екатеринбурга, Архангельска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Перми, Верхнего Уфалея, Нижнего Тагила, Нижнего Новгорода, Калининграда, Лесного.

Фото: Андрей Осенков

Большая часть спектаклей — детские. Выступления шли в режиме нон-стоп.

Спектакль "Как Ойка солнце добыл" от театра "Ку-кушка" из Черноисточинска. Фото: Андрей Осенков

Тихими и умиротворяющими были чтения сказок. Каждый желающий мог сесть на мягкий пуфик и послушать красивую историю.

Фото: Андрей Осенков

Мастер-классы

В павильонах, где проводились матер-классы, детей и родителей учили рукоделию; в одном из шатров маленькие гости вместе со взрослыми наставниками испекли пиццу.

Фото: Андрей Осенков

В отдельной беседке проходили мастер-классы по изготовлению браслетов, гончарному ремеслу, созданию свечей и древнерусской каллиграфии плоским пером. Мастера подсказывали юным ученикам все хитрости дела.

Фото: Андрей Осенков

Фото: Андрей Осенков

Лекторий

В зоне лектория фольклорист Александр Маточкин прочел лекцию о культуре устного сказания на Руси "Русские былины и сказки в живом бытовании". А прослушав рассказ антрополога Никиты Петрова о приемах, которые использовали профессиональные рассказчики, желающие могли улучшить и свои навыки сторителлинга.

Фото: Андрей Осенков

Инклюзивность

В этом году в фестиваль включены элементы инклюзии. Например, спектакль Центра современной драматургии сопровождался переводом на язык жестов.

Напомним, накануне в Арамиле прошел семейный фестиваль "Казаки Урала".