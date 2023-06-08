Тысячи уральцев станут участниками акции "Хором славим Россию и город" в Екатеринбурге

Сводный хор выступит в Историческом сквере Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

В Историческом сквере Екатеринбурга в День России пройдет ежегодная акция "Хором славим Россию и город". Ее участниками станут тысячи уральцев, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Известные всем с детства популярные песни исполнит сводный тысячный хор музыкальных коллективов под аккомпанемент духового оркестра. Выступление хористы репетируют на базе Уральского центра народного искусства имени Родыгина.

"И сам хоровой праздник, и подготовка к нему играют важную роль в патриотическом воспитании и в расширении репертуара. Есть песни, которым очень много лет, но они узнаваемы и любимы многими слушателями, которые придут и подключатся и будут петь вместе с хором на этом празднике", — рассказал один из участников, руководитель хора мальчиков "Созвездие" Сергей Киселев.

В этом году сводный хор споет в 9 раз. Откроет программу гимн Российской Федерации. Параллельно его исполнит на русском жестовом языке хор педагогов Центра психолого-медико-социального сопровождения "Эхо".

В этом году акция посвящена 300-летию Екатеринбурга, Году педагога и наставника, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, а также 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. В программе выступления — 18 композиций, среди них: "Свердловский вальс", "Екатеринбург — мой любимый город", "Когда уйдем со школьного двора"; "Песня о друге" Владимира Высоцкого, "Трус не играет в хоккей" и многие другие.

В составе сводного хора выступят профессиональные и любительские коллективы, творческие студии вузов, школ, ветеранские коллективы и другие. Сопроводят выступление оркестр "Уралбэнд" и любительский духовой оркестр Свердловской государственной академической филармонии, а также хореографические коллективы.

В День России в Екатеринбурге пройдут праздничные мероприятия. В 12:00 на площадке Уральского центра народного искусства стартует "УралЭтноФест". Гости познакомятся с национальными костюмами, народными музыкальными инструментами, блюдами национальной кухни народов, которые населяют Урал.

Программу готовит и Уральский русский оркестр. Запланированы выступления Роберта Юлдашева из Уфы, Натальи Ясир из Перми, Дениса Саркисяна и Евгения Бунтова из Екатеринбурга, студии восточного танца "Навруз", юных исполнителей из армянской общины "АНИ-Армения". До 9 июня пригласительные билеты можно получить в кассе Уральского центра народного искусства.

В 14:00 в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества начнется Фестиваль традиций и обычаев народов Урала, где свои программы представят Государственный академический ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" и оркестр "Уралбэнд".

В киноконцертном театре "Космос" в 15:00 выступят коллективы детской филармонии в программе "Мы дети твои, Россия!". В Свердловской государственной филармонии в 16:00 начнется концерт русской музыкальной группы "Аюшка".

Напомним, жителей Новоуральска приглашают установить рекорд России по самому массовому исполнению песни "Надежда".