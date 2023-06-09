Центр культуры индивидуального «пошива»: в Кировграде построят уникальный объект для молодежи почти за 545 млн рублей

Так будет выглядеть холл Центра развития культуры в Кировграде. Эскиз предоставлен администрацией Кировградского ГО

В еще одном городе Горноуральского округа, Кировграде, скоро появится очень амбициозный объект для молодежи – Центр культурного развития. Его построят в самом центре, на месте старого кинотеатра «Спутник». Проект уже прошел государственную экспертизу, стоимость объекта оценили в 544,2 млн рублей.

С инициативой строительства Центра к главе Александру Оськину обратилась молодежная организация Кировградского городского округа, которая объединяет «молодежки» местных промышленных предприятий, бюджетников. Они разработали проект технического задания, подробно расписали, что должно быть в новом Центре – от спортивных залов до кино-аудитории с операторской.

– В городе это очень сильная, активная молодежная организация, наши помощники, – рассказывает «Облгазете» глава Кировградского ГО Александр Оськин. – Они сами готовили материалы для проектирования, по сути, они наши заказчики – а мы уже исполнители. Понимаете, в таких территориях, как у нас, очень много делается для детей – это и центры детского творчества, художественные и музыкальные школы, спортивные секции и так далее. Для ветеранов немало разных кружков по интересам. А вот что касается работающей молодежи, есть большой пробел. Это подтвердил и опрос, который мы проводили среди населения. Поэтому очень хочется, чтобы в городе появилось заведение именно для молодого поколения.

Центр культурного развития будет построен в самом центре Кировграда. Сейчас на этом месте находится бывший кинотеатр «Спутник», сегодня он закрыт, поскольку здание является аварийным. Новый объект будет соседствовать с Парком Победы, новой школой и Центром детского творчества.

– В 2021 году к нам в Кировград приезжал губернатор Евгений Куйвашев, он поддержал проект, по его поручению мы сделали все необходимые экспертизы, – отмечает Александр Оськин. – Это будет действительно уникальный объект. Дело в том, что мы искали, есть ли подобные Центры для молодежи в других территориях, чтобы взять типовой проект и привязать к нашей территории. Оказалось, что их нет не только в нашей области, но в стране. Подобный построен в Оренбурге, но он очень большой, а вот примера для небольших промышленных городов с населением 30–50 тысяч человек до нас не было.

Проект кировградского Центра культурного развития был презентован в региональном министерстве культуры и лично министру культуры России Ольге Любимовой.

Площадь Центра культурного развития составит 4850 кв.м. Изюминкой архитектуры здания будет прозрачный купол. На цокольном этаже разместят конференц–зал и зону коворкинга. Этажом выше будут расположены выставочные залы, класс хореографии, помещения для разного вида занятий. На верхнем уровне запланирован современный читальный зал с книгохранилищем, студии видео– и звукозаписи, небольшой кинотеатр на 30 мест.

Иллюстрация: эскиз предоставлен администрацией Кировградского ГО

– В Центре предусмотрено все для того, чтобы молодежь могла приятно и полезно провести время. Девушки очень просили помещения для йоги и пилатеса, все это будет, – добавляет Александр Оськин. – Важно, что появится игровая комната для деток, чтобы сюда могли прийти молодые родители и спокойно заниматься выбранными направлениями, пока с их ребенком играют специалисты.

Стоимость объекта – 544,2 млн рублей. Сейчас решается вопрос с финансированием, администрация Кировградского ГО подала заявку, чтобы реализовать проект в рамках региональной программы министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Планируется, что денежные средства на создание объекта поступят из регионального, местного бюджета и внебюджетных источников – компании «УГМК» и Кировградского завода твердых сплавов.

– Как только вопрос с финансированием будет окончательно решен, приступим к строительству, – добавляет Александр Оськин. – Подрядная компания сильная, мы в ней уверены, поэтому планируем за 11 месяцев Центр построить и ввести в эксплуатацию.

Иллюстрация: эскиз предоставлен администрацией Кировградского ГО

Иллюстрация: эскиз предоставлен администрацией Кировградского ГО