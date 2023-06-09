Марийский фестиваль "Ага-Пайрем" впервые пройдет в Екатеринбурге

В программе фестиваля: выставка подворий, мастер-классы, квест для детей, дефиле в национальных костюмах и концерт. Фото: Александр Зайцев

Фестиваль марийской народной культуры "Ага-Пайрем" пройдет в Екатеринбурге 10 июня. В нем примут участие представители Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, Татарстана, Марий Эл и Башкирии.

"В Екатеринбурге живет очень много выходцев из районов компактного проживания марийцев, многие создали семьи с представителями других национальностей. Праздник даст возможность вернуться к корням и им, и их детям. Кроме того, мы сможем громче рассказать о себе, о своих традициях широкой публике", — приводит слова главы национально-культурной автономии марийцев Свердловской области "Урал Мари" Натальи Ябековой департамент информационной политики региона.

В предыдущие годы праздник плуга "Ага-Пайрем" проходил в Артинском, Красноуфимском и Ачитском районах Свердловской области (на территориях с компактным проживанием марийцев). Ожидается, что в этом году на фестиваль в Екатеринбург приедут порядка 200 марийцев — артистов и зрителей.

"Ага-Пайрем" стартует 10 июня в 10:00 в парке семейного отдыха "Эльмашевский" на улице Старых Большевиков, 22. В программе: выставка подворий участников, творческие мастер-классы, квест для детей, дефиле в национальных костюмах и большая концертная программа.

Марийский фестиваль "Ага-Пайрем" организован при поддержке министерства культуры Свердловской области, департамента внутренней политики Свердловской области в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации.

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев заявил о результативности работы по укреплению национальной политики на Среднем Урале.

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