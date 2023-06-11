Афиша культурной программы Дня России

Фото: Павел Ворожцов

В главный государственный праздник – День России – в Свердловской области пройдут масштабные торжественные и развлекательные мероприятия. Рассказываем о самых ярких из них.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

12:00 – 18:00. Тематический кинопоказ фильма «Вызов». Бесплатные показы в 27 кинотеатрах региона.

ЕКАТЕРИНБУРГ

С 11:00. Благотворительная музейная акция «Россия – моя история».

Посещение действующих экспозиций следующих музеев:

Мультимедийный парк «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49),

Музей природы Урала (ул. Горького, 4),

Музей военной истории «Свердловск: говорит Москва!» (ул. 8 Марта, 28),

Музей истории и археологии (пр. Ленина, 69),

Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26),

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5).

12:00. Традиционный массовый певческий праздник «Хором славим Россию и город!», участниками которого станут тысячи свердловчан. (Исторический сквер).

В этом году сводный хор споет в 9 раз. В этом году акция посвящена 300-летию Екатеринбурга, Году педагога и наставника, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, а также 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. В программе выступления — 18 композиций, среди них: «Свердловский вальс», «Екатеринбург — мой любимый город», «Когда уйдем со школьного двора»; «Песня о друге» Владимира Высоцкого, «Трус не играет в хоккей» и другие.

12:00 – 21:00. Фестиваль «УралЭтноФест» в Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина (пр. Космонавтов, 23).

концертная программа «Музыка ветра» Роберта Юлдашева и этно-группы «Курайсы» (Уфа),

концертная программа Уральского государственного русского оркестра и приглашенных исполнителей,

интерактивная программа с участием любительского художественного коллектива «Хороводы России»,

выставка подворий народов Урала и концертная программа творческих национальных коллективов.

15:00. Торжественное построение патриотических и добровольческих организаций, казачьих обществ и национально-культурных автономий для вручения государственных флагов Российской Федерации (ул. Б. Ельцина, 3).

15:00 – 17:00. Праздничная концертная программа с участием творческих национальных коллективов в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества (ул. Фестивальная, 12).

Концертная программа с участием:

оркестра «Урал Бэнд» под управлением А. Павлова,

государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка»,

квартета русских народных инструментов «Русичи»,

вокального ансамбля из Свердловского областного колледжа культуры и искусства.

Также будут работать творческие мастерские по традиционным народным промыслам и ремеслам, пройдут обучающие мастер-классы, этнографическая площадка «Казачье подворье», фотовыставка «Дружная семья народов России», фотозона «Героям Уральского добровольческого танкового корпуса.

НИЖНИЙ ТАГИЛ

С 10:00. Тематические экскурсии под руководством сотрудников музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (центр города).

14:00. Дефиле-шоу в исполнении эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» (Набережная Тагильского пруда).

16.00. Концертная программа эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» (Парк им. А.П. Бондина).

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

20:00. Демонстрация короткометражных фильмов, посвященных Дню России (ул. Ленина, 5–7).

ИРБИТ

12:00. Шествие с 50-метровым флагом России (по ул. Свердлова от ул. Комсомольской до площади Дворца культуры им. В.К. Костевича).

НОВОУРАЛЬСК

17:00. Установка рекорда России по самому массовому исполнению песни Александры Пахмутовой «Надежда». К действу присоединится сводный оркестр фестиваля – порядка 500 музыкантов, а также солисты Театра музыки, драмы и комедии, вокалисты учреждений культуры и жители Новоуральска (ЦПКиО).

НЕВЬЯНСК

13:00. Концерт творческих коллективов «Россия – в этом слове добро и сила!».

14:00. Показ фильма «Папы против мам» (сквер у Дворца культуры машиностроителей).