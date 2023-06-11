Афиша культурной программы Дня России

В главный государственный праздник – День России – в Свердловской области пройдут масштабные торжественные и развлекательные мероприятия. Рассказываем о самых ярких из них.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
12:00 – 18:00. Тематический кинопоказ фильма «Вызов». Бесплатные показы в 27 кинотеатрах региона.
ЕКАТЕРИНБУРГ
С 11:00. Благотворительная музейная акция «Россия – моя история».
Посещение действующих экспозиций следующих музеев:
Мультимедийный парк «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49),
Музей природы Урала (ул. Горького, 4),
Музей военной истории «Свердловск: говорит Москва!» (ул. 8 Марта, 28),
Музей истории и археологии (пр. Ленина, 69),
Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26),
Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5).
12:00. Традиционный массовый певческий праздник «Хором славим Россию и город!», участниками которого станут тысячи свердловчан. (Исторический сквер).
В этом году сводный хор споет в 9 раз. В этом году акция посвящена 300-летию Екатеринбурга, Году педагога и наставника, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, а также 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. В программе выступления — 18 композиций, среди них: «Свердловский вальс», «Екатеринбург — мой любимый город», «Когда уйдем со школьного двора»; «Песня о друге» Владимира Высоцкого, «Трус не играет в хоккей» и другие.
12:00 – 21:00. Фестиваль «УралЭтноФест» в Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина (пр. Космонавтов, 23).
- концертная программа «Музыка ветра» Роберта Юлдашева и этно-группы «Курайсы» (Уфа),
- концертная программа Уральского государственного русского оркестра и приглашенных исполнителей,
- интерактивная программа с участием любительского художественного коллектива «Хороводы России»,
- выставка подворий народов Урала и концертная программа творческих национальных коллективов.
15:00. Торжественное построение патриотических и добровольческих организаций, казачьих обществ и национально-культурных автономий для вручения государственных флагов Российской Федерации (ул. Б. Ельцина, 3).
15:00 – 17:00. Праздничная концертная программа с участием творческих национальных коллективов в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества (ул. Фестивальная, 12).
Концертная программа с участием:
- оркестра «Урал Бэнд» под управлением А. Павлова,
- государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка»,
- квартета русских народных инструментов «Русичи»,
- вокального ансамбля из Свердловского областного колледжа культуры и искусства.
Также будут работать творческие мастерские по традиционным народным промыслам и ремеслам, пройдут обучающие мастер-классы, этнографическая площадка «Казачье подворье», фотовыставка «Дружная семья народов России», фотозона «Героям Уральского добровольческого танкового корпуса.
НИЖНИЙ ТАГИЛ
С 10:00. Тематические экскурсии под руководством сотрудников музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (центр города).
14:00. Дефиле-шоу в исполнении эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» (Набережная Тагильского пруда).
16.00. Концертная программа эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» (Парк им. А.П. Бондина).
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
20:00. Демонстрация короткометражных фильмов, посвященных Дню России (ул. Ленина, 5–7).
ИРБИТ
12:00. Шествие с 50-метровым флагом России (по ул. Свердлова от ул. Комсомольской до площади Дворца культуры им. В.К. Костевича).
НОВОУРАЛЬСК
17:00. Установка рекорда России по самому массовому исполнению песни Александры Пахмутовой «Надежда». К действу присоединится сводный оркестр фестиваля – порядка 500 музыкантов, а также солисты Театра музыки, драмы и комедии, вокалисты учреждений культуры и жители Новоуральска (ЦПКиО).
НЕВЬЯНСК
13:00. Концерт творческих коллективов «Россия – в этом слове добро и сила!».
14:00. Показ фильма «Папы против мам» (сквер у Дворца культуры машиностроителей).
- Опубликовано в № от 10.06.2023