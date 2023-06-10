Свердловские артисты представляют регион на Международном фестивале "Боспорские агоны" в Керчи

Фестиваль "Боспорские агоны" проходит в Керчи с 8 по 14 июня. Фото: администрация Керчи

Группа "Изумруд", Екатеринбургский театральный институт и Невьянский историко-архитектурный музей представляют Свердловскую область на XXV Международном фестивале античного искусства "Боспорские агоны". Он проходит в Керчи с 8 по 14 июня, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В рамках многолетнего проекта "Урал — Крыму" правительство Свердловской области традиционно поддерживает фестиваль "Боспорские агоны". Мы рады быть партнерами и, можно сказать, полноправными соучредителями самобытного культурного проекта. Уверен, что новая музейная экспозиция, выступления наших прославленных музыкантов и юных артистов станут важным вкладом в укрепление всесторонних связей Свердловской области и Республики Крым", — заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Невьянский государственный историко-архитектурный музей на фестивале представит выставочный проект "Демидовы — сподвижники Петра". Он приурочен к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I.

Для театральных студий Керчи и музейного театра "Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника" подготовлен мастер-класс. Его проведет художественный руководитель мастерской Екатеринбургского государственного театрального института Андрей Русинов. Студенты вуза представят энциклопедию-капустник по книге Михаила Гаспарова "Занимательная Греция".

Ансамбль "Изумруд" на фестивале исполнит созданную к своему 25-летию программу "Пульс Земли. #Урал", в нее входит 14 композиций.

Сотрудничество Свердловской области и Крыма в сфере культуры ведется с 2014 года. Первым учреждением культуры в России, коллектив которого с гастролями посетил Крым после его воссоединения с РФ, стал Свердловский академичкский театр музыкальной комедии.

Напомним, ранее в Екатеринбурге состоялся Всероссийский фестиваль-форум детских школ искусств.