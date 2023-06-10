Первый день музыкального рок-фестиваля "Кардиограмма" завершился в Екатеринбурге

Рок-фестиваль собрал зрителей из разных городов России. Фото: Полина Зиновьева

На площадке "Екатеринбург Арена" завершилась программа первого дня музыкального рок-фестиваля "Кардиограмма". Выступления продолжатся в воскресенье, 11 июня.

Для фестиваля было подготовлено две сцены: дневная и ночная. Одну установили на территории стадиона, а другую разместили внутри чаши арены — прямо на футбольном поле.

Фото: Полина Зиновьева

Хедлайнерами первого дня фестиваля на дневной сцене стали группы "Действуй!", SELLOUT, "Керамика", Stigmata и Екатерина Яшникова.

На вечерней сцене выступили рок-группа "АнимациЯ", "Сурганова и оркестр", Владимир Кузьмин, "Гран-КуражЪ", Вадим Самойлов, "Эпидемия", Гарик Сукачев.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Программа каждой группы или певца длилась не менее получаса. Песни исполняли в режиме нон-стоп, некоторые композиции звучали дважды по желанию публики.

Рок-фестиваль собрал любителей рок-музыки всех возрастов из разных городов России.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

"Мы приехали из Перми с семьей, друзьями, детьми специально на фестиваль "Кардиограмма". Слушать Кипелова, слушать Кузьмина, других артистов, знакомиться с новыми исполнителями. Здесь хорошо, громко, приятно видеть столько почитателей хорошей музыки", — поделился Евгений, один из гостей рок-фестиваля.

Первый день программы фестиваля прошел в заряжающем темпе: зрители танцевали, скандировали кричалки и тексты песен любимых исполнителей. Небольшой дождь не разрушил энергичную и эмоциональную атмосферу, многие гости предусмотрительно запаслись зонтами и дождевиками и наслаждались выступлениями.

Фото: Полина Зиновьева

"Кардиограмма — самый сердечный фестиваль", — сказала лидер группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова.

Хедлайнерами второго дня станут группы GAM BEAT, Sara, "Обними кита", "Ундервуд", Mariel, рок-группа "Мураками", Radio Tapok, F.P.G., Uma2rmaH, "Чиж & Co", "Кипелов" и Макс Свобода.

Фото: Полина Зиновьева

На "Кардиограмме" зрители могли не только весело провести время, но и проверить свое здоровье. До 18:00 для гостей работал "Кардиоавтобус", где всем желающим медики бесплатно делали ЭКГ или измеряли артериальное давление.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в первые часы работы фестиваля более 90 человек проверили сердце.