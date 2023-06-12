В Екатеринбурге прошел первый "УралЭтноФест"

В рамках мультиформатного проекта прошло несколько концертов, хороводы и выставка. Фото: Уральский центр народного искусства имени Е. П. Родыгина

В День России в Уральском центре народного искусства им. Е. П. Родыгина впервые прошел этнофестиваль. Он объединил 16 национально-культурных общин Свердловской области и различные жанры народного искусства. Мероприятие состоялось при поддержке министерства культуры Свердловской области.

В мультиформатном проекте приняли участие около 2 000 зрителей. Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина.

В малом зале прошла выставка национальных костюмов, народных инструментов и блюд народов, проживающих на Среднем Урале. Национально-культурные объединения Дома народов Урала продемонстрировали богатство песенных и танцевальных традиций.

Фото: Уральский центр народного искусства имени Е. П. Родыгина

Руководитель Дома народов Урала, председатель совета общества таджикской культуры "Сомон" Фарух Мирзоев поздравил участников и гостей фестиваля с Днем России.

"Наряду с Днем Победы, День России является государствообразующим праздником, объединяющим все народы, конфессии, все социальные группы, которые проживают на территории Российской Федерации. Россия для нас всех является тем родным домом, который дает нам возможность развиваться, воспитывать детей, возможность говорить на своих языках, развивать свои культуру и традиции", — рассказал Фарух Мирзоев.

Фото: Уральский центр народного искусства имени Е. П. Родыгина

В концертной программе "На Урале мы живем" в исполнении Уральского государственного русского оркестра под руководством дирижера Павла Васильева прозвучали удмуртские, таджикские, осетинские и славянские мелодии. На сцене концертного зала им. М. В. Лаврова выступили солисты: Роберт Юлдашев из Уфы, Наталья Ясир из Перми, екатеринбургские музыканты Денис Саркисян и Евгений Бунтов, студия восточного танца "Навруз", юные исполнители из армянской общины "АНИ-Армения". Гости праздника услышали, как звучат редкие инструменты: звончатые и клавишные гусли, колесная лира, башкирская флейта — курай, армянский барабан — дхол.

Фото: Уральский центр народного искусства имени Е. П. Родыгина

"Когда люди поют, танцуют, презентуют свою национальную культуру, свои национальные обычаи, свои национальные традиции — это настоящий праздник. Эта атмосфера замечательная", — поделилась директор Уральского центра народного искусства им. Е. П. Родыгина Марина Боровкова.

Праздник продолжил большой хоровод, который организовали представители международного проекта "Хороводы России и хороводы мира".

Фото: Уральский центр народного искусства имени Е. П. Родыгина

По словам Марины Боровковой, все это говорит о том, что людей разных национальностей объединяет музыка, песня, танец и вера в будущее, в единство. В День России на "УралЭтноФесте" можно было увидеть, насколько крепка дружба людей, живущих не только на Урале, но по всей России.

Отметим, что Уральский центр народного искусства им. Е. П. Родыгина занимается продвижением, популяризацией, сохранением традиций, народной культуры.

Видео Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге гимн России хором исполнили тысячи свердловчан.

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