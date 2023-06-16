Маяковский-фест стартует завтра в Екатеринбурге. Программа

В рамках фестиваля пройдут две авторские пешеходные экскурсии по парку. Фото: Галина Соловьева

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге 17 июня во второй раз пройдет Маяковский-фест. В этом году он приурочен к трем юбилейным датам: 90-летию парка, 130-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского и 300-летию уральской столицы.

Как рассказали организаторы, этот фестиваль раскрывает атмосферу парка Маяковского, вовлекает гостей в современную культуру и искусство прошлых лет. А легкий советский флер придает событиям в парке особый колорит.

Хедлайнером фестиваля станет Петр Налич. Его выступление начнется в 20:00 на главной сцене. Перед ним, в 19:00, сыграет группа "внимание брусника!".

В рамках фестиваля пройдут две авторские пешеходные экскурсии по парку. В 12:00 Валерий Шестаков поведет гостей по историческому зданию вокзала Малой свердловской железной дороги и по платформе. Благодаря цитатам из справочников-путеводителей, которые будут звучать на протяжении прогулки, можно будет почувствовать себя туристом 1950–1980-х годов. Историк и культуролог Евгений Рабинович в 18:00 организует променад по аллеям. Он расскажет неожиданные подробности и секреты парка Маяковского. Все экскурсии бесплатны. Они начнутся от центральной арки.

На Маяковском-фесте можно будет больше узнать о кино:

В 12:00 начнется мастер-класс Свердловской киностудии "Снимаем немое кино". Пройдут съемки немого фильма, в котором каждый может принять участие. Фильм будет монтироваться прямо в парке, и покажут его сразу после лекции Екатерины Тутовой.

В 13:00 пройдет лекция "Как кино пришло в Екатеринбург" от руководителя экскурсионной деятельности Свердловской киностудии Екатерины Тутовой, которая расскажет о появлении кино на Урале.

В 17:30 в рамках фестиваля уличного кино можно будет увидеть лучшие российские короткометражки.

В 20:00 начнется фильм Свердловской киностудии "Безымянная звезда" (1978).

В лектории руководитель комикс-центра московской SMART-библиотеки имени Анны Ахматовой Андрей Дроздов расскажет о комиксе "Маяковский. Как делать стихи", который они выпустили вместе с писателем и сценаристом Александром Кондратьевым, а также об истории появления комиксов в России. Встречи пройдут на аллее Маяковского в 14:00 и 16:15.

На площадке "Саундпарк" в 12:00 театр "Три апельсина" покажет детский спектакль по стихам Владимира Маяковского "Маяк". В 13:00 начнется дефиле "История советской моды". В 14:00 "Чтецы ЕКБ" устроят поэтическую дуэль "Мой Маяковский / Моя Цветаева". В 16:30 артисты Свердловского театра драмы Александр Борисов и Виталий Корбесашвили представят музыкально-литературную композицию "Маяковский и поэты серебряного века". В 18:00 выступит Анна Егоян — поэтический хедлайнер фестиваля из Москвы.

На Трибуне поэта запланированы свободные чтения. Уральские художники и иллюстраторы научат гостей парка рисовать в плакатном стиле.

Ранее "Областная газета" писала, что "Песняры" выступят на ярмарке-фестивале белорусских товаров в Екатеринбурге.

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