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Культура
17 июня 2023, 13:51

Студенты свердловских колледжей стали лауреатами всероссийского фестиваля

Фестиваль "Российская студенческая весна".

Свердловчане завоевали награды в номинациях "Цирковое искусство", "Фотопроект", "Танец" и других. Фото: пресс-служба Свердловской областной организации Российского союза молодежи

Подведены итоги Всероссийского фестиваля для студентов профессиональных образовательных организаций "Российская студенческая весна". Учащиеся из Свердловской области завоевали шесть наград.

Фестиваль проходил в Ханты-Мансийске. Участвовали 2 000 конкурсантов из 68 российских регионов. Лауреатами стали стали 375 финалистов по 10 творческим направлениям. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской областной организации Российского союза молодежи.

По итогам фестиваля свердловчане завоевали следующие награды:

  • Анна Фомина, колледж сервиса и управления "Стиль" — лауреат II степени за фоторепортаж в номинации "Фотопроект";
  • Джамшед Акрамов, Уральский технологический колледж филиал НИЯУ МИФИ — специальный приз "За оригинальность мышления и заботу о читателе" в номинации "Публикация";
  • Анастасия Кислова, Свердловский колледж искусств и культуры — лауреат II степени в номинации "Цирковое искусство", эквилибристика;
  • Юлия Подоплелова, Свердловский колледж искусств и культуры — лауреат I степени в номинации "Цирковое искусство", эквилибристика;
  • Глеб Козяр и Ирина Янышева, Свердловский областной педагогический колледж — лауреаты II степени в номинации "Современный танец, малые составы";
  • Юрий Андреев, Екатеринбургский колледж физической культуры УралГУФК — лауреат I степени в номинации "Уличные танцы/Хип-хоп".
Фото: пресс-служба Свердловской областной организации Российского союза молодежи

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге прошел первый "УралЭтноФест".

Областная газета Свердловской области

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