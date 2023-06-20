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Культура
20 июня 2023, 18:14

Звездное жюри будет оценивать "Встречу выпускников КВН" в Екатеринбурге

"Встреча выпускников КВН"

В Екатеринбурге выступят команды "Станция Спортивная", "СОК" и сборная Дагестана. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге 30 июня встретятся легендарные команды Высшей лиги Клуба веселых и находчивых. Оценивать игру будут юморист и актер "Уральских пельменей" Андрей Рожков, телеведущий Вадим Галыгин, актер театра и кино Александр Олешко, а также дирижер и композитор Сергей Жилин. Ведущим станет Валдис Пельш.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, на главной сцене конгресс-центра "Екатеринбург-ЭКСПО" сыграют:

  • вице-чемпион Высшей лиги — "Станция Спортивная" (Москва),
  • чемпион Клуба, обладатель "Большого КиВиНа в золотом" — "СОК" (Самара),
  • финалист Высшей Лиги КВН-2015 — сборная Дагестана.

Команды-ветераны будут соревноваться в традиционных конкурсах: приветствие, разминка, СТЭМ и музыкальное домашнее задание. Позднее шоу будет показано в эфире.

Первая встреча команд выпускников Высшей лиги КВН разных лет состоялась в 2019 году в конгресс-холле "Екатеринбург-ЭКСПО". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с создателем Клуба веселых и находчивых Александром Масляковым о проведении игры в Екатеринбурге. Ранее на "Встрече выпускников КВН" выступали команды "Уральские пельмени", "Сборная Камызякского края", "ГородЪ ПятигорскЪ", "Борцы — Северный десант", "Вятка", "Азия MIX", "Русская дорога", "Сборная Снежногорска" и команда "Раисы".

Ранее "Областная газета" писала, что летом в Екатеринбурге состоится "Встреча выпускников КВН".

Областная газета Свердловской области

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