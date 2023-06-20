Уникальный уральско-белорусский ансамбль молодых музыкантов выступит в дни ИННОПРОМа в Екатеринбурге

В дни ИННОПРОМа гостей ждет насыщенная культурная программа. Фото: Александр Зайцев

В дни ИННОПРОМа в Екатеринбурге выступит ансамбль, состоящий из студентов Уральской специальной музыкальной школы и Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки. Концерт музыкантов можно будет увидеть и на фестивале-ярмарке белорусских товаров "От всего сердца", которую в столице Урала проводит страна-партнер международной промышленной выставки.

В дни проведения ИННОПРОМа гостей ждет насыщенная культурная программа. В начале июля в Екатеринбурге выступят "Песняры", а также другие белорусские коллективы, среди них: "Белы Птах", "Купалинка", "Кантабиле", "Вербiца", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Творческую программу представят уральские музыканты, среди них ансамбль "Акколада", в состав которого входят учащиеся и студенты музыкальных учебных заведений двух стран.

"Очень важно обмениваться впечатлениями, обмениваться методиками, нотами, произведениями. Все начинается с детей. Дети — это будущее наших государств, и если они будут дружить в профессиональном и человеческом плане, то сотрудничество, мир и дружба будут сохраняться", — считает директор уральской школы Эльвира Архангельская.

В составе сводного коллектива используются национальные русские и белорусские инструменты — домры, балалайки и цимбалы, а также флейта, кларнет, скрипка, альт и виолончели.

Ансамбль отыграет программу, в которую включены произведения белорусских и российских композиторов. Сейчас участники репетируют в онлайн-режиме, в очном формате они встретятся в начале июля 2023 года.

Напомним, что фестиваль-ярмарка белорусских товаров "От всего сердца" пройдет в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 на площадке торгового центра "Мега" с 7 по 11 июля.