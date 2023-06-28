От избы-читальни до концертов Шнура

Вот так выглядит зал Дома культуры в Ильинском сейчас. Фото предоставлено Виктором Шнуром

Дом культуры в селе Ильинском Богдановичского городского округа больше десяти лет находился в запустении. Сначала здание хотели перестраивать, затем сменилась власть, а планы так и остались планами. За это время успели разобрать зрительный зал, сцену, пол… Прежний руководитель клуба ушел на пенсию, а смена не подросла. Казалось, очаг культуры в селе потух, возрождать особо было нечего. Но многое, если не всё, в жизни зависит от энтузиастов. Вот и жителям села Ильинское повезло в этом убедиться.

Если немного углубиться в историю села, то можно узнать, что культура здесь началась с избы-читальни, которая через какое-то время была преобразована в клуб. В 1950 году учреждение уже стало называться Домом культуры. Организацией досуга занималась талантливая команда: художественные руководители, музыкальные работники, киномеханик, руководители кружков. Культурная жизнь закипела, появились успехи на конкурсах, и в 1973 году на средства совхоза «Богдановичский» было построено здание Дома культуры.

Собственно, об этом здании мы и рассказываем. В 2000-х оно, естественно, уже требовало ремонта, но этого пришлось ждать больше десяти лет. Пока в Ильинское не приехал Виктор Шнур. До этого он возглавлял Центр культуры в Камышловском городском округе.

– Я переехал в Ильинское в 2021 году. С того времени ни капли не пожалел о своем решении, пусть даже Дом культуры находился в очень плохом состоянии. Сами представьте, почти 11 лет здесь ничего не проводилось, здание пустовало. Хорошо еще, что последние годы за ним присматривали, охраняли. Но отопления не было, окна старые, в зрительном зале – ни сцены, ни кресел. Пришлось восстанавливать практически с нуля. И здесь огромная благодарность администрации Богдановичского ГО, спонсорам, лично председателю Законодательного Собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной. Они откликнулись, профинансировали ремонт, начали решать проблему.

Так выглядел зрительный зал Дома культуры до ремонта. Фото: предоставлено Виктором Шнуром

Виктор Шнур вспоминает, что во время ремонта и сам занимался всем и сразу: принимал строителей, разбирал кирпичи, помогал, чем мог. Но про свою главную задачу – возрождение культуры в селе – тоже хорошо помнил, поэтому через пару месяцев в ДК уже состоялся первый концерт.

– Поступил я в январе, а на 8 Марта в фойе (оно, кстати, было единственным отремонтированным помещением) уже наши коллективы выступали, – рассказывает «ОГ» Виктор Борисович.

Вероятно, так быстро возродить самодеятельность не получилось, если бы на время запустения Дома культуры его функции не взяла на себя местная школа. Именно там проходили все праздники – от Масленицы до Дня села.

– Да, все культурные события в какой-то момент мы взяли на себя – мероприятия проводили в школьном дворе и в спортзале, – говорит директор СОШ №8 Игорь Артюхин. – Пытались привлекать культорганизаторов – одного молодого человека, другого… Но, понимаете, на селе без нормального помещения никто долго не задерживался. И тут нам повезло – появился опытный руководитель. Виктор Борисович и сам талантливый человек – играет на всех инструментах, слухач, слету подбирает мелодии. У нас при нем хор ветеранов ожил, дети стали в Дом культуры ходить, да и к нам начали разные коллективы с концертами приезжать. В селе по всему этому соскучились.

Правда, сам Виктор Шнур вспоминает, что не всё по началу было так просто.

– Я понимал, что чужой человек для села, и просто так ко мне никто сразу не пойдет. Поэтому схитрил – первым делом пошел в школу, там мне помогли создать коллективы, а я, в свою очередь, преподаю теперь там по выходным музыку. Одним словом, сотрудничаем, – улыбается Виктор Борисович. – Затем сарафанное радио сработало мгновенно – народу пришло столько, что мы не знали, что с ними делать. Кто-то заглядывал просто из интереса, кто-то действительно шел заниматься.

Детский ансамбль "ДоМиСольки". Фото: предоставлено Виктором Шнуром

Сейчас в ильинском Доме культуры три вокальных коллектива: «ДоМиСолька», где поет 8 человек – от 10 до 14 лет, студия «Солисты» – 6 человек разного возраста, готовые выступать сольно, и ансамбль «Ивушка».

– Мои «ивушки» – это прекрасные женщины, которым от 65 до 75 лет. Когда-то давно они занимались в местном Доме культуры, и вот сейчас вернулись, – поясняет Виктор Шнур. – Мы и на гастроли пробовали ездить, но вот незадача – дома они поют замечательно: правильно, по голосам. А стоит нам приехать на чужую сцену – волнения, переживания… И поют неважно, и меня не слушают. Оно понятно, к большой сцене себя тоже нужно приучать, а они на нее не выходили долго.

Ансамбль "Ивушки" и художественный руководитель Виктор Шнур Фото: предоставлено Виктором Шнуром

Но обиднее всего, что совершенно не привыкла ходить в Дом культуры местная молодежь, для них Виктор и его коллеги стараются придумывать разные программы, но пока тщетно.

– Перед Днем молодежи я даже писал в соцсетях «Давайте зажжем, молодежь!», приглашал. Никто не пришел. Но ничего, будем потихоньку приучать. Я уже говорил, что занимаюсь по выходным в школе, так вот с 4-м классом непросто, а 1–2 классы уже так поют, что думаю, может, нам и на конкурс куда-нибудь съездить.

Помимо вокальных коллективов в ильинском Доме культуры две хореографические студии, где преподает Екатерина Коробицина из Богдановича. А Виктор Шнур живет в селе, для этого администрация Богдановичского ГО выделила его семье служебное жилье.

Сейчас на средства местного бюджета на втором этаже Дома культуры идет ремонт – там расположится библиотека. Исторически библиотека в этом здании была и раньше, но из-за отсутствия отопления книги переносили в администрацию.

На вопрос «чего еще не хватает местному Дому культуры?» Виктор Борисович, задумавшись, называет современную аппаратуру – «но это вам скажут даже крутые центры культуры», новую одежду сцены – «прошлую мы взяли у старого Дома культуры, отремонтировали и в принципе ничего», крыльцо перед будущей библиотекой – «а то наше уже ветхое». А после небольшой паузы добавляет – хотя знаете, ведь после того, что тут было, мы же просто царствуем…

Справка В 2021 году на ремонт Дома культуры в селе Ильинском было выделено 1 млн 700 тысяч рублей (1 млн 200 тыс. – средства бюджета ГО Богданович, чуть более 500 тыс. рублей – внебюджетные источники).

В 2022 году за счет средств местного бюджета ГО Богданович был выполнен ремонт кровли на сумму более 700 тыс. рублей.

В 2023 году выполнены работы по замене оконных конструкций в помещении библиотеки на сумму чуть более 200 тыс. рублей.

На сегодняшний день заключен договор подряда на ремонт помещения библиотеки на сумму 1 124 тыс. рублей (бюджет ГО Богданович).