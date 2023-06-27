5 вопросов о культурно-досуговой сфере министру культуры Свердловской области

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Фото: Полина Зиновьева

О развитии культурно-досуговой сферы в регионе, строительстве новых объектов, «болевых точках» и современных вызовах мы побеседовали с министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной.

1. Пять лет назад в нашей газете вышло интервью с вами, с говорящим заголовком «Есть Дом культуры – значит есть жизнь». Тогда мы обсуждали, что одной из главных проблем в области является состояние Домов культуры. Где-то они находились на грани закрытия, где-то уже были закрыты… За пять лет в этой сфере очень многое изменилось. В том числе благодаря нацпроекту «Культура». Обозначьте главные успехи за данный период и каким проектами по модернизации/строительству культурных учреждений гордитесь особенно?

– Да, действительно, за пять лет ситуация изменилась в лучшую сторону. Может быть, это происходит не так быстро, как хотелось бы, но происходит. Нацпроект «Культура» в этом нам очень помог – в муниципалитеты пришли средства, которые без этой программы они бы ждали гораздо дольше. Когда проект попадает в федеральную программу, обязательно в формате софинансирования подключается область и небольшой частью муниципалитет. Происходит объединение усилий трех видов бюджета и получается действительно заметный результат.

Более того, сейчас активизируются и градообразующие предприятия. Один из самых ярких примеров – реконструкция Петрокаменского центра культуры, которая состоялась за счет средств Горноуральского городского округа и местных предприятий. Открыли центр в 2022 году, я приезжала на торжественную церемонию и была впечатлена пространствами и возможностями учреждения, где есть кинозал, концертный зал, танцевальный и даже спортивный зал, который может трансформироваться для занятий волейболом, гандболом, аэробикой…

Благодаря поручениям президента и губернатора, а также помощи коллег из Минстроя области были построены Дома культуры в Пелыме (Ивдельский ГО), в Дружинино (Нижнесергинский район), в деревне Кузнецово (Таборинский район), в селах Кунгурка (ГО Ревда) и Гарашкинское (ГО Богданович). К примеру, в деревне Кузнецово проживает порядка 470 человек. У них уже давно существует Виртуальный концертный зал Свердловской филармонии – он размещался в старом здании библиотеки, на окраине села. И для того чтобы послушать концерты, особенно зимой, людям приходилось чуть ли не палками отбиваться от волков. Представляете? Но они все равно ходили. А теперь у них появилось современное учреждение культуры, построенное с большим вкусом. Процент посещаемости – почти 20 от всего населения, это очень хороший показатель. Там есть женские творческие коллективы, но знаю, что сейчас уже подтягиваются и мужчины.

2. Один из самых масштабных проектов в данной сфере – строительство Центра культурного развития в Каменске-Уральском. Заявлялось, что уже в конце этого года объект может быть сдан. На какой стадии сейчас находится работа над ним?

– С учетом того, что Каменск-Уральский третий город в области, он ставит перед собой амбициозные цели. Проект Центра культурного развития попал в программу нацпроект «Культура», но еще два года нужно было ждать выделения средств. Сейчас строительство объекта идет опережающими темпами, степень готовности – 62 процента. Уже к декабрю мы должны получить уникальное здание не только для этого города, но и для всего региона.

3. Остались ли еще «болевые точки» на карте области – учреждения, которым пока не удается помочь, сколько их в процентном соотношении от общего числа?

– В процентном соотношении мы не считали, но потребность в строительстве и ремонте есть у 235 объектов. Несмотря на то, сколько уже сделано, еще много чего предстоит. Как вы понимаете, область большая, к тому же средства на это направление не выделялись на протяжении многих лет. Здесь еще очень важно сказать, что раньше люди крайне неохотно шли работать в Дома культуры. Сейчас вакансий нет, причем заполнены они специалистами со средним профессиональным либо высшим образованием. Вот эта проблема практически решена. Более того, отрадно, что есть те, кто после учебы возвращается работать в свои же Дома культуры, школы искусств и так далее.

4. Ведет ли министерство культуры статистику по лучшим учреждениям КДУ в регионе? Какие параметры оценки наиболее важны?

– Жесткого рейтинга у нас нет по одной простой причине – все работают в разных условиях. Кто-то в уже упомянутом Доме культуры деревни Кузнецово, а кто-то в первоуральском Инновационном культурном центре. У них разные методы работы, разные задачи. Но у нас есть конкурс по предоставлению субсидий сельским учреждениям и персонально сотрудникам. Во-первых, это мотивирует людей развиваться, а во-вторых, они учатся делать заявки на гранты и субсидии, ведь представить свой проект, правильно расставить акценты тоже нужно уметь. Ну и продолжая тему грантов, конечно, мы обращаем внимание на тех, кого поддерживает Президентский фонд культурных инициатив. Наша область активно заявляется со своими проектами. Причем, если по количеству заявок мы восьмые в стране, то по сумме выделенных средств – третьи.

5. Светлана Николаевна, вы сами начинали профессиональную деятельность в Доме культуры, очень тепло отзываетесь о том периоде. Но за последние годы отношение к досугу у людей поменялось. Многие привыкли заменять поход куда-либо гаджетами, смартфонами, там теперь вся жизнь. Как вы считаете, Дома культуры по-прежнему остаются для маленьких территорий главными очагами культуры?

– На мой взгляд, остаются. Речь о тех учреждениях, где работают заинтересованные, живущие этим делом люди. Придумывают какие-то новые формы взаимодействия, которых еще не было, занимаются волонтерством, проводят квесты. Знаю, что в некоторых модельных библиотеках существуют коворкинги, где можно поиграть в настольные игры, поговорить, почитать… Но с одним условием: перед входом все сдают свои телефоны. Вот такое интересное решение. Или, например, в Билимбаевской библиотеке, которая находится в небольшом здании, очень грамотно продумано пространство. Большой зал отделяется перегородкой от небольшой комнатки, где стоят столы с песочной анимацией. Там можно просто попробовать позаниматься необычным искусством, а можно и сделать свой анимационный фильм.

В Нижнетагильском Новом молодежном театре молодой завлит, выпускница мастерской Николая Коляды придумала во время пандемии проект, в рамках которого местные ребята писали эссе о ситуациях и людях, которые их окружают – героях дома, подъезда. Потом эти небольшие рассказы соединили в спектакль. Ребята почувствовали: то, что они пишут, переживают, нужно кому-то еще. Когда вот так работают с молодежью, конечно, интересно всем.