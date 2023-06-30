В Екатеринбурге открылась выставка работ современного искусства пожилых свердловчан

Одним из ключевых экспонатов стало панно "Метаморфическая жизнь города" с живой травой и дерном. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Уральском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась экспозиция "Город от первого лица". Она стала итогом работы творческих лабораторий "Новый алфавит города: от Я до Мы" Клуба любителей современного искусства старшего поколения.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в течение года пожилые свердловчане создавали свои работы в лабораториях под руководством екатеринбургских художников. В экспозиции собраны коллажи, звуковые инсталляции, работы в технике каллиграффити, арт-объекты. Работа организована в рамках комплексной программы "Старшее поколение", утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым для выполнения задач нацпроекта "Демография".

"Со школьной скамьи мы понимаем историю как судьбы каких-то выдающихся людей, глобальные события. На самом деле история — это еще и жизнь, которую проживает каждый из нас. Творцы истории мы сами, истории города в том числе, потому что мы живем в этом городе", — рассказал куратор выставки Артем Беркович.

По словам Артема Берковича, идея взглянуть на город от первого лица была заложена в основу лаборатории и всей выставки. В каждой работе есть две составляющие — город Екатеринбург и автор, его жизнь, локации, в которых она проходила, события, люди.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Одним из ключевых экспонатов стало панно "Метаморфическая жизнь города" с живой травой и дерном. Автор Алевтина Вторыгина рассказала, что ее работа символизирует разные культурные слои города и ее собственной жизни.

"Идея создания этого проекта возникла из моего опыта работы по профессии инженера-проектировщика сетей газоснабжения. Жизненный путь можно рассматривать как срез — это вертикальный разрез земной коры, который проходит через слой горных пород и грунтов. Все происходящее наслаивается друг на друга, образуя таким образом последовательность событий, которые хранятся в памяти города и человека", — поделилась Алевтина Вторыгина.

Экспозиция будет доступна до 9 июля по единому входному билету в музей.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Работа Клуба любителей современного искусства старшего поколения соответствует целям и задачам комплексной программы Среднего Урала "Старшее поколение" и "Комплексу мер по профилактике и противодействию жестокому обращению с пожилыми людьми до 2025 года", утвержденным губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Клуб был создан после Уральской индустриальной биеннале 2017 года.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловчане могут принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.