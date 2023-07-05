Свердловский ансамбль танца победил в конкурсе в Душанбе Ансамбль танца «Улыбка»

Покорить жюри коллектив смог, исполняя кадриль «Уральская Семёра». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловской детской филармонии завоевал первое место в хореографическом конкурсе III Международного фестиваля детского художественного творчества «Юные дарования» в Душанбе. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ансамбль «Улыбка» был единственным представителем России на фестивале. Покорить жюри коллектив смог, исполняя кадриль «Уральская Семёра». Всего на «Юных дарованиях» было 400 участников из Индии, Пакистана, Турции, Туркмении, Узбекистана и Афганистана.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В рамках фестиваля в Национальном музее развернулась выставка работ юных художников из стран-участниц фестиваля. Россию в проекте представляла Ева Черноголова. Помимо того, что она артистка ансамбля танца «Улыбка», девушка – выпускница одной из художественных школ Екатеринбурга.

«Это первое участие Евы в международной выставке. Специалисты отметили её акварели с уральскими пейзажами, видами Мариинска, сюжетными зарисовками, которые по цвету, замыслу, тематике заметно отличались от живописи колоритного Востока», – отметила заместитель директора Свердловской детской филармонии Наталья Подкорытова.

Ансамбль «Улыбка» – обладатель Гран-при и звания лауреата многочисленных всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В концертном составе ансамбля – 130 человек в возрасте от 7 до 18 лет. Более 300 детей от 4 до 7 лет занимается в подготовительных группах, обучаясь основам классического, русского, современного танца, акробатики. В репертуаре «Улыбки» – игровые танцевальные номера, сюжетные постановки на основе народного танца и современной хореографии.

Ранее «Областная газета» писала, что юная художница из Заречного стала призером международного конкурса.