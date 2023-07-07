Всем молодоженам – на «Кашинский хоровод»: где и как можно отметить День семьи, любви и верности

Фото: Полина Зиновьева

Завтра, 8 июля, в нашей стране отметят День семьи, любви и верности. Традиционно по всей области состоится большое количество тематических мероприятий. Пожалуй, самое масштабное событие, посвященное празднику, запланировано в Богдановичском районе – народное гуляние «Кашинский хоровод», которое в этом году проведут в юбилейный, 20-й раз.

«Кашинский хоровод» традиционно проходит в первую субботу июля в районе деревни Кашина. Почему гуляния напрямую связаны с Днем, семьи, любви и верности? Потому что гости фестиваля собираются у памятного знака «Камень двух колец», установленного в честь венчания Павла Бажова и Валентины Иваницкой на богдановичской земле. Случилось это 3 июля 1911 года в местном храме. Скульптура создана из мрамора, на котором высечены кольца. Естественно, с «Камнем двух колец» связана примета – сюда обязательно приезжают женихи и невесты, ведь если дотронуться до знака в день свадьбы – брак будет долгим и счастливым.

Рядом также находится объект археологического наследия федерального значения «Кашинское городище».

Поскольку фестиваль юбилейный, проведут его с особым размахом. Организаторы рассказывают, что ждут на «Кашинском хороводе» более 3000 гостей, для которых предусмотрено много разнообразных мероприятий. Это и конкурсы для всей семьи, выставка-продажа изделий мастеров со всей области и других регионов России, показательные выступления спортсменов Федерации рубки шашкой «Казарла», экскурсии, массовый хоровод и этнодискотека. Хедлайнером гуляний станет известная екатеринбургская фолк-группа «Солнцеворот».

– Действительно, впервые на нашем фестивале выступит профессиональный известный коллектив, раньше у нас выступали только любительские ансамбли и исполнители, – рассказывает «ОГ» организатор фестиваля Наталья Бормотова. – Кроме того, в первый раз на «Кашинском хороводе» пройдут мастер-классы по народным промыслам – для этого из Екатеринбурга к нам приедут шесть мастеров. Также впервые во время мероприятия можно будет посетить экскурсии, одна из них будет называться «Тайны Кашинского городища». А самое интересное ждет тех, кто останется у нас до вечера, – традиционный массовый хоровод и спускание венков на воду.

Афиша ко Дню семьи, любви и верности (Екатеринбург) 7.07, 18:00. Праздник «Крепка семья ладом». Театрализованное представление, концерт, программу с народными играми. Гости узнают о сборах невесты и свадебных народных обрядах. Мероприятие готовят сотрудники Центра традиционной народной культуры Среднего Урала совместно с Арт-проектом «Сердолик» (Заречный) и молодежным казачьим ансамблем «Молодой Есаул» (Екатеринбург). Адрес: усадьба Ошуркова, ул. Чапаева, 10. 8.07, 12:00–18:00. Семейный фестиваль Двор-Фест в парке Маяковского. Кулинарные мастер-классы, тик-ток зона, спортивные активности. На главной сцене выступят танцевальные коллективы города, хедлайнеры – хип-хоп студия «Форсаж», которые проведут семейную зарядку. Также запланировано шоу кавер-группы Сухов BAND. Адрес: ЦКПиО им. Маяковского, ул. Мичурина, 230. 8.07, 12:00. Прогулка в День семьи. Сотрудники музея им. Д. Н. Мамина-Сибиряка подготовили платную экскурсию в честь дня памяти Петра и Февронии. Участники экскурсии прогуляются по городу и узнают интересные факты об истории праздника. Адрес: Музей им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, ул. Пушкина, 27.