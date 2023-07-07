Культурная программа выставки ИННОПРОМ-2023: балет, ярмарка, концерты

Сюжет балета основан на фантастической новелле французского писателя Шарля Нодье «Трильби». Фото: Полина Зиновьева

Культурную программу выставки ИННОПРОМ открыла премьера балета «Сильфида» в Екатеринбургском театре оперы и балета, первый показ которой состоялся 6 июля. Следующий намечен на 7 и 8 июля. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сюжет балета основан на фантастической новелле французского писателя Шарля Нодье «Трильби». Она повествует об истории любви юноши и девушки-духа воздуха. Авторы постановки в «Урал Опера» сделали спектакль по версии XIX века, на основе хореографии Августа Бурнонвиля, поставившего балет в Королевском театре Копенгагена в 1832 году.

«При постановке мы опирались на первоисточник, на Датский королевский балет, но, конечно, какие-то изменения у нас появились. От некоторых мизансцен мы отказались, что-то добавили новое. Все-таки прошло практически 200 лет, за это время и техника изменилась, и читабельность мизансцен. Это было очень долго, в XIX веке, наверное, очень интересно. Мы ускорили темп всего спектакля, сделав его максимально читабельно, энергично и нескучно. Поэтому у нас своя версия — версия "Урал Балета"», — рассказал ассистент балетмейстера-постановщика Алексей Семенов.

Фото: Полина Зиновьева

Также в культурную программу ИННОПРОМа-2023 входит знаменитая оперетта Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии «Екатерина Великая», которая пройдет сегодня. Постановка получила две «Золотые маски»: за лучшую работу художника по костюмам в музыкальном театре отмечен Павел Каплевич, а за лучшую женскую роль в оперетте/мюзикле — исполнительница роли Принцессы Фике Мария Виненкова.

Насыщенная культурная программа ждет гостей фестиваля-ярмарки белорусских товаров «От всего сердца», которую в Екатеринбурге c 7 по 11 июля проводит страна-партнер ИННОПРОМа. Свои концерты проведут «Песняры», коллектив белорусского народного вокального ансамбля «Белы Птах», фольклорная группа «Купалинка», мужской вокальный ансамбль «Кантабиле», народный ансамбль народной песни «Вербiца».

Напомним, параллельно с выставкой ИННОПРОМ пройдет VII Российско-китайское ЭКСПО. В рамках культурной программы для его участников 12 июля состоится концерт в Уральской государственной консерватории. Лучшие студенты и ассистенты-стажеры вуза исполнят произведения русских, китайских и зарубежных композиторов, обработки русских и китайских народных песен. В конце программы будут исполнены «Подмосковные вечера» и «Уральская рябинушка».

Ранее «Областная газета» писала, что театр «Урал Опера Балет» представил последнюю премьеру сезона — балет «Сильфида».