На концерт заГОДя

- Опубликовано в №8 от 18.01.2017
Очень скоро старт продаж абонементов на концертный сезон 2017/2018 будет дан на всероссийском уровне. 1 февраля Свердловская филармония, как и главная филармония России — Московская, представит широкой публике концертные серии нового сезона. Самое время сориентировать наших читателей в том, какие концерты пропустить нельзя. Количество абонементов нового сезона — 48. Это абсолютный максимум в её истории.
Подготовка нового концертного сезона начинается в Свердловской филармонии минимум за два года до первого концерта. Только так можно приглашать знаменитых исполнителей, проводить яркие фестивали, сочетать в афише произведения классического репертуара и мировые премьеры, академическую музыку и программы в стиле кроссовер.
Заранее начинается и продажа абонементов. Ведь слушателям надо сделать выбор среди многообразия концертных серий и успеть купить абонементы, так как только покупка абонемента гарантирует посещение концерта, когда в зале аншлаг.
«За ручку не приведёшь»
Сразу шесть абонементов рассчитаны на детскую аудиторию. Наряду с традиционными «Музыкальной азбукой» и «Музыкальной энциклопедией», филармония представит и «звёздную» концертную серию «Сказки с оркестром», в которой Сергей Гармаш прочитает «Волшебника Изумрудного города», Анна Большова — «Питера Пена» и Светлана Замараева — «Золушку».
Экспериментом станет абонемент «Музыкальный путеводитель», куда помимо интересного и неординарного музыкального содержания войдёт нестандартное ведение концертов и общение с аудиторией.
— Эти концерты рассчитаны на подростковую аудиторию, которую за ручку в филармонию уже не приведёшь и которая вряд ли придёт сама, — рассказывает «ОГ» Светлана Черных, начальник отдела работы со слушателем филармонии. — Мы постараемся заинтересовать ребят, помочь им понять настоящую классическую музыку. Мы будем рассказывать о наших замечательных оркестрах — Большом и Молодёжном. В концертах также прозвучат саундтреки к известным кинофильмам и спектаклям. Надеемся, этот экспериментальный абонемент будет иметь успех.
Звёзды: признанные и сверхновые
Также в новом концертном сезоне в филармонии выступят и звёзды первой величины. «Статусные» абонементы дают возможность слушателям посетить такие концерты по более доступным ценам.
Свердловчане вновь услышат скрипку Владимира Спивакова, альт Юрия Башмета, с Уральским филармоническим оркестром будут солировать Борис Березовский, Сергей Крылов и Бенджамин Гросвенор. В линейке «звёздных» абонементов произошло пополнение — «Браво, опера!» с выдающимися солистами Дмитрием Корчаком, Вероникой Джиоевой и Юлией Маточкиной.
Филармония в области
В семи филиалах Свердловской филармонии — Городских филармонических залах Асбеста, Ирбита, Каменска-Уральского, Заречного, Ревды, Верхней Пышмы и Алапаевска — продажи абонементов тоже стартуют раньше обычного: в феврале и марте. Всего для слушателей в городах Свердловской области филармония подготовила более 30 абонементов, объединяющих свыше 95 концертов.
— Впервые в концертном сезоне 2017/2018 слушателям в Асбесте и Каменске-Уральском мы предлагаем полноценный абонемент органной музыки, — рассказывает «ОГ» Ольга Коскевич, заместитель директора филармонии по работе фи-
лиальной сети. — До этого мы проводили только разовые органные концерты. Программы органных абонементов уже сформированы. Мы максимально разнообразили концертные программы в городских филармонических залах, в новом сезоне будут и джазовые, и камерные концерты, не забыли мы и про любимые нашей публикой романсы. Обязательно будут и абонементы для самых маленьких.
Выбор «ОГ»: лучшие абонементы филармонии
Детские и молодёжные
- «Сказки с оркестром» (№5). Идею этого абонемента Свердловская филармония позаимствовала у Московской. В столице музыкальная программа для слушателей малого возраста стала одной из самых востребованных. Литературный источник украсят замечательные оркестровые иллюстрации. Такие произведения, как «Волшебник Изумрудного города» и «Питер Пен», зазвучат по-новому благодаря театральным звёздам московской и свердловской сцен — Анне Большовой, Сергею Гармашу и Светлане Замараевой.
- «Оркестр-хамелеон»: путеводитель для молодёжи» (№ 3). Это новинка сезона, абонемент рекомендован для слушателей от 10 до 14 лет. Программы созданы на стыке музыкального и театрального действа. В одном из концертов оркестранты выйдут на сцену в париках, поприветствовать слушателей выйдет и Моцарт собственной персоной… Всех секретов филармония пока не раскрывает, но музыканты сделают всё, чтобы ребятам хотелось приходить к ним снова и снова.
Взрослые
- «Главный» (№14). Недаром этот абонемент носит такое название, ведь программу концертов в нём представляет главный дирижёр Уральского академического филармонического оркестра — народный артист России Дмитрий Лисс. Его коллектив будет выступать с лауреатом международных конкурсов скрипачом Ильёй Грингольцем, с пианистами Тристано Франческо и Эльдаром Небольсиным.
- «Органисты европейских соборов» (№32). Этот абонемент присутствовал в активе филармонии и раньше, но оттого не стал менее интересен. Здесь собраны концерты органистов известных европейских соборов. Так, в новом сезоне слушатели смогут насладиться органной музыкой в исполнении немецких музыкантов: Маттиаса Майерхофера из Фрайбургского кафедрального собора, органиста Церкви Св.Михаила в Гамбурге — Кристофа Шёнера, а также Хартмута Ромайера из Любекского кафедрального собора.
- «Этно» (№46). Этот абонемент состоит из трёх концертов, одним из которых станет выступление сирийского Ансамбля Шейха Хамеда Дауда. В программе экзотическая для нас, но традиционная для Сирии суфийская музыка и свадебные танцы Дамаска.
Область
- Асбест. «Шедевры органной музыки» (№ 5). Серия концертов цифрового органа, в том числе в рамках фестиваля «BACH-FEST».
- Каменск-Уральский. «Магия джаза» (№ 4). Выступления российского джазового пианиста, народного артиста России Даниила Крамера. Один из концертов пройдёт совместно с вокалисткой из США Ритой Эдмонд.