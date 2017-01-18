На концерт заГОДя

Концерт в рамках открытия Регионального концертного зала в Ирбите. С нового сезона там тоже будут проходить абонементные программы.

Опубликовано в №8 от 18.01.2017

Очень скоро старт продаж абонементов на концертный сезон 2017/2018 будет дан на всероссийском уровне. 1 февраля Свердловская филармония, как и главная филармония России — Московская, представит широкой публике концертные серии нового сезона. Самое время сориентировать наших читателей в том, какие концерты пропустить нельзя. Количество абонементов нового сезона — 48. Это абсолютный максимум в её истории.

Подготовка нового концертного сезона начинается в Свердловской филармонии минимум за два года до первого концерта. Только так можно приглашать знаменитых исполнителей, проводить яркие фестивали, сочетать в афише произведения классического репертуара и мировые премьеры, академическую музыку и программы в стиле кроссовер.

Заранее начинается и продажа абонементов. Ведь слушателям надо сделать выбор среди многообразия концертных серий и успеть купить абонементы, так как только покупка абонемента гарантирует посещение концерта, когда в зале аншлаг.

«За ручку не приведёшь»

Сразу шесть абонементов рассчитаны на детскую аудиторию. Наряду с традиционными «Музыкальной азбукой» и «Музыкальной энциклопедией», филармония представит и «звёздную» концертную серию «Сказки с оркестром», в которой Сергей Гармаш прочитает «Волшебника Изумрудного города», Анна Большова — «Питера Пена» и Светлана Замараева — «Золушку».

Экспериментом станет абонемент «Музыкальный путеводитель», куда помимо интересного и неординарного музыкального содержания войдёт нестандартное ведение концертов и общение с аудиторией.

— Эти концерты рассчитаны на подростковую аудиторию, которую за ручку в филармонию уже не приведёшь и которая вряд ли придёт сама, — рассказывает «ОГ» Светлана Черных, начальник отдела работы со слушателем филармонии. — Мы постараемся заинтересовать ребят, помочь им понять настоящую классическую музыку. Мы будем рассказывать о наших замечательных оркестрах — Большом и Молодёжном. В концертах также прозвучат саундтреки к известным кинофильмам и спектаклям. Надеемся, этот экспериментальный абонемент будет иметь успех.

Звёзды: признанные и сверхновые

Также в новом концертном сезоне в филармонии выступят и звёзды первой величины. «Статусные» абонементы дают возможность слушателям посетить такие концерты по более доступным ценам.

Свердловчане вновь услышат скрипку Владимира Спивакова, альт Юрия Башмета, с Уральским филармоническим оркестром будут солировать Борис Березовский, Сергей Крылов и Бенджамин Гросвенор. В линейке «звёздных» абонементов произошло пополнение — «Браво, опера!» с выдающимися солистами Дмитрием Корчаком, Вероникой Джиоевой и Юлией Маточкиной.

Филармония в области

В семи филиалах Свердловской филармонии — Городских филармонических залах Асбеста, Ирбита, Каменска-Уральского, Заречного, Ревды, Верхней Пышмы и Алапаевска — продажи абонементов тоже стартуют раньше обычного: в феврале и марте. Всего для слушателей в городах Свердловской области филармония подготовила более 30 абонементов, объединяющих свыше 95 концертов.

— Впервые в концертном сезоне 2017/2018 слушателям в Асбесте и Каменске-Уральском мы предлагаем полноценный абонемент органной музыки, — рассказывает «ОГ» Ольга Коскевич, заместитель директора филармонии по работе фи-

лиальной сети. — До этого мы проводили только разовые органные концерты. Программы органных абонементов уже сформированы. Мы максимально разнообразили концертные программы в городских филармонических залах, в новом сезоне будут и джазовые, и камерные концерты, не забыли мы и про любимые нашей публикой романсы. Обязательно будут и абонементы для самых маленьких.