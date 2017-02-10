Александр Кердан: «Радует: пишем без цензуры. Но...»

В творчестве ему близки слова Окуджавы: «И из собственной судьбы я выдёргивал по нитке...».

В Год литературы именно с монолога Александра Кердана открылась в «ОГ» рубрика «Книга-судьба». И задала интонацию последующим рассказам своей исповедальностью. А история-то вроде была простая: любящий читать мальчик из уральской провинции однажды нашёл в домашней библиотеке книгу с автографом матери писателя Николая Островского. И через эту книгу вдруг делает для себя открытие: писатели — это не «портрет на стене», а живые люди, со своей историей, которая как-то, оказывается, может быть связана и с твоей жизнью… Отроческое откровение, что писатель — не небожитель, а человек земной, позволило со временем поверить: он и сам может попробовать взять чистый лист бумаги и написать то, что волнует…

Стихи? Способ не «затеряться» в строю

— Для большинства вы писатель в особом статусе — человек в военной форме. Как случилось, что, мечтая стать писателем, отдали вначале предпочтение службе? И при каких обстоятельствах сошлись однажды в вашей судьбе «лёд и пламень» — военная служба и литература?

— Ну, не такая уж редкость в отечественной истории люди в форме, занимающиеся литературным творчеством… Державин, Хемницер, Лермонтов, Фет, Куприн… С офицерскими погонами на плечах творили Лев Толстой иНиколай Гумилёв, Александр Твардовский и Константин Симонов… Когда пушки грохочут, музы не молчат! Это — не словесный штамп, а формула, проверенная самой жизнью. На первом курсе военного училища стал записывать то, что выходило из-под пера (стихами первые опыты назвать не рискую). Первые стихотворения опубликовал в 1975-м … Думаю, что армия как система, пытающаяся любого, попадающего в неё, как-то нивелировать, уравнять (помните, у Николая Старшинова «И затеряюсь я в строю, как деревце в лесу…»), побуждает душу к самозащите, к отстаиванию своей самости, непохожести на другие души… Стихи — один из способов самозащиты души.

1975 г. С курсантских времён жизненное кредо Александра Кердана укладывается в одно слово - служение. Но с обязательной припиской из Грибоедова: «Служить бы рад, прислуживаться тошно...»

— В 1996-м вы защитили кандидатскую диссертацию «Искусство в системе средств формирования чести офицера Вооружённых сил России». Опять — скрещение полярных констант: искусство и военная служба. Меня же самом названии диссертации особо интригует слово «честь». Заметили: оно вообще исчезает из нашего обихода? Для меня оно скорее — из лексикона XIX века. Или будете спорить?

— Поспорю… Ведь ещё и докторская потом была, касающаяся проблемы престижности государственной службы в России. Эти исследования и собственный армейский опыт позволяют утверждать: феномен офицерской чести, слава Богу, жив и здравствует по сей день.

1975 г. «Советуясь с Лениным…» Портрет, а по сути фотоплакат, под таким названием был сделан к юбилею Ленина. В качестве героя на первом плане выбрали отличника учёбы Курганского высшего военно-политического авиационного училища Александра Кердана. Портрет долгое время украшал центральную площадь Кургана.

– Конечно, меняются исторические условия функционирования Вооружённых сил, меняются сами носители чести, но корпоративная этика и честь, как одно из её проявлений, не могут исчезнуть, пока есть люди в погонах. Достаточно вспомнить наших ребят, совершающих сегодня подвиги в борьбе с терроризмом в Сирии, защищающих мирный день России… В службе — честь, говорил создатель русской армии Пётр Первый. Но, конечно, у офицерской чести, как у медали, есть и оборотная сторона — отношение общества к носителям чести. Может быть, потому сегодня и не очень заметны люди чести, что в обществе культивируются совсем другие принципы, что служба офицерская на многие годы перестала быть престижной, что телевидение и интернет-порталы заполнены сообщениями об очередном разводе какой-нибудь звезды шоу-бизнеса и глухо молчат о подвиге человека, жизнь положившего за други своя, за своё Отечество…

«На фоне Пушкина…». В Музее писателей Урала — три полковника и примкнувший к ним штатский Дробиз. Слева направо — Г. Дробиз, В. Станцев, С. Шмерлинг, А. Кердан.

— Образ писателя тогда, в годы мечтаний об этом ремесле, и сейчас, со знанием профессии изнутри, — насколько это совпало?

— Честно говоря, даже когда мне было уже за тридцать и вышли первые книги в Москве и на Урале, я не думал связывать свою жизнь с писательством. Некогда было грезить об этом — я себе не принадлежал: получал новые должности, переезжал из гарнизона в гарнизон (16 переездов за три десятилетия службы), учился, преподавал, под самый финал службы попал в военный журнал… Занятие литературой ощущалось скорее как увлечение. Стихи ведь можно было записать и во время командировки, и в перерыве между стрельбами, а первые рассказы писались в отпусках…

Осознание, что такое собственно писательская профессия, пришло позднее, когда вышел в запас, засел за исторические романы. Тут и вспомнились слова Валентина Пикуля, с которым посчастливилось в 1985-м повстречаться: наша профессия — сладкая каторга. Да! Бывает, когда текст «пойдёт», по 16–18 часов сидишь за печатной машинкой или за компьютером, до рези в глазах вчитываешься в пожелтевшие пергаменты в архиве, и голова почти непрерывно занята мыслями о том, что пишешь… И всё это абсолютно добровольно, хотя даже надежды нет, что этот труд будет оценён, я не говорю уже, оплачен по достоинству… Но отними эту «каторгу» у пишущего — с ума сойдёт! Ибо этот же каторжный труд дарит и мгновения катарсиса, вдохновения, того, о чём великий Пушкин писал: «Над вымыслом слезами обольюсь…».

— Как прозаик вы много лет посвятили личности и судьбе Николая Петровича Резанова — русского дипломата, путешественника, предпринимателя, стоявшего у истоков Российско-американской компании. Откуда такая писательская приверженность?

— Не только Резанов, но и Баранов, Шелихов, Крузенштерн, Лисянский и Головин, начальник форта Росс Кусков, командор Беринг, капитан Чириков, князь Максудов и другие деятели, связанные с историей Русской Аляски… Четверть века я этим плотно занимался, написал четыре романа об этом периоде нашей истории…

Любовь к истории вообще, к истории освоения Америки — в частности, коренятся в детстве, в книгах, которые читал, в фильмах про индейцев, которыми засматривались мальчишки моего поколения… Ну и, конечно, в своеобразном подарке судьбы: в Пермском областном историческом архиве я оказался одним из первых современных исследователей фонда Кирилла Хлебникова — путешественника и купца, директора Российско-Американской компании и академика Санкт-Петербургской академии наук, знаменитого историографа Русской Аляски…

Николай Петрович Резанов интересен мне как человек, судьба которого очень противоречива: звание камергера двора его императорского величества и полное забвение заслуг перед Россией на долгие десятилетия, руководство первой кругосветной экспедицией россиян и клевета, которой оплели его имя после смерти бывшие сотоварищи, романтическая любовь к дочери испанского коменданта, на деле оказавшаяся «исполнением долга перед Отечеством», обязательство жениться на Кончите и трагическая гибель в Красноярске на пути к выполнению своего обещания…

— Главы романа «Берег отдаленный» были опубликованы в США, в газете «Русская Америка». И что? Как это отразилось на вашей судьбе и — простите за улыбку — на судьбе Америки?

— В Нью-Йорке давно живёт и трудится детский писатель Аркадий Мар — подвижник русской литературы и патриот нашей страны. Роман заинтересовал его. Он опубликовал несколько глав в своём еженедельнике, выходящем на русском и английском. И они были признаны лучшей публикацией 2005 года. Мне прислали свидетельствующий об этом красивый диплом… Кроме того, Аркадий взял у меня по телефону пару интервью, которые прозвучали на американской русскоязычной радиостанции «Надежда», вещающей от Нью-Йорка до Калифорнии… Были благодарные отклики наших соотечественников, ныне живущих в США. Вот, пожалуй, и всё моё «воздействие на судьбы Америки»… «Берег отдаленный» в целом пока не переведён на английский, да, очевидно, и не будет. По словам Мара, современные американцы историей США не очень-то интересуются. Что им Русская Аляска?.. Этот роман я писал для живущих в России. Он о нашей истории, о наших предках, отважных первопроходцах, забытых и оболганных, не оценённых современниками… Роман-предостережение: надо беречь отчую землю и родную историю, чтобы не потерять впоследствии самих себя.

Далеко не всем читателям, встающим в очередь за автографом, Александр Кердан может объяснить: счастье – плохая тема для творчества. Оно самодовольно и не требует комментариев. Книги рождаются из другого

— В писательском творчестве есть свои Моцарты — баловни судьбы, работающие легко, и есть Сальери - не в смысле злого умысла, а — созидающие трудно, постепенно, оттачивающие каждого слово, нюанс, интонацию фразы. Вы «чьих будете»?

— До последнего времени писал легко и довольно быстро, за что бывал порицаем отдельными коллегами. Отвечал им так: «Пишу так, пока Бог подаёт…» И это было правдой — ничего из себя не вымучивал, жилы не тянул. Влёт написались многие стихи, тексты песен, довольно быстро сложилась книга рассказов «Тринадцать», десять из которых родились за два месяца… Но пришли другие времена, слово стало даваться с трудом, и теперь большую часть времени отдаю доведению текста до должного уровня. А планку от книги к книге для себя поднимаю… Так что постепенно «мигрирую» от Моцарта к Сальери. Но, скажу абсолютно честно, ревнивого отношения к юным моцартам у меня нет!

— На ваши стихи писали песни известные композиторы Александр Пантыкин, Евгений Щекалёв, Сергей Сиротин… Трудности и прелести для поэта совместной работы с композитором?

— Работа над текстами для песен — особый жанр. Успех песни, как известно, зависит от трёх составляющих: стихов, которые должны быть достаточно просты, и в то же время глубоки и напевны; от музыки, которая должна западать в душу, и, конечно, от исполнителя. Мне повезло работать с композиторами, настоящими мастерами своего дела. Вы назвали их имена. Наши песни исполняли талантливые певцы: Светлана Комаричева и Иван Пермяков, Леонид Серебренников и Эркин Холматов, Валерий Топорков и Яна Чабан. Эти песни есть в репертуаре Уральского народного хора и хоров «Октоих», «Доместик». «Балладу о сыновьях», одну из наших последних, созданных вместе с Сергеем Сиротиным, поют более десяти хоров от Читы до Гатчины…

Трудности в работе? Конечно, есть. Особенно, если приходится подтекстовывать уже готовую музыку, как это было с «Зимней свадьбой» (С. Сиротин) или «Рыжая девчонка» (Е. Захарова). Этим летом позвонил Саша Пантыкин и сказал, что написал новый гимн Екатеринбурга, только… слов пока не хватает. Пришлось сочинять слова. Но я всегда воспринимаю эту работу как игру в буриме. Есть задача, надо найти подходящий музыкальному настроению текст, зарифмовать строчки, при этом избежать казёнщины. В песне фальшь сразу чувствуется… Но этот процесс одновременно и радостный: если песня удаётся, ей обеспечена более долгая жизнь, чем стихотворению. В идеале её будут петь за праздничным столом простые люди, даже не знающие имени автора. То есть, по сути, песня имеет шанс стать народной… Это ли не подарок судьбы?

Даже если нет надежды быть в «лидерах продаж»

— Жанр романа в XXI веке — уходящая натура? Или жанр как-то трансформируется? Тогда — почему? Ваше мнение как романиста.

— Романы сегодня скукоживаются, как шагреневая кожа, становятся длинными новеллами. Когда читатели видят фолиант моего друга Арсена Титова «Тень Бехистунга» или мою «Землю российского владения» (обе по 700–800 страниц), их оторопь берёт: как найти время, чтобы такое прочитать? СМС-сообщение и то некогда просмотреть, а тут такое многостраничье…

Александр Кердан (справа) с коллегой и другом — писателем Арсеном Титовым.

Информационный век, Интернет, ТВ, соцсети требуют от человека (и писателя, и читателя) мобильности и краткости изложения. А писатели-романисты — консерваторы, им надо (особенно если речь идёт о тягучих годах Средневековья или о романтическом начале XIX века) неспешно погрузить читателя в далёкую реальность, с её специфическим языком, пейзажем, архитектурой, бытом, социальным устройством. Вот и возникает коллизия: день сегодняшний торопит писателя, разворачивает его к малым формам, а эпоха, которую он изображает, и сам жанр романа — притормаживают, учат не торопиться, быть внимательным к деталям, слышать дыхание времени…

Ещё одна черта современного романа — тяга к документальности. Пример тому — уже неоднократно олауреаченный и неоднозначно оцениваемый критиками роман Юзефовича «Зимняя дорога»…

Словом, перед авторами современного романа зачастую задача — соединить несоединимое. Удаётся такое или нет, но надо продолжать писать, даже без особой надежды оказаться в числе «лидеров продаж».

— Лев Толстой говорил о поэзии примерно так: писать стихи — значит, ходить с прискоком. Если серьёзно: слово поэтическое и слово в прозе — действительно, несоединимые полюсы. Разное дыхание. Меня вот хоть застрели — я ни четверостишия не выдам. Вы же, напротив, редчайший образец человека, равно одарённого в прозе и поэзии. Как такое возможно? Как вы разделяете — это напишу прозой, а то — стихами. Утрирую, конечно, но вопрос остаётся…

— Я и сам разделение, о котором вы говорите, ощущаю: пишу прозу — отступает поэзия, пишутся стихи — идёт спать прозаик. Вот научные писания так на поэтическое творчество не влияли: стихи рождались параллельно с главами докторской и кандидатской. Не зря же говорят, что научный язык похож на птичий, а птичий поэтам по плечу… Но какого-то особого способа переключаться с одного занятия на другое не знаю. Это как в анекдоте про сороконожку, которую спросили, с какой ноги она ходит. Сороконожка задумалась и упала.

Два поэта. Однажды они встретились на телеканале «Культура» — Евгений Добронравов и Александр Кердан. Для более близкого знакомства обменялись сборниками стихов.

— И ещё о поэзии. Опять же: вы — редкий сегодня пример поэта, строки которого — чистая лирика. Ясная, мелодичная, со вкусом и ароматом. С понятной и точной системой образов. Нынешняя поэзия всё больше уходит в игру слов. Не стихи, а ребус. И всё «под прикрытием» развития отечественной и мировой поэзии. Ваш взгляд на «игры» коллег?

— Пусть будет больше поэтов, хороших и разных, как говорил Маяковский. Я выделил бы в первую очередь эпитет «хороших». Хорошие стихи, как вы заметили (и это совпадает с моим взглядом на поэзию), — ясные, мудрые, образные, берущие за душу и ещё обладающие тем, чему и названия не подберёшь — энергетикой, светом Божьим, что во вдохновении только и рождается… При наличии этих качеств пусть стихи будут разными. Кто-то достигает самовыражения формотворчеством, кто-то иронией или самоиронией… Если же цель творчества, вспомним формулу Пастернака, не самоотдача, а шумиха и успех, мне такая поэзия не близка, в какие бы филологические одежды она ни рядилась.

Неожиданный поклонник — известный итальянский певец Тото Кутуньо. В аннотации к книге «Подробности жизни» А. Кердана есть такие слова Кутуньо: » Мои российские друзья познакомили меня с поэзией Александра Кердана. Потом я прочитал его стихи в переводе. И сразу ощутил их музыкальность, готовность стать песней. Возможно, однажды песня на его стихи появится и в моём репертуаре».

«Спасём Союз»? Коллеги, не лукавьте!

— Писатель для меня — человек тихий и одинокий. Мужественно творящий свои произведения в уединении. Но это решительно не ваш образ. Вы импульсивны, деятельны, даже я бы сказала — вездесущи. Например, признанный, талантливый писатель Александр Кердан при этом ещё успешно руководит Ассоциацией писателей Урала. Как удаётся сочетать? То и другое вместе должно было бы просто взаимоуничтожаться.

— Вы правы, книги пишутся в тишине и в уединении, а общественная жизнь кипит и бурлит. Несовместимо !Но только на первый взгляд. Ведь и офицер в армии не всегда бежит в атаку, он много времени проводит над картой, продумывая тактику и стратегию… Возможно, именно армейское прошлое приучило не пасовать перед трудностями, не обращать внимание на внешние обстоятельства, в которых протекает творческий процесс. Никогда не задумывался: есть рабочий кабинет или нет, много в запасе времени или цейтнот. Иными словами, очень пригодились навыки чёткой, военной организации труда, умение использовать любую возможность, чтобы записать промелькнувшую мысль…

— Кстати, Ассоциация писателей Урала — когда и во имя чего была создана? В чём преуспели?

— Сразу идею поняли далеко не все. Но сегодня наша Ассоциация из уральской стала уже Ассоциацией писателей Урала, Поволжья и Западной Сибири. Основная идеологема — восстановление «разорванного литературного пространства». Это определило стратегические направления — работа с творческой молодёжью (по нашей инициативе проведены девять всеуральских, всероссийских и международных совещаний молодых писателей), координация издательской политики: выпуск книжных серий «Библиотека семейного чтения», «Библиотека российской поэзии», «МИР: мой исторический роман», «Библиотека поэзии Каменного пояса», «На разных языках», организация издательства «АСПУР», выпуск ежегодного литературного альманаха «Чаша круговая» и газеты-журнала «Большая Медведица» . Это и учреждение целого ряда премий — Всероссийской имени Мамина-Сибиряка (совместно с СП России), премии «Белуха» (с журналом «Бийский вестник»), Литературной премии Уральского федерального округа (под патронажем полпреда Президента РФ в УрФО), премии имени поэта-фронтовика Станцева и т.д. Высшим органом Ассоциации является конференция, проводимая ежегодно в различных городах Урала, Поволжья или Сибири. Перенос «столицы Ассоциации» в разные регионы мобилизует местное писательское сообщество, привлекает внимание власть предержащих к писательским проблемам и, конечно, укрепляет межрегиональные творческие связи, способствует популяризации современной литературы.

2005 г. Пермь. А. Кердан среди участников конференции Ассоциации писателей Урала. Как правило, в дни работы конференции вручается Всероссийская литературная премия им. Мамина-Сибиряка.

— Работая в Ассоциации писателей Урала, Союзе российских писателей, вы имеете возможность ощущать не только региональные течения литературного процесса, но и процесс в целом. Что радует в сегодняшней отечественной литературе? Что напрягает? Возможен ли в нынешней России такой же взлёт литературы, какой был, скажем, в XIX веке?

— Радует, что не стало запретных тем, что писатели работают без цензуры. Это же и огорчает. Я не об идеологической цензуре, а о культурной, нравственной, если хотите. Размыт критерий оценки произведений, разрушена система премий в области литературы, что не способствует выявлению лучших книг, поддержке талантливой молодёжи, выращиванию её…

Радует, что любой желающий сегодня может издать книгу за свой счёт, а не стоять в издательской очереди, как приходилось в наше время. Огорчает, что нет государственной политики книгоиздания и поддержки издательств, работающих в области патриотики и детской литературы, что исчезли организации, занимающиеся пропагандой книги, особенно книги региональной.

Не может не огорчать и то, что в результате валового приёма в члены Союзов писателей (а их после распада СССР образовалось несколько) снизился общий уровень профессионализма у литераторов.

А ещё, как это ни печально, приходится констатировать, что литературная критика умерла… Профессиональные критики сегодня пишут только заказные статьи, а о внимании столичных критиков к провинциалам (это в прошлом позволило отыскать Распутина и Астафьева, Белова и Носова) вообще говорить не приходится. Сегодня каждый писатель сам себе Гоголь и сам себе Белинский. Маршак как-то обронил: литература без критики, как улица без фонарей. А сегодня вроде бы и улица в наличии, и фонарные столбы вдоль тротуара стоят, да только лампочки ни одной не горит…

Ну и, конечно, о каком уважении к писательскому труду можно вести речь, если даже профессии такой в перечне у нас в России нет. Не принят Государственной думой до сих пор закон о культуре, который определил бы взаимоотношения государства с писательскими союзами… Конечно, решение всех этих проблем — не гарантия рождения новых литературных гениев. Гении рождались и творили и в более непростые времена. Но решать все эти проблемы надо. Ибо гении не рождаются, если нет литературного подлеска, нет культивированной почвы. Этой «культивацией» мы с коллегами в меру сил и занимаемся.

2010 г. Алтай. Александр Кердан на Шукшинских чтениях.

— «Литературная газета» в преддверии писательского съезда начала публикацию материалов, общий пафос которых — «Спасем наш союз!». Что происходит с Союзом писателей, оплотом литературной элиты России? Насколько включён в это Урал?

— В Москве между различными литературными кланами давно идёт борьба вроде бы по идеологическим вопросам, а на самом деле — за близость к переделкинским дачам и правительственным грантам, за влияние в комиссиях по присуждениям тех или иных премий. История древняя, как мир. В канун съезда, дата которого ещё не определена, борьба активизировалась. Лозунг «Спасём союз», по сути, прикрывает вопрос, кто возглавит союз в будущем. Не секрет, что руководитель Союза писателей России, человек уважаемый и многоопытный, уже далеко не молод. Его руководящее кресло некоторым писателям представляется лакомым куском, ибо позволило бы пользоваться упомянутыми преференциями… А для нас, писателей, живущих в провинции, куда важнее другие вопросы: как сделать правление союза настоящим штабом писательской жизни, как установить рабочий контакт с властными структурами, учебными заведениями, учреждениями культуры, как взращивать молодых литераторов, издавать талантливые книги, прививать любовь к чтению, хранить память об ушедших писателях… Эти и другие животрепещущие вопросы будем обсуждать на пленуме, который состоится в марте. Там же будет определена дата проведения съезда.

— Когда вы сегодня идёте по улицам Екатеринбурга, а в голове вертятся строки (у писателя по-другому не бывает) — о чём они? Про что? Про кого?

— Про первый крестовый поход, про Сирию одиннадцатого века, про средневековую Испанию… А герой — граф, носящий, пусть это не покажется странным, мою фамилию (был такой графский род в Барселоне). Много параллелей с современностью приходит на ум… А вообще-то, это вторая часть исторической книги под названием «Роман с фамилией». Первую часть, касающуюся Древнего Рима, закончил в этом году. Впереди, помимо крестового похода, посещение Восточной Украины XVII века, где в Запорожской Сечи жили мои предки. И тоже очень волнующие параллели с сегодняшним днём. На самом деле, мне порой кажется: все мы — ушедшие, ныне живущие и те, кто придёт вслед, находимся в едином временном потоке. Это и позволяет поколениям аукаться и узнавать правду о нашем мире.

О семье, о любви многие стихи и поэмы Александра Кердана - «Валенки», «Исповедь Дантеса», «Сибирский тракт», «Царская фамилия», «Междометия»...

Блиц опрос — Цитата: «Мы можем разукрасить свою жизнь россказнями, но вещи разоблачат». Три «разоблачающие» детали вашей квартиры? — Книги, картины, фортепиано… 1961 г. Спустя годы Александр Кердан напишет «Балладу о сыновьях», которая станет песней, и сегодня её поют десятки хоров от Читы до Гатчины — Неисполнившаяся мечта детства? — Стать чемпионом мира по прыжкам в высоту. Мальчишкой занимался этим видом спорта. И даже напрыгал 180 см… — Любимое время суток? — Раннее утро. Дом спит. Никто не мешает думать на свежую голову. — Что выручает в тупиковых ситуациях? — Молитва. — Чего никогда, ни при каких обстоятельствах не позволили бы себе? — Уехать из России. — Вы — влюбчивый человек или однолюб? — Влюбчивый и преданный одновременно (если такое возможно). 1977 г. Александр Кердан с мамой Христиной Ивановной. — Свои стихи раннего возраста перечитываете? Не возникает зависти к себе молодому или, наоборот, желания отредактировать, отшлифовать? — То, что уже вошло в книги, переделывать бессмысленно и нечестно по отношению к себе, прежнему, и тем, прожитым, временам. И завидовать себе девятнадцатилетнему, как учил Маяковский, я бы не стал. Вот себе сорокалетнему, пожалуй, позавидовать не грех. Уже и в профессии стал кое-что понимать, и задор ещё не иссяк… — Любимый уголок Екатеринбурга? — Михайловское кладбище. Там похоронена мама. И храм там — намоленный, он и в советское время не закрывался… — Вы суеверный человек? Если — да, каким приметам верите? — Грешно, конечно, но верю и снам, и гаданьям… А потом каюсь — всё ведь в руках Божьих! — Сколько времени в день проводите у телевизора? Из каких передач предпочитаете узнавать о мире? — Бывает, что подолгу смотрю сериалы: исторические (про викингов, Хюррем и Кёсем) или военные. Конечно — информационные программы. Привычка от бывшей профессии политработника. Шоу-программы не люблю (ор, хамство, рваный ритм), предпочитаю — спокойную аналитику, беседу с умным человеком, передачи-портреты, неторопкое документальное кино из серии «Письма из провинции»… Однажды в кулуарах телеканала «Культура», ожидая окончание выступления Яны Чабан на вечере романсов, Александр Кердан разговорился с известным музыковедом, литературным критиком, телеведущим Святославом Бэлзой. Оказалось — земляки. Оба родом из Челябинской области. – Какой фильм можете пересматривать много раз? — «Чапаев», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир» Бондарчука… Словом, почти всю советскую киноклассику. Из зарубежных -«Апокалипсис» Мела Гибсона… — В еде вы гурман? — Нет. Жареная картошка, пельмени, грибы, зелень… Из напитков теперь только чай, увы… — Не работается… Нет вдохновения, идеи, замысла. Что помогает выйти из этого состояния? — Отсутствие свободного времени. Некогда хандрить по поводу вдохновения, надо успеть сделать то, успеть другое. А вдохновение, если на нём не сосредотачиваться, обязательно вернётся. И дальше, как у Пушкина: две придут сами, третью приведут… Это, как вы помните, говорил наш гений о поэтических строфах! – Из благ цивилизации что приветствуете, что — нет? — Интернет (при умелом с ним обращении), и не приветствую его же (и все соцсети) при вторжении в частную жизнь человека, безответственном охаивании или восхвалении кого-то, сведении счётов, лжи и т.д. — Если час-два захотите посвятить музыке, то это будет…? — Романсы в исполнении Яны Чабан. Благодаря Яне научился слушать оперу, музыкальную классику… С юности обожаю оркестры русских народных инструментов. Сам когда-то немного играл на балалайке — конечно, на любительском уровне… Александр Кердан с женой — певицей Яной Чабан. Она поёт многие песни и романсы на его стихи. — Жизненное кредо, если таковое есть? — Наверное, оно укладывается в одно слово — СЛУЖЕНИЕ. Но с обязательной припиской из Грибоедова: «Служить бы рад, прислуживаться — тошно…» При всех регалиях. Полковник А. Кердан. Досье «ОГ»: Александр Кердан Родился 11 января 1957 г. в г. Коркино Челябинской области. 1978 г. — окончил с золотой медалью Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, 1990 г. — педагогический факультет военно-политической академии с отличием и адъюнктуру военного университета в Москве. 1996 г. — защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук, 2007 г. — диссертацию на соискание учёной степени доктора культурологии. На протяжении 27 лет — служба в Советской, а затем Российской армии в качестве политработника, преподавателя военного вуза, а затем в качестве военного журналиста (журналы Министерства обороны РФ «Честь имею», «Воин России», «Ориентир»). Вышел в запас в 2001 г. в звании полковника. Член Союза писателей России. Секретарь правления Союза писателей России, сопредседатель правления Союза писателей России. С 2000 года по настоящее время — координатор Ассоциации писателей Урала (включает 24 областные, краевые, республиканские писательские организации Урала, Поволжья и Западной Сибири). Главный редактор литературно-художественного альманаха «Чаша круговая» (с 2001 г. по настоящее время) и газеты-журнала писателей Урала «Большая медведица» (с 2005 г.). Лауреат Большой литературной премии России (2010), международных литературных премий «Полярная звезда», «Золотое перо», «Честь и Отечество»; всероссийских литературных премий им. А. Грина, П. Бажова, генералиссимуса А. Суворова, премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, Губернаторской премии Алтайского края имени Р. Рождественского. Награды: орден Дружбы, медали СССР, ГДР, Украины, Российской Федерации, в том числе — медаль Екатеринбургской митрополии «Святой великомученицы Екатерины» I степени. Заслуженный работник культуры РФ. Почетный гражданин города Коркино. С 2015 г. в Коркино ежегодно проводятся Кердановские чтения.