В Ельцин Центре стартует первый сезон киноклуба

На протяжении двух дней при аншлаге в Ельцин Центре проходили «Дни Александра Сокурова». Фото: Любовь Кабалинова

Опубликовано в №20 от 03.02.2017

В субботу в Ельцин Центре откроется премьерный сезон киноклуба. Организаторы представили афишу на три месяца вперёд. Первым гостем станет легендарный режиссёр Марлен Хуциев, а впоследствии именитые кинодеятели будут приезжать в Екатеринбург с творческими встречами и показами дважды в месяц по выходным дням.

Подогрел интерес к открытию киноклуба не менее именитый режиссёр — Александр Сокуров. Мастер представил фильм о Борисе Ельцине, а также свою первую игровую работу — картину «Одинокий голос человека». Стало ясно, что Ельцин Центр к работе в формате киноклуба полностью готов. Готов его посещать и наш зритель — это показали полные залы на Сокурове и обилие вопросов к режиссёру из зала.

О необходимости создания киноклубной сети на протяжении всего Года кино говорили на самых разных уровнях. Ведь это прекрасная возможность вернуть в кинозалы вдумчивого, серьёзного зрителя, которому больше не хочется смотреть бесконечные американские блокбастеры и второсортные комедии. И программа нового киноклуба в плане содержания впечатляет.

Марлен Хуциев, безусловно — ключевая фигура для первого сезона киноклуба. Тем более что в столице Урала он последний раз был почти пятьдесят лет назад. Дальнейшая программа киноклуба предполагает показ киноработ, которые создавались совсем недавно — это новинки отечественного кинематографа и не только. Так, 18 февраля свой фильм «Вся наша надежда» привезёт режиссёр из Армении Карен Геворкян.

В афише марта большое внимание уделено анимации. То, чего давно не хватало в Екатеринбурге, ведь, как известно, фестивалей анимации в нашем городе не проводят, а это практически единственный способ познакомиться с современными картинами этого жанра кинематографа. 19 марта в киноклубе свои мультипликационные работы представят лауреаты международных и российских кинофестивалей 2016 года.

Весь день 1 апреля в киноклубе будет посвящён Андрею Тарковскому (что приурочено ко дню рождения режиссёра — 4 апреля). Гостями киноклуба станут актёры Наталья Бондарчук и Юрий Назаров, режиссёр Юлий Файт, которые представят малоизвестные киноматериалы, связанные с жизнью и творчеством Андрея Тарковского.

Лучшие программы этого сезона киноклуба Ельцин Центра

4 февраля

12.00

«Застава Ильича», 1964–1988 , режиссёр Марлен Хуциев (165 мин.)

, режиссёр Марлен Хуциев (165 мин.) Авторская (нецензурированная) версия фильма «Мне двадцать лет» (1964).

15.30

Кинопрограмма «Про войну»

Фрагменты игрового фильма «Был месяц май», 1970, режиссёр Марлен Хуциев (15 мин.)

17.30

Творческая встреча с кинорежиссёром Марленом Хуциевым

Специальный гость вечера — фоторепортёр Генриетта Перьян, работавшая фотографом на съемках фильма «Застава Ильича» (1964).

Показ материала незаконченного фильма «Невечерняя», режиссёр Марлен Хуциев (40 мин.)

18 февраля

Премьера в Ельцин Центре

17.00

«Вся наша надежда», 2016, режиссёр Карен Геворкян (78 мин.)

Представляет режиссёр Карен Геворкян

4 марта

Программа «Независимое кино. Снимаем без господдержки»

13.00

«Десятка», 2013, режиссёр Владимир Козлов (83 мин.)

Представляет режиссёр Владимир Козлов

15.00

«Сын», 2014, режиссёр Арсений Гончуков (93 мин.)

Представляет Арсений Гончуков

17.00

«Зимний путь», 2012, режиссёры Сергей Тарамаев, Любовь Львова (95 мин.)

19 марта

Премьера в Ельцин Центре

Режиссёры анимационного кино — лауреаты международных и российских кинофестивалей 2016 года

1 апреля

Посвящение Андрею Тарковскому (к 85-летию со дня рождения)

11.00

«Страсти по Андрею», 1966–1988 , режиссёр Андрей Тарковский (185 мин.)

, режиссёр Андрей Тарковский (185 мин.) Представляет актёр Юрий Назаров

15.00

Программа «Студент Андрей Тарковский»

Документальный фильм «Студент Андрей Тарковский», 2003, режиссер Галина Леонтьева (30 мин.)

Студенческие фильмы Андрея Тарковского:

«Убийцы», 1956 (с Александром Гордоном, 22 мин.), «Каток и скрипка, 1960 (46 мин.)

Представляет режиссёр Юлий Файт

17.00