Спектакль начинается... с субсидий

Федеральные субсидии могут помочь в модернизации семи театрам малых городов нашей области. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №20 от 03.02.2017

Правительство Российской Федерации на своём сайте опубликовало размер субсидий для театров малых городов. Всего деньги получат 56 субъектов России, общая сумма субсидий — 670 миллионов рублей. Свердловская область вошла в пятёрку территорий, которым на поддержку театров в городах с населением менее 300 тысяч человек выделят самые крупные суммы: свердловским театрам в общей сложности должны перечислить 35 миллионов 125 тысяч рублей.

Эта помощь от государства должна пойти на два направления. Во-первых, на постановку новых спектаклей, а во-вторых, на улучшение материальной базы театров.

В министерстве культуры Свердловской области нам пояснили, что фактически распределения субсидий между театрами пока не было, поскольку в ведомстве ждут, когда Федерация официально согласует объём субсидий. Также стало известно, что 90 процентов от общей суммы — это федеральные средства, а ещё 10 процентов ложатся на бюджет Свердловской области. Как только правительство подтвердит объёмы субсидий, будет объявлен конкурс между областными театрами, в финале которого станет ясно, кто же получит субсидии.

В минкульте Свердловской области подтвердили, что заявки от нескольких театров области уже поступили. Вообще получить денежные средства может любой населённый пункт, где проживает менее 300 тысяч человек, а также есть профессиональный театр. Всего за пределами Екатеринбурга и Нижнего Тагила в нашем регионе находится семь профессиональных театров. Два в Новоуральске, по одному в Серове, Краснотурьинске, Ирбите, Каменске-Уральском, Первоуральске.

Одним из первых заявку на субсидию подал Серовский театр драмы им. А.П. Чехова. В материале «Репетируем под свадьбу…» мы писали о том, что две главные проблемы серовского театра — отсутствие собственной площадки и плохая звукоизоляция в тех залах, что есть сейчас у театра. На решение второй проблемы администрация театра и планирует потратить средства, если, конечно, они выиграют в конкурсе.

— В основном средства нужны, конечно же, на материально-техническую базу, — рассказывает «ОГ» директор Серовского театра драмы Наталия Мозжакова. — На неё деньги не выделялись с 2009 года. Речь идёт о световом и звуковом оборудовании, швейной машинке для пошива костюмов. Очень надеемся, что получится оборудовать наш Елизаветинский зал, где идут показы детских спектаклей. Там очень плохо со звукоизоляцией, да и постоянного света нет, всегда нужно перевешивать. Хотим также поставить новый спектакль. Переговоры прошли успешно, но что это за постановка — пока сюрприз. Мы все хотели бы сказать большое спасибо Евгению Миронову, ведь эти субсидии театрам малых городов — его инициатива. Он всегда нас поддерживает, а некоторые театры в стране буквально спасал.