София Никитчук снялась в клипе Ираклия Пирцхалавы

Съёмки проходят в непростых условиях – в горах Грузии. Но София (на переднем плане) делится фотографиями в соцсетях, рассказывая, в какую гостеприимную атмосферу попала. Фото: facebook.com

Мисс Россия – 2015 и вице-мисс мира – 2015 екатеринбурженка София Никитчук снялась в клипе на песню «Снег» Ираклия Пирцхалавы. По сюжету София играет возлюбленную певца.

Три месяца назад модели и актрисе Никитчук позвонил агент певца и предложил принять участие в съёмках. Позже с этим же предложением к Софии обратился и сам певец. Съёмки музыкального видеоролика проходят в родных для Пирцхалавы местах – в Грузии. Ираклий и София играют влюблённых, которых ждёт испытание разлукой.

Напоминаем, ранее София Никитчук снялась в сериале «София», где сыграла невестку Ивана III Елену Волошанку.