Сувенирный бутик на гостевом маршруте находится в полуразвалившемся здании

Вот такую сувенирную лавку можно увидеть в Екатеринбурге. Фото Дмитрий Полянин

Вот такую сувенирную лавку можно увидеть в Екатеринбурге по адресу ул. Максима Горького, 15. Магазинчик с красивым названием на французском языке – бутик «Ural Souvenir» – находится на гостевом маршруте в трёхстах метрах от Храма-на-Крови и кинотеатра «Космос» и в нескольких метрах от городской набережной. Общий вид особняка, куда приглашают за покупками туристов, действительно оставляет у жителей и гостей города неизгладимое впечатление

Фоторепортаж: Прогулка по гостевому маршруту