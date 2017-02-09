«Судьбу не пытаю. Любви не прошу…»

Майя Никулина - поэт, прозаик, историк культуры, педагог. Автор поэтических сборников, трудов по истории и культуре Урала, поэтических переводов с испанского, словенского, чешского, грузинского и английского языков. Фото: Александр Зайцев

Майе Петровне Никулиной 80 лет. Слова о том, что столь внушительные цифры к этому человеку совершенно не подходят, настолько часто употребляются по делу и без, что давно превратились в расхожий штамп, но в данном случае без них действительно никак не обойтись.

Все, кто имел и имеет счастье общаться с Майей Петровной, конечно же, подтвердят, что от этой хрупкой на вид женщины исходит невероятной силы энергетика, которой сможет похвастать далеко не каждый, годящийся ей во внуки. С первой секунды понимаешь, что перед тобой человек из числа избранных. К тому же она являет собой тот редкий пример, когда и в таком возрасте смотришь на женщину и прекрасно понимаешь тех, кто терял от неё голову полвека назад. И убеждаешься, что величайшая глупость считать, будто красота – это свойство лишь исключительно юности. И вместе с тем Майя Никулина – это решительность тона, резкость суждений и волевой характер, наверное, выдающие в ней потомка русских столбовых дворян.

– Майя Петровна Никулина – это уникальное явление русской поэзии, – мнение известного уральского литературоведа, специалиста по русской поэзии XX века Леонида Быкова. – Как есть своя драматургическая школа у Николая Коляды, так есть своя поэтическая школа у Майи Никулиной. А есть ещё и гимназия, где она занимается не с будущими литераторами, а с ребятами начальных классов, которым на конкретных примерах показывает, что такое настоящий патриотизм – для того чтобы по-настоящему любить большую или малую Родину, надо её хорошо знать. Вроде бы я знаю про Павла Бажова если не всё, то многое, но когда слушаю Никулину, осознаю действительно мировой масштаб этого человека.

Да что Бажов! Об уральских камнях Майя Никулина (по образованию не только филолог, но и геолог) может рассказывать часами, потом спохватиться, что злоупотребляет вашим временем, и в следующую секунду продолжить своё повествование, которое слушаешь, затаив дыхание. «То, что наш край действительно сказочный – это не выдумка, надо просто уметь это волшебство видеть», – объясняет она своим малышам-гимназистам.

– На Урале было много хороших поэтов, но у Майи Никулиной есть то, что ставит её на особое место, – рассказывает Леонид Быков. – Настоящий поэт в своём творчестве находится в диалоге не только с нынешними читателями, но и со своими предшественниками. Она открыта отечественной и мировой культуре как никто другой из уральских поэтов. И эту традицию она прививает ученикам своей поэтической школы. Есть поэты типа Маяковского, у которых что ни строчка, то афоризм. Майя Никулина мыслит поэтическим миром. Её нельзя понять и оценить по одной строчке или даже стихотворению, необходимо погрузиться в этот её особый поэтический мир.

Интересная деталь – интервью с Майей Никулиной «Меньше делаем руками – глупеем», вышедшее в «ОГ» в декабре 2015 года в рамках проекта «Энергия слова», стало самым читаемым на нашем сайте по итогам того года. И для нас это неудивительно: она не только своими стихами западает в душу и остаётся в памяти, но и размышлениями, открытиями, мыслями. Да и мы сами на редакционных планёрках часто вспоминаем слова Майи Петровны из той беседы.

Например, вот это: «Тех, кто читает самую высокопробную литературу, для которых чтение – это обязательная составляющая их жизни, факт биографии, без которого их жизнь была бы совершенно иной, которые понимают, что, читая такую литературу, они приобщаются к высочайшим энергиям, таких всегда было чудовищно мало. Но именно они удерживают высшую планку».

Это ведь и к самой Майе Никулиной в первую очередь относится.