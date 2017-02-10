Новинки кино: «На пятьдесят оттенков темнее», «Обитель зла: последняя глава», «Лего Фильм: Бэтмен»

Сюжет Новинки кино

Что идёт в кинотеатрах Екатеринбурга и Свердловской области?

Новинки кинопроката второй недели февраля.

«На пятьдесят оттенков темнее» (США)

Режиссёр: Джеймс Фоули

Джеймс Фоули Жанр: Драма, мелодрама

Драма, мелодрама В главных ролях: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан

Дакота Джонсон, Джейми Дорнан Возрастные ограничения: +18

Сегодня в российский прокат выходит экранизация одноимённого романа Э.Л.Джеймс «На пятьдесят оттенков темнее», которая является продолжением фильма «Пятьдесят оттенков серого», также являющегося экранизацией романа Э.Л.Джеймс. Как и первая часть, «На пятьдесят оттенков темнее» выходит в свет в России в преддверии дня святого Валентина. Во второй части трилогии (заключительная часть «Пятьдесят оттенков свободы» снималась параллельно со второй частью и выйдет в прокат в 2018 году) главному герою картины Кристиану Грею после расставания с Анастейшей предстоит внутренняя борьба с самим собой и поиск истины, а его возлюбленную ждёт куда более ожесточённая борьба с гневом и завистью бывших женщин молодого миллионера.

«Обитель зла: последняя глава» (Германия, Франция, Австралия, Канада)

Режиссёр: Пол У.С. Андерсон

Пол У.С. Андерсон Жанр: фантастический экшн-триллер

фантастический экшн-триллер В главных ролях: Милла Йовович, Шон Робертс, Эли Лартер, Руби Роуз, Иэн Глен

Милла Йовович, Шон Робертс, Эли Лартер, Руби Роуз, Иэн Глен Возрастные ограничения: +18

Действие заключительной части франшизы разворачивается сразу после событий, описанных в предыдущем фильме, поэтому если вы запамятовали сюжет предыдущих частей или вовсе их не смотрели, то лучше это сделать. Элис (Милла Йовович), пережившей предательство и чудом уцелевшей в жестокой схватке с кровожадными зомби, предстоит отправиться в самое сердце Ракун-Сити, Улей, — туда, откуда все началось. Корпорация «Амбрелла» готовится нанести решающий сокрушительный удар по выжившим, которых ожидает схватка с новым поколением бессмертных и непобедимых монстров.

Шестой фильм серии «Обитель зла», выход которого откладывался несколько лет, наконец-то появился в большом прокате в России.

«Лего Фильм: Бэтмен» (США, Дания)

Режиссёр: Крис МакКей

Крис МакКей Жанр: мультфильм

мультфильм Возрастные ограничения: +6

Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город  Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.

Главных героев мультфильма в оригинальной версии озвучивали известные голливудские актёры. Например, главный злодей историй про Бэтмена Джокер говорит голосом Зака Галифианакиса, а напарника Бэтмена озвучивал Майкл Сера. В русскоязычной версии мультфильма озвучкой занимались певица Зара и шоумен Александр Ревва.