- Опубликовано в №27 от 14.02.2017
Екатеринбургская группа «N.E.V.A.» выступила на «Первом канале». Уральский коллектив сначала написал гимн для нового сезона «Минуты славы», а потом решил и принять участие в шоу в качестве конкурсантов.
Для номера музыканты выбрали песню Шуры «Ты не верь слезам, всё вернётся». Их кавер-версия этой композиции получилась очень лиричной, нежной, многие даже не сразу узнали популярную в 90-е песню. Ребята использовали самые разные инструменты от аккордеона до нескольких видов духовых.
Однако жюри не пропустило нашу группу в следующий тур, поскольку не увидело в их выступлении чего-то сверхъестественного. Но тем не менее музыканты из Екатеринбурга получили-таки свою минуту славы и признание зрителей