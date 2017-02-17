Выставки недели Екатеринбурга и Свердловской области

«Прогулки по Екатеринбургу»

Посмотреть на картины, изображающие твой родной город, всегда интересно. Новая серия живописно-графических работ Маргариты Чинцовой как раз посвящена Екатеринбургу.

– Тему города можно отнести к разряду «вечных», наряду с любовью, дружбой и смыслом жизни, – говорит художница. Пейзажи Чинцовой наполнены тёплыми чувствами к городу, его знаковым местам и окрестностям. В экспозиции будет представлено около 20 картин. Да, многие художники писали Екатеринбург и Свердловск, но не так часто в городе проходят выставки, на которых можно увидеть подобные картины и ещё раз убедиться в красоте столицы Урала.

Адрес: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26). С 15 февраля по 5 марта.

«Рождённые светом»

Уральский фотограф Владимир Ермолаев представляет экспозицию с рабочим названием «Цибик» – защищённая от влаги и света ёмкость, которая является хранилищем, «жилищем» для фотоэкспонатов, живущих своей жизнью. На выставке будут показаны как старые фотографии, так и совсем новые.

– Новая, подготовленная для Белинки экспозиция представляет мои эксперименты в области макрофотографии. Верю, что выставка доставит зрителю такое же удовольствие, с каким работал я, – отметил автор.

Адрес: Библиотека им. В.Г. Белинского (улица Белинского, 15). С 6 февраля по 31 марта.

Выставка стипендиатов Министерства культуры Свердловской области и Министерства культуры Российской Федерации за 2016 год

В экспозиции представлены работы шести авторов, стипендиатов министерства культуры Свердловской области и Министерства культуры Российской Федерации за 2016 год – Андрея Баландина, Алексея Лопато, Николая Моргунова, Альберта Туманова, Руслана Фатхисламова, Анатолия Шубина. Андрей Баландин обращается к образу Шигирского идола, Алексей Лопато представляет серию портретов знаковых личностей России, внёсших серьёзный вклад в развитие отечественной культуры, Альберт Туманов - проект «Чусовские берега». Также на выставке можно увидеть пейзажи Руслана Фатхисламова, на которых он изобразил малоизвестные виды северной столицы, проект «Свердловск-Екатеринбург» Николая Моргунова и серию картин Анатолия Шубина по мотивам сатирического романа Михаила Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия».

Адрес: Выставочный зал регионального отделения «Союз художников России» (ул.Куйбышева, 97). С 14 февраля по 10 марта.