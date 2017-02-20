Свердловчане выступили в шоу «Ты супер!» и «Лучше всех!»

В шоу Максима Галкина «Лучше всех!» воздушные гимнасты из Заречного - Алексей Шаньшаров и Камила Базганова

Опубликовано в №32 от 21.02.2017

В минувшие выходные сразу на двух федеральных телеканалах вышли в эфир передачи с участием свердловских детей. Так, на «НТВ» в шоу «Ты супер!» выступила 11-летняя уроженка Свердловской области Евгения Власова, а на «Первом канале» в шоу Максима Галкина «Лучше всех!» воздушные гимнасты из Заречного - Алексей Шаньшаров и Камила Базганова.

Евгения Власова на вокальном конкурсе «Ты супер!» исполнила песню Эдиты Пьехи «Наш сосед». Ещё во время её выступления все члены жюри - певица Ёлка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха - нажали на специальные кнопки и тем самым отправили юную певицу в следующий тур.

— Меня подкупила твоя уверенность в себе и в своей победе. Тебе отказать было нельзя ни в коем случае. Все перепевали эту песню, но у тебя вышло самобытно — отметил внук Эдиты Пьехи — Стас Пьеха.

— Ты вышла как настоящая артистка, — добавил Виктор Дробыш. - Ощущение такое, что днём ты уже один концерт отработала, а после эфира дашь ещё один, где-нибудь в Лужниках. Мы твои поклонники.

Настоящий фурор произвели и участники другого шоу - «Лучше всех!» на «Первом канале». 8-летние гимнасты из Зачерного (воспитанники местной цирковой школы «Арена») прямо в эфире поднялись в воздух и исполнили захватывающие трюки.

— Я не могу вам описать свой восторг, — сказал после выступления Максим Галкин. — Я с замиранием сердца смотрел за вашим выступлением! Несмотря на то, что вам всего восемь лет — вы настоящие, большие артисты. И я не сомневаюсь, что город Заречный уже может вами гордиться. Вас ждёт большое будущее.

В конце выступления ведущий вручил детям символические медали с гравировкой «Лучше всех!».

Напомним, что ноябре прошлого в шоу «Лучше всех!» побывал екатеринбуржец Саша Черемных. Второклассник справился с головоломками и кроссвордом быстрее ведущего, чем заслужил признание Максима Галкина.