«Ювелиры малахит не жалуют»

Колье из яшмы. Чтобы сделать такую работу, подобрать столько уникальных камней, ювелиру требуются много времени. Фото: Светлана Долганова

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

Сегодня мы открываем рубрику, посвящённую уральскому сувениру. Мы уже рассказывали о нескольких традиционных для нашего края народно-художественных промыслах: туринском сувенире, сысертском фарфоре, таволожской керамике. Но как известно, одним из главных брендов Урала были и остаются изделия из даров Каменного пояса – знаменитых уральских самоцветов.

Мы побывали в мастерской Надежды Кузнецовой, одной из первых женщин-ювелиров в Екатеринбурге.

Надежда Кузнецова (на фото слева) – ювелир, профессор Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Эксперт Свердловского областного художественного советапо народным художественным промыслам. Фото: Светлана Долганова

Куда ни глянешь – везде поделки, статуэтки, камни, детали будущих изделий. Мастер сетует на время, которого вечно не хватает, чтобы всё здесь упорядочить, но этот лёгкий творческий беспорядок погружает и нас в атмосферу, где происходит ювелирное волшебство. На большом столе Надежда Дмитриевна раскладывает перед нами несколько видов каменных пластинок – чего здесь только нет: агаты, аметисты, яшма, даже афганский лазурит. К ним тут же тянем руки, хочется всё потрогать, рассмотреть… процесс завораживает.

– Трудно найти сегодня ювелиров-промысловиков, то есть тех, кто берётся работать с недрагоценными камнями и металлами. Поэтому я не удивлена, что вы пришли ко мне, – говорит Надежда Дмитриевна. – Почти каждый ювелир мечтает работать с золотом. Но если ты считаешь себя художником, то должен понимать, что в «высокой ювелирке» весь труд разделён. Один делает дизайн, другой – модель, третий – восковку. И конечного результата ты не имеешь. А мне всегда хотелось добиться именно результата, готовое изделие в руках подержать.

Колье «Шум ветра», 2007 год. Металл, берилл, гранат. Фото: Светлана Долганова

– Про вас говорят, что вы долгое время в Екатеринбурге были единственной женщиной-ювелиром, которую признали в Союзе художников…

– Это правда. Я приехала сюда по распределению из Костромы. Мы должны были тогда отрабатывать три года, а после и уезжать не захотелось. Любовь к рисованию у меня от деда. Я его не знала, но мама рассказывала, что он расписывал потолки, мог нарисовать любую картину. Я рисовала целыми днями. И вот во что это вылилось (улыбается). В Екатеринбурге в Союзе тогда было 12 или 15 мужчин: камнерезы, ювелиры. И вдруг – молодая девушка. Конечно, меня долго не принимали, ведь считается, что металл не поддаётся женским рукам… Но у меня было такое упрямство: я сказала себе, что всё равно получу мастерскую, всё равно стану членом Союза. А сейчас всё поменялось, среди моих студентов – в основном девушки. Я им говорю: посмотрите на меня – у меня ногтей нет, кожа задубела, волосы часто обгорают, потому что работаем с огнём, а они всё равно…

Колье из агата. Агат - любимый камень Надежды Кузнецовой. Фото: Светлана Долганова

– Да, мы привыкли, что ювелир – мужская профессия. А украшения носят женщины. Получается, мужчины диктуют, что носить женщинам?

– Так и есть. Я начала свою карьеру в борьбе с этими мужскими украшениями. Они делали тяжеленные изделия для витрин, для выставок. А я никогда не делала украшений, которые нельзя носить. Ориентировалась всегда на себя.

– Мы заметили, что сейчас всё реже стали носить украшения с нашими уральскими камнями. Прошла мода на них?

– У ювелиров другое отношение к ним, нежели раньше, ведь с камнем работать тяжело – вода льётся, много грязи. Что касается моды – да. В 70–80-е годы про нас часто писали, по телевизору крутили фильмы про Хозяйку Медной горы и тех, кто работает с камнем. Сейчас этого нет. Но мода циклична. По сути, сейчас вернулось то, что было актуально в начале прошлого века. В то время был популярен Фаберже с мелкими вещами, которые были украшены бриллиантами. Вот и сегодня лучшие друзья девушек – бриллианты. Если нет денег на них, ювелиры ставят фианиты… Скромная красота не актуальна, однако всё ещё вернётся.

Колье «Астрал». Фото: Светлана Долганова

– Мы привыкли, что уральским камнем называют малахит. Реклама Бажова будет жить ещё долго. Но у вас в мастерской мы малахита не видим…

– Это всё-таки стереотип, потому что уральские камни – это агат и яшма. Малахит у нас сейчас практически не добывают, он лежит, дожидается своего часа. Ювелиры этот камень вообще не жалуют. Ведь известно, что когда его только начинали добывать, малахитчики жили не больше 33 лет, он очень ядовит. Он имеет свойство накапливаться в организме, как любой камень, а раз это окись меди, то он ещё и очень активен… И потом это даже не полудрагоценный камень, а поделочный – по шкале Мооса всего 3,5–4 балла. Тогда как ювелирные камни начинаются с шести. Больше всего баллов, как вы понимаете, у бриллианта – 10. И потом, на наших ярмарках уральского малахита вы практически не увидите. В основном его сегодня везут из Заира, вот таких шкатулок у нас в городе продаётся много, но очереди за ними не стоят.

– Что же тогда привезти с Урала? Какой бы подарок выбрали вы сами?

– Шкатулки не советую, это вещь, по сути, которая стоит на полке и пылится. Украшения – другое дело. Какой-нибудь кулон или колье. Их можно приобрести в сувенирных лавках, Музее камнерезного искусства. Но по-настоящему оригинальную вещь купить сложно, поскольку ремесленники сегодня работают по шаблонам. Раньше в городе были художественные салоны, куда мы сдавали свои работы, и они были эксклюзивными. Теперь таких салонов в Екатеринбурге нет, соответственно, сделать оригинальные украшения можно только на заказ.

– Гости города часто интересуются, где можно купить достойные украшения из уральского камня по относительно невысокой цене…

– Дёшево ручную работу приобрести не получится, потому что само производство очень дорогое. Например, с твёрдым камнем можно работать только на алмазном инструменте, который сейчас дорого стоит. Да и чтобы выбрать действительно удивительный, красивый камень, нужно перебрать груду серого, безобразного – даже если это яшма. Выискивать подходящий камень – пожалуй, самое сложное, хотя, казалось бы, её много на Шарташе – почти под ногами валяется, в области тоже – в Лесном, например. Но дело в рисунке, под который потом мы придумываем сюжет…