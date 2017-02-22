Безымянная, зато крутая

С вершины спуска открывается чудесный вид на Бокситы. Фото: Игорь Салтанов

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

Для многих свердловчан одним из популярных видов зимнего экстрима являются горные лыжи или сноуборд. Но, увы, на знаменитых Уральских горах не так уж много облагороженных мест для катания. Самые северные полностью оборудованные горные склоны есть только в Нижнем Тагиле. А что делать жителям северных городов? Правильно, попытаться своими силами найти выход из сложившейся ситуации.

Так, жители Североуральского городского округа не стали сидеть сложа руки и превратили один из диких склонов в настоящую Мекку горнолыжников-любителей. Узнав об этом необычном месте, корреспондент «ОГ» решил провести тест-драйв горы.

Общий вид на гору. Фото: Сергей Соснин

Проезжая по автодороге Серов – Ивдель, вполне можно не обратить внимание на небольшой посёлок Бокситы, что в семи километрах от Североуральска. На первый взгляд, и глазу-то не за что зацепиться. Но проехать мимо импровизированного горнолыжного спуска, заботливо прорубленного энтузиастами, трудно. Днём и ночью на нём ажиотаж: лыжники и сноубордисты из ближайших городов и даже областей приезжают сюда ради экстрима.

О горе местные жители рассказывают охотно: трасса, безусловно, стала местной достопримечательностью. Но на Бокситах её могло бы не быть, если бы не группа горнолыжников-любителей…

На склоне лыжники появляются с самого утра. Фото: Сергей Соснин

– Я сам занимался горными лыжами, пока учился в Свердловске, а потом приехал домой и понял, что кататься негде, – рассказывает инициатор создания горнолыжного спуска Евгений Салтанов. – Мы с друзьями искали место и случайно увидели эту гору. Оформили вырубку как пожарный разрыв, вооружились топорами, пилами и поехали. Начали делать 25 декабря 1985 года. Нас было семь человек. Сначала прорубили 50 метров, потом 100, так и двигались постепенно наверх. Сейчас её абсолютная высота порядка 380 метров, перепад – около 130 метров.

Удивляет наличие на горе импровизированного подъёмника. Подниматься на такую высоту довольно трудно, а на подъёмнике – раз, зацепился и поехал. Но подобная трасса требует от лыжника опыта. Учиться на ней сложно, и без подготовки лучше не ездить. Вот и я, если честно, на лыжах проехать по горе не решился и покорил трассу… на картонке. Драйв невероятный, представляю, что испытывают лыжники, которые с невообразимой скоростью летят вниз.

А так гора выглядит летом. Фото: moy-ural.ru

– Названия у горы нет, – добавляет Евгений. – Мы просто говорим: «Я на трассе» или «Я на горе». Она в округе одна такая. Ближайшие адаптированные склоны – в Нижнем Тагиле. Каждый год мы ухаживаем за ней: срезаем поросль, когда выпадает снег – утаптываем. Сезон у нас открывается 7 ноября, а заканчивается 22 апреля.