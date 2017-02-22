Курортный роман... с Уралом

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

В каждом выпуске «Путешествий по Уралу» мы рассказываем о самых интересных маршрутах, проложенных по нашему региону.

В туристических фирмах говорят, что сегодня значительно меняется отношение людей к отдыху. За выходные – совсем небольшой временной отрезок – мы хотим не просто развеяться, но и успеть восстановить свои силы и здоровье, при этом активно провести время, получить яркие эмоции. На спрос есть и предложение, большинство санаториев области в последнее время меняется в лучшую сторону – на качественно другой уровень вышел сервис.

В Свердловской области санаторно-курортное направление уже много лет является приоритетным для фирмы «Уралкурорт-Тур». Менеджеры этой компании подберут вам самый подходящий курорт с учётом всех пожеланий – от природных факторов и профиля лечения до особенностей предоставления услуг. А пока «ОГ» вместе с фирмой «Уралкурорт-Тур» для наших читателей определили ТОП-5 лучших вариантов отдыха выходного дня.

1. «Нижние Серги». Большинство санаториев в области строились в непосредственной близости к минеральным источникам. Не стал исключением курорт «Нижние Серги». Здесь можно не только полечиться, но и благодаря близкому расположению парка «Оленьи ручьи» получить незабываемые впечатления. Сразу оговоримся, что особенно этот санаторий подходит для любителей активного отдыха. Неподалёку располагаются Соколов омут, пещера «Дружба» – эти места даже называют «Уральской Швейцарией», поэтому в зимнее время сюда дорога любителям горнолыжного спорта.

В некоторых санаториях особое внимание уделяют праздничным программам. Так, в преддверии Дня защитника Отечества и Масленицы в «Нижних Сергах» организован специальный праздничный тур под названием «По-настоящему семейный уик-энд». Все четыре дня здесь расписаны по минутам: желающие могут принять участие в программах «Курс молодого бойца», «Зарница» и многих других. Для тех, кто склоняется к спокойному отдыху, в этом туре каждый день предусмотрено по какой-нибудь расслабляющей процедуре – травяное укутывание, минеральные ванны. Желающих могут обернуть в водоросли или поместить в СПА-капсулы.

В санатории можно покататься на лошадях, заказать экскурсии, летом для клиентов организован прокат квадроциклов и сплавы по реке. А для тех, кто хочет отдохнуть с большим комфортом, есть семейные двухкомнатные номера, номера люкс.

2. «Ленёвка». Это, пожалуй, один из самых популярных санаториев нашей области, и единственный на территории области, который может похвастаться собственным аквапарком. Помимо него здесь находится один из лучших спортивных залов в округе. Летом для гостей санатория работает теннисный корт, пляж со своими катамаранами, «бананами» и прочими летними радостями. На этом курорте активно практикуют туры выходного дня, которые действительно можно провести с пользой, а вечером, например, сходить в сауну или кинозал. Среди номеров повышенного уровня комфортности – студия «Для молодожёнов», идеально подходящая для медового месяца, или хотя бы для медовых выходных. Отдохнуть в «Ленёвке» можно и большой компанией. Женская половина точно оценит спектр процедур для ухода за телом: грязевые обёртывания, ароматерапию и солярий.

3. «Обуховский». Побывать на территории санатория «Обуховский» – будто попасть в сказку, где вокруг замки, красивые фонтаны, замысловатые деревянные фигуры. «Обуховский» расположен на берегу реки Пышма, и известен в первую очередь месторождением знаменитой минеральной воды с лечебными свойствами. Здесь даже бассейн с минеральной водой – каскадным душем, гейзерами, гидромассажем и детскими горками. Но водные про­цедуры – далеко не единственное пре­имущество курорта. Для гостей действуют конно-спортивный комплекс, концертный зал и танцевальный зал с баром, зимний сад с экзотическими растениями, птицами и аквариумом. Без спорта никуда: в

«Обуховском» можно поиграть в волейбол и баскетбол, посетить теннисный корт, тренажёрный зал. Для размещения можно выбрать номера в семи корпусах, один из которых высокой комфортности – «Замок», где прямо в номерах размещены мини-сауны и ванны с гидромассажем.

Стандартный срок пребывания в «Обуховском» – 14 дней. Но желающим организуют туры выходного дня, поэтому вам решать, насколько продлить удовольствие.

4. «У трёх пещер». Этот санаторий расположен в экологически чистой лесопарковой зоне вблизи таких памятников природы, как «Каменные ворота» и «Три пещеры», отсюда и название курорта. Летом на базе санатория работает детский лагерь, а вот зимой здесь созданы все условия для семейного отдыха. Одной из любимых гостями процедур здесь является бассейн и липовая сауна, которые располагаются в корпусе в виде русской избы. А пока детишки плещутся в бассейне, играют в пейнтбол или «лазерные войны» (всё это организовано на территории курорта), мама и папа смогут опробовать иглорефлексотерапию, кедровую фитобочку, жемчужные ванны, разные виды массажа, гелевые термоактивные обёртывания. На предстоящие праздники для мужчин в санатории предлагают особую четырёхдневную программу. В подарок сильному полу предоставят посещение бассейна и сауны. В качестве зимних забав – снегокаты, тюбинги, а для детей – катание на собачьей упряжке.

5. «Гранатовая бухта». Курорт находится всего в 50 км от Екатеринбурга, при этом окружён великолепной природой, которая позволит отдохнуть от городской суеты. «Гранатовая бухта» расположена на берегу Верхнесысертского пруда, поэтому летом для гостей здесь предлагают прокат лодок и катамаранов, зимой – коньков, лыж и санок. Также здесь можно заняться спортом в тренажёрном зале, поиграть в гандбол и баскетбол, потанцевать в оборудованном классе. Для детишек есть игровая комната, для взрослых – сауна с бильярдным залом и зимним садом. Любителей СПА порадует спектр предоставляемых здесь услуг – хвойные, жемчужные, минеральные, йодобромные ванны, «солевая шахта», шоколадные обёртывания. А после девушки могут посетить и местный салон красоты.