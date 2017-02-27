Михаил Пореченков: «Страшнее людей никого не видел»

Карпатские горы, где разворачивается действие фильма, снимали в Крыму. Фото: centralfilm.tv

На экраны вышла картина «Вурдалаки» – это ещё одна попытка снять отечественный фильм в жанре мистического триллера. Накануне премьеры мы побеседовали с исполнителем одной из главных ролей – Михаилом Пореченковым – о съёмочном процессе и суеверии.

…В маленькое село в Карпатских горах сослан духовник императрицы Елизаветы – монах Лавр, которого и сыграл Михаил Пореченков. Вскоре за Лавром приезжает Андрей (Константин Крюков), крестник самой императрицы. Андрей не смог уговорить монаха вернуться в Петербург, зато встретил и полюбил молодую сельчанку, девушку по имени Милена… Им троим пришлось вступить в схватку с необъяснимой силой.

– Не боялись ли сниматься в этом фильме? Всё-таки зачастую актёры достаточно суеверны. Мы знаем, многие отказываются от работы в подобных жанрах.

– Суеверны – это точно. Сценарий упал – так садись на него! Ещё не принято говорить о работе заранее, хвастаться «Сейчас такое кино снимаем!». Это ни к чему хорошему не приведёт. Но это не актёрское суеверие, а общечеловеческое: не рассказывать о чём-то, пока это не произошло. Ну а больше никаких особых суеверий у меня нет. И конечно, никакого страха я не испытывал. Любой жанр – это творчество и труд. А вообще со мной всегда мой главный амулет – нательный крест-чётки. На все случаи жизни. Я его даже во время съёмок не снимаю, если в кадре он не заметен.

– Давайте о съёмках поговорим… В Сети можно найти много историй, произошедших во время работы над знаменитыми мистическими фильмами – «Вием» 1967 года, несколькими экранизациями «Мастера и Маргариты». Что-то необъяснимое во время съёмок «Вурдалаков» случалось?

– Только работоспособность была мистическая и фантастическая, просто за гранью понимания человеческого! Мне особенно запомнился такой эпизод… В фильме есть момент, когда Лавр быстро поднимается наверх. И вот меня «закидывали» двумя кранами на высоту 15 метров. Снимали ночью, и было очень холодно! С первого раза что-то не получилось, пришлось несколько раз повторять. В общем, меня здорово поморозили! Ночью в принципе работать трудно, а у нас почти половина смен были ночными, но мы справились. Да и потом, так как мы сами стремились нагнать жути, думаю, тёмные силы просто боялись к нам сунуться! (Смеётся). Вообще со мной в жизни никогда ничего мистического не случалось. Сколько живу – страшнее людей никого не видел.

– То есть в мистику, в предсказания, в потусторонние миры не верите?

- Я придерживаюсь позиции, что всё решено за нас. Чем дольше живёшь, тем больше это понимаешь. Но иногда в гороскоп заглядываю. Хотя всё реже и реже. Если раньше мне это нравилось – был азарт, что-то вроде бы сбывалось, – то сейчас я от этого отошёл, не обращаю на это особого внимания. Но по характеристикам личности того или иного знака зодиака многое сходится, я этого не отрицаю.

Комментарий Исполнитель одной из главных ролей Константин Крюков также поделился впечатлениями о съёмках. – Самое сложное в съёмках – это лошади. У меня на них аллергия. Не нашли общий язык. Был даже момент, когда меня лошадь скинула с себя… Они своенравны, с ними нужно дружить, их нужно любить, с ними нужно договариваться. Очень хотелось всё сделать самому, самому проскакать и сделать все трюки, но, увы, всё это сделать не смог. Благодарен съёмочной группе за поддержку и готовность выйти из этой ситуации. Ещё было сложно, что съёмки включали 23 ночных смены! Но классная команда, отличные партнёры и сам Крым – всё это покрывает любые сложности! Кстати Фильм основан на новелле Алексея Толстого «Семья вурдалака»