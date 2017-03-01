Яцек Матецки: «Я надеялся увидеть безусловное служение искусству и самому театру»

Яцек Матецки стал своим на Урале. Фото: театр «Драма номер три»

В Польше вышла в свет книга «Драма номер три», посвящённая одноимённому театру из Каменска-Уральского. Автор книги — известный польский писатель Яцек Матецки, приезжавший на Урал несколько раз в 2016 году и проживший здесь в общей сложности около 2 месяцев. 288-страничный фолиант написан в востребованном сейчас в Европе жанре записок путешественника.

На каменск-уральский театр польский писатель вышел в начале 2016 года. Худруку театра Людмиле Матис пришло тогда электронное письмо из Варшавы с просьбой допустить иностранного гражданина к внутренней жизни уральского провинциального театра. Своё стремление автор письма обосновал тем, что его интересует театр как таковой, и как писателю ему хочется знать, чем живёт театр в глубине такой большой страны, как Россия.

В интервью «ОГ» Яцек рассказал, что привлекает современного европейца в странствиях по России, и почему он предпочитает нашим мегаполисам небольшие города.

— За свою жизнь вы посетили много стран, чем так привлекла Россия?

— Моя книга «Что вы, ***, знаете о России», вышедшая в 2015 году, стала результатом шестилетних странствий по вашей стране. И каждый раз меня тянет вернуться сюда. Я люблю бескрайние просторы России, люблю тишину и даль. Во время своего второго приезда в Каменск-Уральский я даже специально попросил поселить меня подальше от города, и в итоге жил на загородной даче в период золотой осени. Берёзовые рощи Урала останутся в моей памяти навсегда. Хотя, действительно, из всех стран, где я уже побывал, можно сложить путешествие вокруг света. Европа, Северная и Центральная Америка, Китай, Средняя Азия, острова Индийского океана, Африка… Однако больше всего меня впечатлил восточный берег Онежского полуострова. Ничего красивее я не видел.

— Россия известна на весь мир Театром на Таганке, Большим театром, МХАТом и несколькими другими. Почему вы захотели посвятить книгу именно небольшому уральскому театру?

— С самого начала я хотел описать место, где быть артистом в тысячу раз сложнее, чем в том же московском МХАТе. Это — как быть часовым на посту, который уже сдали. Нет ничего: ни телевидения, ни газет, ни шумихи вокруг, а есть только театр и зритель, который должен захотеть прийти на спектакль. Я надеялся увидеть безусловное служение искусству и самому театру. И мне повезло. На самом деле я ориентировался на афишу Фестиваля театров малых городов, который проходил в Дубне в Московской области. Там был представлен и ваш театр «Драма номер три». Я отправил одиннадцать писем в разные коллективы — принять меня согласились именно в Каменске-Уральском. Людмила Матис, директор театра — мудрая и смелая женщина. Она не побоялась пригласить неизвестного человека, ввести в жизнь театра. В результате всё сложилось, потому что таких людей и такого приёма, как в Каменске-Уральском, я ещё не встречал.

Обложка книги «Dramat numer trzy» («Драма номер три»)

— И что же стало объектом ваших наблюдений?

— В первую очередь, меня интересовала закулисная жизнь: какие-то интриги, ссоры, споры. Одним словом, то, что интересует читателя, и, как правило, становится ведущей темой репортажа. К «сожалению», такого увидеть мне не удалось. Я наблюдал необыкновенно слаженную труппу, где каждый болеет за дело, где есть команда.

— Правда ли, что вам предлагали написать книгу об Израиле, но вы отказались и вернулись в Россию осенью 2016 года, чтобы дописать «Драму номер три»?

— Да, какое-то время я думал, что всё, достаточно уже России. Издатель предложил мне поехать в Израиль, написать о живущих там поляках. Я установил контакты, купил билет, поехал в аэропорт. И когда уже прошёл паспортный контроль, подумал: а зачем мне весь этот Израиль? Ведь там нет электрички, нет глубинки и рассыпающихся пазиков, тысяч километров лесов… Видимо, моя судьба — это Россия.

Комментарий Владимир Скрябин, сотрудник театра «Драма номер три»: — Прежде всего Яцеку понравились люди. Мы видели, что ему у нас очень комфортно. На момент его первого приезда в театре было много репетиций, а он был сторонним наблюдателем, и мы его почти не замечали. За время, проведённое здесь, у Яцека сложилось впечатление, что в России интеллектуальной свободы больше, чем в Европе. На его взгляд, за рубежом больше политического диктата, связанного с тем, как надо определённые темы подавать, о чём писать, как нужно что-то обсуждать. Яцек проехал множество стран и пришёл к выводу, что для него современная Россия — это остров внутренней свободы… Знаем, что сейчас речь идёт о том, чтобы перевести книгу и на русский язык, это будет очень любопытно.