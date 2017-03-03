Артисты готовы слышать «Браво!»

Опера "Пассажирка" Екатеринбургского театра оперы и балета - в этом году один из главных претендентов на премию "Браво!". Фото: Алексея Кунилова

Критики Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ определили список постановок, вошедших в основную афишу Свердловского областного конкурса театральных работ и фестиваля «Браво!». Среди них — тринадцать спектаклей из Екатеринбурга и пять из театров области.

Традиционно афиша областного конкурса «Браво!» — это срез лучших театральных работ, которые были поставлены в 2016 году. Все номинанты, выбранные экспертным советом, представят свои работы на площадках фестиваля в мае, а пока познакомим читателей с претендентами на награды.

В этом году жанровая палитра очень порадует зрителей. Помимо знаковых драматических постановок, в афише «Браво!» — сразу пять спектаклей музыкального театра. Это и уже знаменитая за пределами Урала опера Моисея Вайнберга «Пассажирка», и балет Вячеслава Самодурова «Ромео и Джульетта», который также в этом году претендует на призы «Золотой маски». Причём на этот раз в рамках областного конкурса у спектаклей Оперного театра есть серьёзная конкуренция, в первую очередь в виде масштабного мюзикла Свердловской музкомедии — «Декабристы».

Как всегда, за звание лучших спектаклей области поборются несколько постановок в жанре современного танца. Радует, что в афише представлено четыре спектакля для детей, и не только из Екатеринбурга, но и театров области. Так, среди номинантов — постановка под названием «Фантазия», вошедшая в проект «Бэби-театра» Серовского театра драмы. На этот спектакль не допускаются карапузы старше… трёх лет. Про «не допускаются», конечно, шутка, но постановка действительно рассчитана на малышей в возрасте от шести месяцев и до трёх лет, поэтому на нынешние спектакли «Браво!» смело можно идти всей семьёй.

Полный список номинантов на премию «Браво!» Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета Балет «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» Опера «ПАССАЖИРКА» Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии Музыкальная драма «БЕРНАРДА АЛЬБА» Мюзикл «ДЕКАБРИСТЫ» Театр «Провинциальные танцы» ИМАГО-ЛОВУШКА Компания «Окоём» при НОУ ВПО «Гуманитарный университет» Танцевальный спектакль «КОНТРДАНС» Танцевальный проект Zonk'a Танцевальный спектакль «ЭССЕНЦИЯ». Свердловский государственный академический театр драмы Драма по рассказам В.Набокова «ПАССАЖИРЫ» Екатеринбургский театр юного зрителя Городская сказка «ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО» Екатеринбургский театр кукол Моноспектакль «РАЗНОЦВЕТНЫЕ СКАЗКИ» «Коляда-Театр» Драма «ФАЛЬШИВЫЙ КУПОН» Центр современной драматургии Пьеса в одном действии «МОСКВА-ПЕТУШКИ» «Волхонка» Драма «ПИКОВАЯ ДАМА» Нижнетагильский театр кукол Драма «КОРОЛЬ ЛИР» Серовский театр драмы имени А. П. Чехова Проект «Бэби-театр» «ФАНТАЗИЯ» Театр музыки, драмы и комедии г. Новоуральск Музыкальная комедия «ТРУФФАЛЬДИНО» Новоуральский театр кукол По сказке А. Толстого «Русалка» «РУСАЛОЧЬЯ СКАЗКА» Краснотурьинский театр кукол Сказка без слов «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»