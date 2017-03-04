Областная газета
Культура 4 марта 2017, 06:00

«Футуристов в Екатеринбурге принимали настороженно»

Авторы экспозиции уверены, что здесь уютно почувствуют себя не только те, кто интересуется историей, но и мечтатели современности. Фото: Павел Ворожцов

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В Екатеринбурге в музее «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10) открылась выставка под названием «Футурум Революции». 100-летие революционных событий стало поводом показать, как менялось искусство нашей страны, в том числе Урала, в начале XX века.

Как понятно из названия выставки, речь идёт об искусстве футуристов: времени, когда холстами становились целые улицы, партитурой – заводы, а стихами – треск в телефонной трубке. Времени, когда творческие люди почувствовали в себе силы изменить мир.

На экспозиции – фотографии того периода, тексты, живопись. Специально для этой экспозиции картины предоставил Екатеринбургский музей ИЗО.

Но чтобы передать атмо­сферу футурума – будущего, этого оказалось недостаточно, поэтому организаторы решили применить в музее футуристический дизайн, который попыталась воплотить с помощью кубической формы художник Татьяна Колпакова. Здесь же организаторы постарались воссоздать интерьер знаменитого богемного петербургского кафе «Бродячая собака»: столики, импровизированная сцена, с которой некогда футуристы любили читать стихи, что всегда оборачивалось настоящими перфомансами.

Василий Каменский, самолет, аэроплан

По некоторым данным, именно Василий Каменский придумал неологизм «самолёт», поскольку раньше этот летательный аппарат было принято называть аэропланом. Фото: avantgarde.narod.ru

На Урале, конечно, тоже были свои футуристы. Это поэт, художник Василий Каменский и киноактёр, поэт Владимир Гольцшмидт, – как он сам себя называл – «футурист жизни». Правда, оба были пермяками, но в 1917 году они устроили в Екатеринбурге большой вечер футуристов, который запомнился надолго. О нём местные фельетонисты даже написали стих под названием «Спор футуриста и революции».

– Футуристов в Екатеринбурге принимали довольно настороженно, – рассказывает «ОГ» куратор выставки Юлия Подлубнова, в отличие от той же Перми, где их очень любили. Им даже пришлось прочесть лекцию о том, кто такие футуристы. Для людей это было в диковинку, приезд их воспринимался очень бурно, дискуссионно. Мы попытались воссоздать атмосферу того вечера, чему помогла театральная зона, которая, кстати, тоже предполагает подобные перфомансы в будущем, но уже силами современных артистов и поэтов.

Кстати, Василий Каменский, помимо того, что был поэтом, как и положено любому футуристу, смотрел в будущее и был одним из первых в России авиаторов. Лётному делу он даже ездил учиться во Францию и в Польшу. Модель аэроплана ручной работы, на котором летал футурист, представлена в музее. Сделан этот аэроплан музейным мастером с очень подходящей фамилией – Борисом Черепановым.

  • Опубликовано в №38 от 04.03.2017
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