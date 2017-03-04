«Футуристов в Екатеринбурге принимали настороженно»

Авторы экспозиции уверены, что здесь уютно почувствуют себя не только те, кто интересуется историей, но и мечтатели современности. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Выставки Екатеринбурга и Свердловской области

Рассказываем о выставках, которые нельзя пропустить.

В Екатеринбурге в музее «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10) открылась выставка под названием «Футурум Революции». 100-летие революционных событий стало поводом показать, как менялось искусство нашей страны, в том числе Урала, в начале XX века.

Как понятно из названия выставки, речь идёт об искусстве футуристов: времени, когда холстами становились целые улицы, партитурой – заводы, а стихами – треск в телефонной трубке. Времени, когда творческие люди почувствовали в себе силы изменить мир.

На экспозиции – фотографии того периода, тексты, живопись. Специально для этой экспозиции картины предоставил Екатеринбургский музей ИЗО.

Но чтобы передать атмо­сферу футурума – будущего, этого оказалось недостаточно, поэтому организаторы решили применить в музее футуристический дизайн, который попыталась воплотить с помощью кубической формы художник Татьяна Колпакова. Здесь же организаторы постарались воссоздать интерьер знаменитого богемного петербургского кафе «Бродячая собака»: столики, импровизированная сцена, с которой некогда футуристы любили читать стихи, что всегда оборачивалось настоящими перфомансами.

По некоторым данным, именно Василий Каменский придумал неологизм «самолёт», поскольку раньше этот летательный аппарат было принято называть аэропланом. Фото: avantgarde.narod.ru

На Урале, конечно, тоже были свои футуристы. Это поэт, художник Василий Каменский и киноактёр, поэт Владимир Гольцшмидт, – как он сам себя называл – «футурист жизни». Правда, оба были пермяками, но в 1917 году они устроили в Екатеринбурге большой вечер футуристов, который запомнился надолго. О нём местные фельетонисты даже написали стих под названием «Спор футуриста и революции».

– Футуристов в Екатеринбурге принимали довольно настороженно, – рассказывает «ОГ» куратор выставки Юлия Подлубнова, в отличие от той же Перми, где их очень любили. Им даже пришлось прочесть лекцию о том, кто такие футуристы. Для людей это было в диковинку, приезд их воспринимался очень бурно, дискуссионно. Мы попытались воссоздать атмосферу того вечера, чему помогла театральная зона, которая, кстати, тоже предполагает подобные перфомансы в будущем, но уже силами современных артистов и поэтов.

Кстати, Василий Каменский, помимо того, что был поэтом, как и положено любому футуристу, смотрел в будущее и был одним из первых в России авиаторов. Лётному делу он даже ездил учиться во Францию и в Польшу. Модель аэроплана ручной работы, на котором летал футурист, представлена в музее. Сделан этот аэроплан музейным мастером с очень подходящей фамилией – Борисом Черепановым.