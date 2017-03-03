Восьмого марта в Екатеринбурге выступят Пресняков и Подольская

Опубликовано в №38 от 04.03.2017

Концерт «Хора Турецкого»

kudago.com

Знаменитая арт-группа посетит столицу Урала с праздничной программой «Всё ради женщин». Коллектив под руководством народного артиста России Михаила Турецкого, пожалуй, самый узнаваемый хор в стране. За 25 лет существования у коллектива более 5 000 выходов на сцену и около 3 000 000 км пройденного пути. В Екатеринбурге хор устроит настоящий праздник музыки, на котором прозвучат лучшие хиты, а в качестве подарка – новая песня «Знаешь ты».

4 и 5 марта в 20.00, ККТ «Космос»

Концерт певицы Славы

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Слава, в отличие от «Хора Турецкого», нечастый гость на Урале. В рамках своего концерта многократная обладательница премий «Золотой граммофон» и «Песня года» исполнит главные хиты: «Попутчица», «Одиночество», «Классный», «Люблю или ненавижу» и многие другие. Кстати, увидеть Славу стоит ещё и потому, что она одна из немногих представительниц отечественной эстрады, которая успешна ещё и как актриса. Например, можно вспомнить фильм «Параграф 78».

6 марта в 19.00, Дворец молодёжи

Творческий вечер Ренаты Литвиновой

сайт Ренаты Литвиновой

Без всяких сомнений, Рената Литвинова – одна из самых ярких представительниц современной культуры. Она создаёт неповторимые образы в кино и вызывает восхищение как у зрителей, так и у критиков. Творческий вечер – это уникальная возможность вживую увидеть артистку и услышать её рассуждения о любви и жизни.

7 марта в 19.00, ККТ «Космос»

Концерт Владимира Преснякова и Натальи Подольской

Ру ТВ

Результатом знакомства певицы Натальи Подольской с Владимиром Преснякововым стала не только счастливая семья, но и прекрасный дуэт, на выступления которого теперь стремятся попасть меломаны по всей стране. И приятно, что именно 8 Марта пара преподнесёт замечательный музыкальный подарок жительницам нашей области.

8 марта в ККТ «Космос» в 19:00.