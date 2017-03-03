Выставка лаковых миниатюр XIX – XX веков открывается в музее ИЗО

Сюжет Выставки Екатеринбурга и Свердловской области

Рассказываем о выставках, которые нельзя пропустить.

«СОКРОВИЩНИЦА УРАЛА»

Выставка организована Центром традиционной народной культуры Среднего Урала. Вашему вниманию предстанут лучшие изделия мастеров известных уральских промыслов и ремёсел: расписные изделия из дерева и бересты, лакированные тагильские подносы, ювелирные украшения, скульптуры из камня, произведения из металла, дерева и керамики. Кроме того, на выставке представлен художественный текстиль: ручное ткачество, лоскутное шитьё, вышивка, народные куклы и народный костюм, а так же валяние из шерсти.

Адрес: Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, Екатеринбург, ул. Чапаева, 10. с 28 февраля по 5 мая.

«ТРИ СТОЛИЦЫ»

В резиденции губернатора Свердловской области открылась выставка уральского художника Александра Ремезова «Три Столицы». Посетители экспозиции как будто окажутся перед главными достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Для запечатления столицы Урала художник выбрал Храм-на-Крови, Воскресенскую горку, Уральский федеральный университет, Оперный театр и другие, знаковые для Екатеринбурга места. Всего на выставке представлено порядка 40 пейзажей.

Адрес: Резиденция губернатора Свердловской области, Екатеринбург, Почтовый переулок, 21. С 22 февраля по 31 марта.

«ЛАКИРНОЕ ДЕЛО»

Выставка «Лакирное дело. Русская лаковая миниатюра XIX — XX веков» представляет возможность познакомиться с редким явлением русской художественной культуры, сохранившим национальный колорит с момента своего возникновения и до наших дней. Зрители увидят два этапа развития лаковой миниатюры — дореволюционный и советский. На экспозиции около 200 произведений фабрик Лукутиных и Вишняковых, а также художественных центров миниатюрной росписи Федоскино и Палеха, Холуя и Мстёры XIX — XX столетий.

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств, ул. Воеводина, 5. с 4 марта — по 30 апреля 2017.