Палитра города металлургов

«Средиземье». Картина преподавателя художественной школы Ирины Бабушкиной

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Каменск-Уральский живёт не только трубами, глинозёмом и цветными металлами. Не исключено, что через несколько лет заговорят ещё об одной «каменской аномалии» – художественной. В городе две детские художественные школы. Но в этот раз мы решили поговорить о детской художественной школе № 2 им. В. М. Седова, поскольку её проекты выходят за рамки школьных, вовлекая горожан всех возрастов.

– В 70-е годы прошлого столетия в город прибыли первые профессиональные педагоги-художники, в числе которых были Виктор и Людмила Седовы. В 1971-м образовалась первая художественная школа. В 1974-м Виктор Михайлович, талантливый художник, основал нашу вторую художку, – рассказывает «ОГ» директор школы Галина Сысолятина. – Следом возник городской выставочный зал, его возглавила искусствовед Ирина Глазунова. Она говорила: у нас птица с двумя крыльями. И действительно, это были не просто школы и выставочный зал, а некий переливающийся сосуд, триединство, которое помогало сотрудничать в двух параллелях: дети имели возможность выставляться, в школах преподавали художники-профессионалы.

В декабре мы открыли выставку «Каменский викинг», представили на ней графику Седова. Затем организовали выставку работ семьи Седовых: Людмила Седова (Шендель) не только преподаёт в школе и занимается акварелью со взрослыми, сама много пишет. В октябре с успехом прошёл проект «Назад в будущее» памяти Ирины Глазуновой, создана её коллекция в кабинете истории искусств. А ещё у нас проходит творческий конкурс Оли Колгановой – талантливой выпускницы, которая в 25 лет стала членом Союза художников, в 27 трагически ушла из жизни.

Директор детской художественной школы № 2 им. В. М. Седова Галина Сысолятина. Фото: «Каменский рабочий»

– Расскажите о вашей программе.

– Придя в школу в 90-е, я вела «Психологию творчества. Нарисуй характер», которая вылилась в эксклюзивную программу «Изобразительное творчество детей в пространстве культурных архетипов». Это десять циклов – от Древнего Египта до Востока, включающие уроки рисования и мифологии. Программе этой уже 20 лет: из группы в 10 человек она разрослась в отделение на 200 человек. В старших классах ребята изучают историю мировой цивилизации. На базе нашей школы проходит раз в два года областная кустовая, а теперь уже международная выставка.

– То есть вы не только учите рисовать…

– Академический рисунок, живопись, композиция, печатная графика, история искусств – это само собой разумеющееся, у нас в предпрофессиональных классах около 150 ребят, наши выпускники учатся в архитектурных и художественных вузах Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Екатеринбурга. И успешно работают в профессии. Но помимо этого, считаю, наша задача – открыть дверь в мир культуры, показать всё её многообразие. Мы пытаемся создать многофункциональную площадку, зону эстетического развития детей и взрослых. Шести-десятилетки у нас получают общеэстетическое образование, дети постарше обучаются основам художественной фотографии, совсем взрослые – основам живописи. Около ста детей и взрослых ходят заниматься в песочный кабинет. У Ирины Бабушкиной прекрасные технологические наработки, она мастер, каких немного в области. У неё заказывают спецкурсы, в каникулы она проводит мастер-классы для желающих создавать песочные картины. У нас частые гости ребята из детских домов, реабилитационного центра «Росток». Это помимо того, что стационарно занимаются 500 детей от 5 до 18 лет.

– Как вам всё это удаётся, судя по тому, что я здесь увидела, вы ведь не роскошествуете?

– Скорее, выживаем. Этот детский сад – четвёртое место нашего пребывания, и мы до конца ещё не обустроились. Не очень приятно жить, когда всё время нужно добывать деньги: я убеждена, на детях не зарабатывают. И если бы не счастливая творческая дружба школы с Синарским трубным заводом, наши возможности были бы много скромнее. Первый грант благотворительного фонда «Синара» – наш кабинет древних культур, второй – песочный кабинет, затем – оборудование для фотостудии. В заводоуправлении открыта постоянная выставка работ наших учеников, которую мы обновляем, на этой площадке побывало уже с десяток выставок. Для начинающих художников это очень важно.