Созерцатель будущего

Сюжет Премия губернатора в области литературы и искусства за 2016 год

«ОГ» знакомит читателей с номинантами на Премию губернатора Свердловской области в области литературы и искусства за 2016 год из разных сфер культуры.

Мы продолжаем цикл разговоров с поэтами и писателями Свердловской области. На этот раз нашим собеседником стал фантаст из Новоуральска Евгений Гаглоев. Этот автор номинирован на премию губернатора в области литературы и искусства за 2016 год. Также одна из его серий подросткового фэнтези — «Зерцалия» — в издательстве «Росмен» вышла тиражом около 300 000 экземпляров, что, конечно, большой успех для современного писателя. Помимо прочего, Евгений Гаглоев ещё и заведует литературной частью в новоуральском Театре музыки, драмы и комедии.

— Волна современной детской и подростковой фантастики обрушилась на книжные полки после выхода «Гарри Поттера». Вы поддались этой волне или стали писать независимо от моды на этот жанр?

— Началось всё гораздо раньше, со школы. Компания у нас тогда была очень творческая, ребята рисовали комиксы в тетрадках, писали свои продолжения для любимых книг и сериалов. То, что сейчас называют «фанфиками». Мне повезло родиться и взрослеть в ту эпоху, когда дети и подростки ещё могли удивляться многим новым для того времени вещам. Первые видеосалоны, первые полнометражные диснеевские фильмы, первые комиксы — всё было в диковинку. Это восхищало и заставляло работать воображение, что и дало мне потом необходимый толчок. Кажется, ещё Стивен Кинг говорил, что молодому автору писать лучше всего в том жанре, который интересен ему самому. А мне он близок по сей день, вне зависимости от моды, мейнстрима.

— Даже если начинали вы придумывать фантастические сюжеты в подростковом возрасте, то сейчас это прекрасное время всё же ушло. В таком случае, как угадываете (а судя по популярности ваших книг — угадываете!), что будет интересно подросткам?

— Наверное, в душе я всё ещё подросток, как и многие подростковые авторы. Поэтому просто создаю историю, которая была бы интересна прежде всего мне самому. Если подумать, во все времена подросткам нравились захватывающие приключенческие истории с налётом мистики, фантастики, немного приправленные романтикой и детективом. Нужно просто рассказывать о близких и понятных ребятам вещах, не грузить их моралью и нравоучениями, а этим сейчас многие авторы грешат. Конечно, в моих книгах присутствуют и нравственные моменты, но я стараюсь подать их в виде каких-то конкретных ситуаций, чтобы мой читатель сам сделал для себя вывод. Дружба, любовь, подростковые проблемы, непонимание, предательство или измена… Не нужно выписывать для ребят этакий кодекс поведения, иногда они гораздо мудрее самых опытных самопровозглашённых «сэнсэев».

— Многие писатели, в том числе фантасты, сегодня сетуют на то, что тиражи падают, издатели не очень жалуют детскую и подростковую литературу. Но по тиражам ваших книг этого не скажешь. Особенно если говорить о «Зерцалии» — серии, у которой даже есть официальная страница в Сети…

— На самом деле ситуация на российском книжном рынке не так плоха, как об этом любят твердить некоторые личности. Уже сейчас понятно, что и бумажная книга абсолютно не сдаёт свои позиции и ещё долго будет присутствовать в магазинах наравне с электронными изданиями. Кроме того, я вижу, что подростки в последнее время читают всё больше.

Другое дело, что издатели стараются выискивать лучшее из того, что есть. Книгу «Зерцалия», например, впервые заметили на Всероссийском конкурсе детской и юношеской литературы «Новая детская книга». Первый том этой серии вышел в начале 2013 года, сейчас совокупный тираж всех изданных томов цикла, с учётом всех допечаток, приблизился к 300 000 экземпляров. Точную цифру, честно скажу, даже я не знаю. У серии много фан-групп в социальных сетях, Вконтакте общее число подписчиков что-то около 80 тысяч ребят…

— Интересная ситуация сложилась как раз с тем, как вы участвовали в конкурсе от «Росмэн», но потом вынужденны были отказаться от участия в нём, так как уже заключили контракт с другим издательством… Тогда вы выбрали «синицу», а не «журавля». Почему?

— Ситуация интересная и необычная, верно. В 2011 году я участвовал в конкурсе с книгой «Кошачий глаз. Наследник оборотня». По регламенту, рассмотрение заявок длилось несколько месяцев. В это же время я получил предложение об издании от другого издательства. Особо не надеясь на победу, дал согласие. А какой бы начинающий автор не согласился? В итоге книга была напечатана и поступила в продажу. Вскоре выяснилось, что текст не только вышел в финал конкурса, но и стал одним из главных претендентов на победу… Что ж, бывает и такое. Я не жалею о том выборе, тем более что в следующем году я снова решил попробовать заявиться, уже с другим текстом, который носил название «Властелины зазеркалья». Позже она вышла под заголовком «Зерцалия. Иллюзион». Ну а «Кошачий глаз» в конечном итоге всё же стал проектом «Росмэна». Там работают настоящие профессионалы, к каждому проекту подходят эксклюзивно. Не зря сейчас «Росмэн» считается российским издательством №1 в сегменте детской и подростковой литературы.

— Многие ваши циклы включают по семь, а то и более книг. Не надоедает ли вам, как писателю, один и тот же сюжет?

— В первом цикле «Зерцалии» вышло семь томов. Позже, по многочисленным просьбам читателей, серия продолжилась ответвлением «Наследники», где на первый план вышли уже другие герои. Так что это такой своеобразный подарок поклонникам первого сериала. А вообще, прежде чем начать работу, я всегда составляю очень подробный план всех событий. Поэтому всегда знаю, что случится в том или ином томе серии и чем он завершится. Параллельно веду несколько циклов и часто переключаюсь между историями, поэтому работа не надоедает. Мистические интриги, приключения оборотней, истории о хулиганистых говорящих енотах либо похождения юного археолога — все сюжеты разные, и это помогает отдохнуть от других серий.

— Знаем, что одну из ваших книг даже выпускали в Белоруссии. А как вообще представляете себе вашего читателя: это в первую очередь жители Новоуральска? Екатеринбурга, Москвы?

— В Минском издательстве вышли четыре книги серии «Небо в алмазах», мой первый опыт в написании молодёжного детектива. Другие книги выходят в издательствах Москвы и Санкт-Петербурга. Я каждый год стараюсь ездить на презентации и встречи с читателями, поэтому очень хорошо их себе представляю. Как правило, это ребята от 7 до 18 лет, очень живые, увлечённые, любознательные, обожающие фантастику и фэнтези. Приводят на встречи не только родителей, но даже бабушек с дедушками, которые тоже читают «Зерцалию» и иногда задают очень каверзные вопросы. Помню, на встречу в Москву из другого города приехал дедушка одной из читательниц, специально за автографом. Долго потом говорили с ним о книгах и персонажах, назвал мне все свои самые любимые моменты в тексте. Конечно, это было очень приятно…

— На премию губернатора вы номинированы за книгу «Афанасий Никитин. Тёмное наследие». Насколько понимаем — это синтез фантастики и исторического романа?

— «Афанасий Никитин. Тёмное наследие» — это приключения юного археолога и искателя сокровищ, действительно, с погружением в исторические события. Это первый роман из четырёх запланированных в этой серии. Не так давно в издательстве АСТ вышел второй том. Сейчас идёт работа над третьим. Написана книга в стилистике произведений об Алисе Селезнёвой Кира Булычева, одного из моих любимых авторов. Действие разворачивается по всему земному шару, герои постоянно перемещаются в погоне за артефактами. Часть событий происходит на Урале, что, кстати, особо нравится читателям нашей области. Например, важные сюжетные линии начинаются в знаменитой «Шигирской кладовой» Свердловского краеведческого музея, с упоминанием Шигирского идола и небольшим экскурсом в историю этого артефакта. Неслучайно при оформлении обложки следующего романа серии — «Повелитель ящериц», — использованы хорошо узнаваемые мотивы Бажовских сказов — ящерицы и малахит. Сам Афанасий — приёмный ребёнок в семье, которая его очень любит. Судя по комментариям в Сети, особенно эти книги пришлись по душе юным читателям из детских домов. Они заставляют ребят верить в светлое будущее. Такие отзывы мне особенно дороги.

— Помимо написание фантастики, вы ещё и заведующий литературной частью в Театре музыки, драмы и комедии Новоуральска. Одно другому не мешает?

— На эту должность я пришёл уже практически состоявшимся писателем, в 2012 году. В принципе, это даже помогает в работе. По роду обязанностей постоянно приходится работать с текстами новых пьес, которые часто присылают драматурги. Всё это отлично помогает держать себя в творческом тонусе и пробовать себя в чём-то новом. Так недавно с композитором Нэйлом Прокиным написали мюзикл «Последний секрет Шахерезады». Мой первый опыт в создании либретто для большого спектакля. Зрители оценили, значит, мы работали в правильном направлении. Теперь хочется продолжить писать в качестве драматурга. Поживём, увидим.