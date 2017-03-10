Татьяна Филатова: «Папа настоял: пока не получу диплом — никакого цирка»

Филатовы сохранили все трюки «Медвежьего цирка», которые зрители увидели на премьере аттракциона в 1949 году в московском цирке на Цветном бульваре. Фото: циркфилатовых.рф

Сегодня в Екатеринбурге начинаются гастроли всемирно известного цирка Филатовых в честь 180-летия династии. Накануне генеральной репетиции мы встретились с дочерью Валентина Филатова, чьё имя носит Екатеринбургский цирк — художественным руководителем коллектива Татьяной Филатовой.

Сегодня в коллективе работает пять представителей династии: супруг Татьяны — Александр, сын — Александр-младший (дрессировщики «Медвежьего цирка»), невестка Ирина Чуднивец (балетмейстер коллектива), дочь Татьяны — Валентина и её муж Владимир Максимов (создатели иллюзионного шоу). Даже любимица всей труппы — годовалая внучка Маша — в перерывах между репетициями пробует жонглировать — на манеже цирка мячиками.

— Уже всех узнаёт и радостно хлопает в ладоши после выступлений, — улыбается Татьяна Филатова. — Думаю, тоже будет цирковой артисткой.

Татьяна Филатова признаётся, что в их семье профессию не выбирают, даже если пробуют построить судьбу вдали от цирка. Сами не замечают, как оказываются на манеже. Фото Павел Ворожцов

Годовалая внучка Татьяны Валентиновны Маша уже пытается осваивать жонглирование, подражая взрослым артистам. Фото Павел Ворожцов

— Татьяна Валентиновна, а вы тоже пришли в цирк в столь юном возрасте?

— Я с детства наблюдала за работой родителей — отец был звездой на манеже, а мама работала за кулисами. Но свою судьбу с цирком связала только в 21 год. Папа сразу поставил ультиматум: пока не получу диплом о высшем образовании — никакого цирка! Только когда я окончила Московский педагогический институт по специальности «преподаватель английского и немецкого языков», он сказал: «Вот теперь поедем в Росгосцирк, буду оформлять тебя ассистентом аттракциона». А спустя три года у меня появилась слониха Рада, с которой мы проработали сорок лет. Но фирменным номером династии остаётся «Медвежий цирк». Сегодня у нас — 15 медведей. Они выступают как акробаты, жонглёры и эквилибристы, катаются на роликах, велосипедах, мотоциклах, играют в оркестре.

— Где и в каком возрасте берёте косолапых артистов?

— По нашему заказу отдел ветеринарии Росгосцирка сообщает, в каком городе или районе можно взять питомца. А был случай, когда медвежонка подбросили в коробке к служебному входу. Возимся с ними как с маленькими детьми. Сначала просто выпускаем играть в манеж, чтобы они могли привыкнуть к нему. Потом дрессировщик начинает приучать к своему голосу, учить делать первые шаги на задних лапах. И если обывателям сложно определить, где, какой медведь — все на одну мордочку, то дрессировщик делает это мгновенно. Характер у медведей разный: кто-то боится баланса, кто-то езды на велосипеде, а кто-то боится сделать элементарный кульбит. Бывает у них и личная несовместимость. Приходится всё это учитывать. Как педагог во время уроков понимает, на что способен каждый его ученик, так и дрессировщик на репетициях (а они идут ежедневно с девяти утра до часу дня) выявляет таланты своих подопечных. Три-четыре трюка для медвежат вполне достаточно. А была у нас талантливая медведица Фонтанка, которая умела выполнять много трюков. Когда из-за пожилого возраста ей стало сложно кататься на роликах, мы посадили её в оркестр. На одном из представлений она била в бубен, нечаянно уснула и свалилась со стула. Когда дрессировщик подхватил её и посадил на место, она продолжила энергично стучать в бубен, как ни в чём не бывало. Зал взорвался хохотом. А вот ещё курьёз: другая медведица в Московском цирке на Цветном бульваре поднялась по лестнице на стойку и испугалась… воробья. Сжалась в комочек и не двигалась, пока папа сам не снял её.

С экзотическими животными - пеликанами, верблюдами, дикобразами - работают Алла и Лилия Сычёвы. Фото Павел Ворожцов

– Насколько изменился «Медвежий цирк» с премьеры аттракциона в 1949 году?

— Валентин Иванович настолько хорошо выстроил сюжет выступления от простых трюков к сложным, что мы до сих пор остаёмся ему верны. Меняем только реквизит и артистов: медведи, как и люди, могут заболеть, и на этот случай всегда есть дублёры. Всё, что мы сегодня знаем и умеем, нам передал отец. Это был потрясающий педагог с колоссальным практическим опытом. Бывало, наблюдает за нашей с мужем репетицией и вдруг скажет: «А ты возьми кубик сахара и на вальс, на вальс, медвежонка! Он пойдёт за тобой». И действительно — работало! Он и с другими учениками делился опытом. Помогал репетировать дрессировщикам Александру Денисенко, клоуну, Владимиру Дерябкину, Руслану Касееву и даже выпустил группу дрессированных медведей для артиста Объединённых Арабских Эмиратов Мухамеда Ашри.

Однажды папе предлагали остаться в США и основать медвежье шоу там. Он отказался, и я прекрасно понимаю почему. У нас вся семья такая — мы преданы российскому цирку вот уже 180 лет и уезжать никуда не собираемся. В детстве не все в нашей династии хотели остаться в цирке, но в итоге всё равно тянет сюда. Символично, что в юбилей династии мы возвращаемся на родину отца. Наверное, поэтому Екатеринбург — мой любимый город. Последний раз приезжали сюда шесть лет назад. Всякий раз ощущаем себя здесь как дома и как желанные гости.

Справка «ОГ» В 1836 году поводырь Филат с медведем и его жена, служительница при обезьянах, получили от губернатора Нижнего Новгорода разрешение на работу на рыночной площади. Однако основоположником династии считается русский дрессировщик хищных животных и основатель системы зооцирков в СССР Иван Лазаревич Филатов, который родился в 1873 году в Саратове. Из 13 его детей лишь двое продолжили работать в цирке — дочь Мария и сын Валентин, придумавший аттракцион «Медвежий цирк». Его премьера состоялась 6 ноября 1949 года в Московском цирке на Цветном бульваре. В 1975 году Валентин Филатов выпустил новую программу «Цирк зверей», где вместе с ним начали работать его дочери Людмила и Татьяна и их супруги. Сейчас на манеже цирка выступает уже шестое поколение династии Филатовых. Народная артистка РСФСР Татьяна Валентиновна Филатова является художественным руководителем коллектива с 1994 года.

Первая репетиция накануне гастролей: в пустом зале артисты «прогоняют» все номера по несколько раз. Фото Павел Ворожцов