На родине Коляды запретили его пьесу

К спектаклю «Баба Шанель» у «Областной газеты» особое отношение. В одной из сцен героини читают наше издание.

В Казахстане запретили спектакль по пьесе Николая Коляды — «Баба Шанель». Об этом драматург сообщил на своей странице в Фейсбуке. По его словам, казахским чиновникам не понравилось, как в постановке называют сотрудников мэрии, а также, что в пьесе содержатся «непристойные слова».

Спектакль по этой пьесе в постановке самого Коляды идёт в Екатеринбурге с мая 2011 года. Позже он ставился и в других городах России и мира. С подобной цензурой Коляда, судя по всему, не сталкивался давно. И особенно интересно, что произошло это именно на родине драматурга, ведь, как известно, родился Николай Владимирович в Казахстане.

— Сегодня из Казахстана, из одного очень большого областного русского театра мне сообщили, что спектакль по моей пьесе «Баба Шанель» запретило управление культуры города после генеральной репетиции, — пишет Коляда. — Я вот думаю, ища в себе вину: пошлую пьесу написал, наверное? Она оскорбила слух чиновников из управления культуры? А почему её во всём мире все поставили и никого она не покоробила (на польском, на французском, на венгерском)?

Кстати, в России в этом году была создана комиссия, которая должна будет разрешать подобные конфликтные ситуации в театральной сфере. Толчком для её создания послужил скандал вокруг оперы «Тангейзер», поставленной в новосибирском театре. Возможно, казахским коллегам тоже стоит задуматься о создании подобной организации. А пока Коляда дал совет чиновникам, запретившим его пьесу: «Слушайте, товарищи из управлений культуры всех городов и стран, вы можете не театры контролировать, не спектакли закрывать, а заняться общественно полезным делом? Есть ведь много дел. Список я могу выслать».