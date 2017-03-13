Антон Долин: «Голливуд на его поле нам не победить»

Антон Долин кроме участия в «Урганте» и карьеры на радио, много времени посвящает написанию книг. Так, он дважды становился лауреатом премии Гильдии киноведов и кинокритиков России за книги «Ларс фон Триер. Контрольные работы» и «Герман: Интервью. Эссе»

В минувшие выходные в Ельцин Центре свою новую книгу «Джим Джармуш. 20 лет спустя» представил, пожалуй, самый узнаваемый кинокритик современной России – Антон Долин. Постоянный ведущий рубрики в шоу «Вечерний Ургант», киноголос радио «Маяк» и «Вести ФМ» прочитал лекцию об американском режиссёре, а также в эксклюзивном интервью «ОГ» подвёл итоги «Оскара», рассказал о своём отношении к Алексею Федорченко и пояснил, почему за российское кино он спокоен.

Кашу маслом не испортишь

– Антон, в Ельцин Центр вы приезжаете уже второй раз. Недавно здесь открыли киноклуб. Это то, что сегодня действительно нужно зрителям, которые живут вдали от столицы и крупных фестивалей?

– Да это везде нужно – и в Москве, и в Питере в том числе. У нас арт-кино находится практически в полной резервации. Какие-то показы проходят, но только в маленьком масштабе. Я слышал о киноклубе, но пока не знаком с программой. Одно могу сказать точно: иметь такую площадку, такую базу, как в Ельцин Центре, и не использовать её – преступление.

– Помимо киноклуба у нас, как и по всей стране, в последнее время открылось много новых фестивалей. Кто-то говорит, что это благо, а кто-то – что просто освоение бюджета…

– Я думаю так: кашу маслом не испортишь. Чем больше будет фестивалей, тем больше зрителей. Фестиваль, помимо всего прочего, превращается ещё и в альтернативный прокат. Фильм (если он недорогой) может окупиться, даже если просто проедет по фестивалям. Нелепо на это жаловаться. Конечно, некоторые кинофорумы действительно создаются для освоения бюджета, но это вина не режиссёров и не продюсеров – их дело снять хороший фильм, и неважно, где именно они его покажут.

– Вы сами зачастую бываете в жюри различных фестивалей и конкурсов, в том числе премии Гильдии кинокритики «Белый слон».

– Да, но потом жалею – слишком много времени на это уходит. Там и без меня разберутся, кого наградить. Другое дело – работа в Фонде кино. Это действительно очень важно, потому что там можно пробить финансирование какого-то проекта авторского кино, который далеко не все в комиссии могут по достоинству оценить.

Искусство и профанация

– В узких кругах как кинокритика вас знают давно, а вот широкой публике вы стали известны, конечно же, после «Вечернего Урганта»…

– Пять лет назад меня очень настойчиво позвали на кастинг этой передачи. Сказали, что есть рубрика про кино. На кастинге был Иван Ургант и его команда. Я им тогда честно сказал всё, что думаю про них, про «Первый канал», а также, что юмористические передачи и телевидение в целом – это тотально не моё. Что шутить на заказ я не умею и не буду, заниматься популизмом мне не хочется, что переодеваться в их одежду – модные костюмы и бабочки – я не намерен, и если буду выходить в эфир, то только в том, в чём хожу обычно, в чём живу. В ответ на мой спич они все счастливо захохотали и сказали, что это-то им и нужно. И вот парадокс – уже пять лет это работает. Как это функционирует, я сам не очень понимаю. Каждая рубрика в «Вечернем Урганте» – это импровизация. Перед эфиром мы с Ваней проговариваем только фильмы, о которых я буду рассказывать. Ну как проговариваем? Я оглашаю список. И никто мне ни разу не указывал, о чём говорить. Для меня это просветительский проект, потому что большая часть аудитории проекта – молодёжь. И здесь важно сообщение о том, что фильм «Конг. Остров черепа», допустим, – плохой, а «Логан» – хороший. Важно объяснить, что даже на этом экстремальном мейнстримном поле блокбастеров, которые люди смотрят с поп-корном, есть искусство, а есть профанация. И моя работа как критика – отделять одно от другого.

– Отмечали, что за прошлый год вышло приличное количество достойных отечественных картин. С завершением Года кино хорошие российские фильмы не закончились?

– Главное, нам надо перестать бодаться с Голливудом, пытаться победить на его поле – это всё равно бесполезно. Для меня наше – это авторское кино. И с ним у нас всё хорошо. В этом году ожидаются очень сильные картины. Это и фильм Сергея Лозницы «Кроткая» по Достоевскому, картина Андрея Звягинцева с рабочим названием «Нелюбовь», и работа Алексея Федорченко «Война Анны» и фильм Алексея Германа-мл. – «Довлатов»…

Также в прокат выйдут «Время первых» и «Салют-7». Я смотрел их ещё в незаконченном монтаже, это явно интересные картины – не спекулятивные, с интересными актёрскими работами. Впереди и два фильма о балете – это «Большой» Валерия Тодоровского, и «Матильда» Алексея Учителя, на который, после той рекламы, что ему сделали, думаю, пойдут уже все. Как можно при этих обстоятельствах на что-то жаловаться? Жаловаться, что господь ещё не поразил своей молнией Сарика Андреасяна? Ну он нам дан за наши грехи (смеётся). Всё у нас хорошо, просто не надо в нашем кино видеть то, чем оно не является. Нет у нас Голливуда – и не будет никогда, да он нам и не нужен.

Регионалист в кино

– В числе четырёх самых ожидаемых премьер авторского кино вы упомянули свердловчанина Алексея Федорченко и его новую картину «Война Анны». Как относитесь к его творчеству?

– Федорченко мне нравится с первого фильма. Очень интересны его документальные работы, и не скрою, что я большой поклонник «Ангелов революции», «Небесных жён…» и «Овсянок». Федорченко – замечательный режиссёр. У него свой, особенный художественный мир. И он один из очень немногих современных режиссёров, кто использует фольклорные основания нашей цивилизации, которые, на самом деле, сильны до сих пор. Но мало кто это осмысливает. Кроме того, он регионалист в искусстве. Он не только живёт в Екатеринбурге, но ему нравится снимать окраины нашей бывшей империи. Это правильно. У нас очень большая и разная страна, и было бы глупо и грустно ограничиваться только Москвой и Санкт-Петербургом, поскольку за ними жизнь кипит. Я очень жду его новой работы. И знаю, что она совершенно точно будет отличатся от предыдущих. А когда крупный мастер на пике своего творчества меняет стилистику – вот это всегда интересно.

– Не можем не спросить вас про итоги «Оскара»…

– Если не считать ужасной истории с перепутанным конвертом, то великолепный результат. Я согласен со всем, кроме премии за «Лучший иностранный фильм». Мне кажется, это политическое решение. Фильм «Коммивояжёр» – средний, и можно было наградить другой, с большим смыслом. Не то что болел, но был бы рад за «Тони Эрдманна». А вообще, в этой номинации все фильмы довольно интересные, но два раза подряд давать «Оскар» не самому сильному иранскому режиссёру… это обидно.

– А как отреагировали на то, что «Рай» не попал в номинацию?

– А почему он должен был попасть? Мне «Рай» не очень понравился. Сильная работа, но быть в финальном списке фильм не был обязан. У него уже есть приз Венецианского кинофестиваля. А «Оскар» – это, по сути, лишь американская премия, и не нужно думать, что российские кинематографисты должны обязательно её получать. Зачем? Пусть наши участвуют в мировых кинофестивалях, по мне – так это ценнее.

Досье «ОГ» Антон ДОЛИН родился 23 января 1976 в Москве. Окончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова. С 2007 года работает кинообозревателем на радиостанции «Маяк». С 2012 года – ведущий рубрики «Пойдём в кино, Оксана» в развлекательном телешоу Первого канала «Вечерний Ургант». Сотрудничает с такими изданиями как «The New Times», «Афиша», «Новая газета» и другими. Дважды лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков России. Автор книг: «Ларс фон Триер. Контрольные работы», «Такеси Китано. Детские годы», «Герман: Интервью. Эссе. Сценарий» и других.