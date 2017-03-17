Александр Пантыкин: «Спасибо Астрахану за моё «тюремное» прошлое»

За свою 29-летнюю творческую карьеру Дмитрий Астрахан (в центре) снял более 25 фильмов и сериалов. Фото: kinopoisk.ru

Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает заслуженный деятель искусств РФ, актёр, бывший режиссёр Свердловского театра юного зрителя Дмитрий Астрахан.

Дмитрий Астрахан родился в Ленинграде. На Урал Дмитрий Хананович попал в 1981 году, после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Работать он устроился в ТЮЗ. Сначала был просто режиссёром, а затем стал главным режиссёром театра. Мало кто знает, но свою кинокарьеру Астрахан также начал в Свердловске.

— Свердловск для меня — это родной город, здесь люди, которым я бесконечно благодарен за сильный старт, — рассказывал год назад в интервью «ОГ» сам юбиляр. — Тот опыт, который мною был получен во время работы театральным режиссёром, мне всю жизнь помогает в моей работе режиссёра кино. А ещё — свой первый в жизни фильм я делал на Свердловском телевидении. Это был 1988 год, картина называлась «Роковая ошибка»… И эта работа определила мой дальнейший жизненный путь, стала моей собственной роковой ошибкой. После неё я с головой ушёл в кино.

Свердловский ТЮЗ Астрахан покинул в 1987 году. После этого он снял по-настоящему культовые картины — «Ты у меня одна» (1993), «Всё будет хорошо» (1995), «Подари мне лунный свет» (2001) и многие другие.

Всё было хорошо Долгие годы музыку к фильмам Астрахана писал член Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств РФ Александр Пантыкин. Именно он сегодня и поздравляет именинника. — Дима, у меня пожелание только одно — неиссякаемой творческой энергии во всех твоих начинаниях. Напомню одну историю из нашей творческой деятельности. Не помню точно год. Шла работа над фильмом «Всё будет хорошо». Ты посадил меня в комнату, закрыл на ключ и сказал, что не откроешь её до тех пор, пока я не напишу гениальную тему для фильма. Несколько дней в этой комнате я жил без пищи и воды. Через пару дней тема была написана и дверь открылась. Да… Тогда я почувствовал себя освобождённым из длительного заключения. Но я не обижаюсь, поскольку чего только не делают творческие люди ради результата (смеётся). Так что, Дима, спасибо тебе за моё «тюремное» прошлое.